Wohnungsbau: Mehr Baugenehmigungen - Risiko durch Iran-Krieg

Mehr Baugenehmigungen erteilt:Wohnungsbau: Iran-Krieg gefährdet den Aufwärtstrend
Der Aufwärtstrend beim Wohnungsbau hat sich auch im Januar fortgesetzt - die Zahl der Baugenehmigungen ist angestiegen. Der Iran-Krieg droht nun, die Entwicklung zu bremsen.
Der Aufwärtstrend im deutschen Wohnungsbau hat sich zu Jahresbeginn fortgesetzt. Die Zahl der Baugenehmigungen stieg im Januar um 8,4 Prozent zum Vorjahresmonat auf 19.500 Wohnungen, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte.
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Der krisengeplagte Wohnungsbau hatte 2025 die Trendwende geschafft: Nach drei Minus-Jahren in Folge stieg die Zahl der Genehmigungen erstmals wieder. Höhere Zinsen und Materialkosten hatten in den drei Vorjahren viele Bauherren abgeschreckt.
Wohnungsbau: Iran-Krieg sorgt für zwei Dämpfer
Der Aufwärtstrend könnte nun aber durch den Iran-Krieg gebremst werden. "Die gestiegenen Kraftstoffpreise und damit die steigende Inflation dämpfen die Bauaktivität über zwei Kanäle", sagte der wissenschaftliche Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK), Sebastian Dullien. So könnte die Europäische Zentralbank zu Zinserhöhungen gezwungen sein.
Zum anderen drohe ein Kaufkraftentzug durch höhere Energiepreise, der weniger Spielraum zum Bau eines Eigenheims bedeute.
Spritpreise könnten Baukosten weiter steigen lassen
Höhere Kosten sieht auch die Wirtschaft auf sich zukommen. "Da rund 40 Prozent des Energieverbrauchs im Baugewerbe auf Diesel entfallen, sind die Unternehmen unmittelbar betroffen", sagte der Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie, Tim-Oliver Müller.
Der Spitzenverband der Immobilienwirtschaft ZIA erklärte, dass die Baukosten zwischen 2015 und Ende 2023 um rund 60 Prozent gestiegen seien. Nach Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine vor mehr als vier Jahren waren die Energiepreise schon einmal drastisch nach oben gegangen.
Die Entwicklung der Baupreise zwischen 2012 und 2025:
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Sattes Plus bei den Baugenehmigungen
Im Januar wuchs die Zahl der Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser um 12,6 Prozent auf 3.800. Bei den Zweifamilienhäusern fiel das Plus mit 26,1 Prozent auf 1.200 noch stärker aus. Bei Mehrfamilienhäusern, der zahlenmäßig stärksten Gebäudeart, genehmigten die Bauaufsichtsbehörden 10.500 Neubauwohnungen. Das war ein Anstieg um 7,1 Prozent.
Wirtschaft: Noch kein Effekt bei Aufträgen
Die Stimmung im deutschen Wohnungsbau hat sich im Februar erneut aufgehellt. Das Barometer für das Geschäftsklima stieg um 3,2 Punkte auf minus 17,6 Punkte, wie das Münchner Ifo-Institut per Umfrage ermittelte. Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen, erklärte dazu:
In den Auftragsbüchern zeige sich die Belebung allerdings bislang kaum, so Wohlrabe.
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