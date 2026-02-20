Hungersnot in Afghanistan: Drei von vier Kindern abgewiesen

Hunger in Afghanistan:"Leben von vier Millionen Kindern steht auf dem Spiel"
Der Hunger in Afghanistan breite sich aus, wie er es "noch nie erlebt" habe, warnt ein UN-Vertreter. Millionen Kinder sind unterernährt - doch den Hilfsorganisationen fehlt Geld.
Angesichts der Hungerkrise in Afghanistan schlägt das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) Alarm: "Wir haben es mit einer katastrophalen Ernährungskrise zu tun, da zwei Drittel des Landes von sehr schwerer oder kritischer akuter Unterernährung betroffen sind", sagt John Aylieff, Afghanistan-Direktor des Welternährungsprogramms.
Hunger in Afghanistan hat viele Ursachen
Nach vier Jahrzehnten des Konflikts ist Afghanistan seit langem auf ausländische Hilfe angewiesen. Doch nach der Machtübernahme der Taliban 2021 kam die direkte Hilfe aus dem Ausland fast über Nacht zum Erliegen, Millionen Menschen wurden in Armut und Hunger getrieben.
Die Lage wird verschärft durch eine dahinsiechende Wirtschaft, eine schwere Dürre, zwei verheerende Erdbeben Ende 2025 und die Rückkehr von 5,3 Millionen Afghaninnen und Afghanen, die vor allem aus den Nachbarstaaten Pakistan und Iran ausgewiesen wurden.
WFP: Weisen drei von vier hungernden Kindern ab
Nun haben Kürzungen der Finanzmittel für humanitäre Organisationen, darunter die Einstellung der US-Hilfe für Programme wie die Lebensmittelverteilung des WFP, Millionen Menschen die Lebensgrundlage genommen. WFP-Afghanistan-Direktor drückt sich klar aus:
Von den vier Millionen akut unterernährten Kindern "müssen wir jetzt drei von vieren abweisen, weil wir einfach nicht das Geld haben". Das sei "beispiellos, und ich habe dergleichen in meinen mehr als 30 Berufsjahren bei humanitären Hilfsorganisationen noch nie erlebt".
- Care-Report: Wo humanitäre Krisen unsichtbar bleiben
Hunger führe zu einem Anstieg der Sterblichkeitsrate bei Kindern, sagt Aylieff. Das WFP habe in den vergangenen Monaten mehr als 500 Todesfälle bei Kindern verzeichnet. Die Zahl, betont er, sei nur "die Spitze des Eisbergs", da sich im Winter viele Todesfälle in Dörfern ereigneten, die vom Schnee von der Außenwelt abgeschnitten seien. Diese Todesfälle würden deshalb nicht registriert.
Budget der Hilfsorganisationen immer kleiner
Die Budgets von Geberländern verteilen sich auf zahlreiche humanitäre Krisen weltweit, darunter der Hunger im Sudan und die Kriege im Gazastreifen und in der Ukraine. Im Jahr 2024 betrug das Budget des WFP in Afghanistan laut der Organisation 600 Millionen Dollar (507 Millionen Euro).
Im vergangenen Jahr ging die Summe um die Hälfte zurück, und in diesem Jahr rechnet die Organisation mit noch weniger, etwa 200 Millionen Dollar. Das reiche nicht aus, um ein Hungerproblem zu bewältigen, das außer Kontrolle gerate, fügt er hinzu.
Politik der Taliban verschärft die Lage der Frauen
Die radikalislamische Taliban-Regierung in Afghanistan sei sich des Hungerproblems bewusst, heißt es von einem Vertreter - und man unternehme Schritte dagegen. Doch in Wahrheit ist es auch die radikalislamische Politik, die die Lage verschärft.
Besonders Frauen sind von der Zunahme des Hungers betroffen. Durch die drakonischen Beschränkungen für Frauen, die von der Taliban-Regierung verhängt wurden, sind auch Witwen mit Kindern von fast allen Berufen ausgeschlossen und daher besonders gefährdet. Das WFP verzeichne einen Anstieg von 30 Prozent bei der Zahl akut unterernährter schwangerer und stillender Frauen. WFP-Afghanistan-Direktor Aylieff fordert daher:
