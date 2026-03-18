Kindersterblichkeit: 4,9 Millionen starben 2024 vor 5. Geburtstag

Laut einem Bericht der UN starben 4,9 Millionen Kinder im Jahr 2024 bevor sie fünf Jahre alt wurden - darunter 2,3 Millionen Neugeborene. Die meisten Todesfälle seien vermeidbar.

Laut einem UN-Bericht war die Kindersterblichkeit weltweit von 2000 und 2015 stark rückläufig. Seither hat sich demnach der Fortschritt bei der Gesundheitsversorgung deutlich verlangsamt. 18.03.2026 | 0:23 min

4,9 Millionen Kinder weltweit sind im Jahr 2024 vor ihrem fünften Geburtstag gestorben. Das geht aus am Mittwoch veröffentlichten Schätzungen des UN-Kinderhilfswerks Unicef hervor. Darunter befanden sich 2,3 Millionen Neugeborene. Bei einem Zugang zu hochwertiger Gesundheitsversorgung seien die meisten der Todesfälle vermeidbar gewesen, hieß es.

Den Informationen zufolge sank die Zahl der Todesfälle von Kindern unter fünf Jahren weltweit seit dem Jahr 2000 zwar um mehr als die Hälfte, seit 2015 verlangsame sich der Rückgang der Kindersterblichkeit jedoch.

Catherine Russell, Exekutivdirektorin von Unicef, sprach von besorgniserregenden Anzeichen und kritisierte in diesem Zusammenhang weltweite Budgetkürzungen.

Nie zuvor lebten so viele Kinder und Jugendliche in Konflikt- und Krisenregionen wie heute. Fast jedes fünfte Kind ist betroffen, berichtet Unicef - und fordert dringend mehr Unterstützung. 30.12.2025 | 1:18 min

Häufige Todesursache: Komplikationen bei der Geburt

Die häufigsten Todesursachen bei Neugeborenen waren Komplikationen durch eine Frühgeburt (36 Prozent) oder während der Geburt (21 Prozent).

Auch spielten Infektionen wie Neugeborenensepsis und angeborene Fehlbildungen eine Rolle. Anschließend gehörten Durchfall, Lungenentzündungen und Infektionskrankheiten wie Malaria zu den Haupttodesursachen.

Detailliert schätzte der Bericht den Angaben zufolge erstmals Todesfälle durch schwere akute Mangelernährung. Im Jahr 2024 starben mehr als 100.000 Kinder unter fünf Jahren daran. Durch indirekte Folgen sei die tatsächliche Zahl allerdings weitaus höher.

Über eine Million Kinder in Deutschland bekommen laut Kinderhilfswerks Unicef keine regelmäßige warme Mahlzeit. Viele von ihnen hätten nicht mal ein zweites Paar Schuhe. 12.11.2025 | 1:34 min

Kinder sterben vor allem in Afrika

Der Bericht verweist auf große regionale Unterschiede: Gut jedes zweite Kind (58 Prozent) starb in einem afrikanischen Land südlich der Sahara - in jedem zweiten Fall aufgrund einer Infektionskrankheit. In Europa und Nordamerika sank dieser Anteil auf 9 Prozent und in Australien und Neuseeland weiter auf 6 Prozent. In Südasien wurden 25 Prozent der Todesfälle verzeichnet.

Darüber hinaus starben 2024 schätzungsweise 2,1 Millionen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 5 bis 24 Jahren. Während bei jüngeren Kindern Infektionskrankheiten und Verletzungen die häufigsten Todesursachen waren, waren es bei den 15- bis 19-jährigen Mädchen Selbstverletzungen, bei den Jungen in dieser Altersgruppe Verkehrsunfälle.