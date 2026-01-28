Care-Report: Wo humanitäre Krisen 2025 unsichtbar geblieben sind

Care-Report:Wo humanitäre Krisen unsichtbar bleiben
von Marcel Burkhardt
Zentralafrikanische Republik, Sambia, Malawi: Viele humanitäre Großkrisen sind kaum im Blickfeld der Weltöffentlichkeit, analysiert die Hilfsorganisation Care. Warum ist das so?
Konflikte, Wetterextreme und Hunger zerstören die Existenzen von Millionen Menschen in vielen afrikanischen Staaten wie etwa der Zentralafrikanischen Republik, aber auch in Mittelamerika oder in Nordkorea - dabei nimmt die Weltöffentlichkeit kaum Notiz davon.
Für 43 Millionen Menschen "Kampf ums Überleben"
Die zehn humanitären Katastrophen, über die global 2025 am wenigsten berichtet wurde, betreffen laut aktuellem "Krisenreport" der Hilfsorganisation Care etwa 43 Millionen Menschen in Not. Karl-Otto Zentel, Generalsekretär von Care Deutschland, sagt dazu:
Dass viele Großkrisen global betrachtet kaum Schlagzeilen machten, ist Zentel zufolge auch Ausdruck eines "erheblichen Ungleichgewichts in der Berichterstattung".
Im Schatten des Gaza-Kriegs
Eine von Care beauftragte internationale Medienanalyse zeigt: Von insgesamt fünf Millionen ausgewerteten Online-Artikeln zu humanitären Notlagen handelten 1,9 Millionen vom Gaza-Krieg.
Zudem im Fokus der Weltöffentlichkeit: die Konflikte und Kriege in Syrien, Venezuela, Afghanistan und der Ukraine, die in insgesamt 1,1 Millionen Online-Artikel thematisiert worden sind.
Zum Vergleich: Nur etwas mehr als 40.000 Online-Artikel befassten sich mit diesen humanitären Katastrophen:
ZDFheute Infografik
Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.
Klimakrise "konkrete Bedrohung" für Millionen
In vielen betroffenen Ländern sorgen vom Klimawandel verursachte Wetterextreme wie Hitzewellen, Dürren und Überschwemmungen für Ernteausfälle und Hungersnöte. Charlene Pellsah Ambali, stellvertretende Care-Länderdirektorin in Simbabwe, sagt dazu:
Häufig kommen politische, ethnische und religiöse Spannungen sowie wirtschaftliche Ungleichheit und Korruption als Krisenursachen hinzu. Manche Staaten drohen daran völlig zu zerbrechen.
"Chronische Krise" als "blinder Fleck"
In der Zentralafrikanischen Republik etwa herrscht laut Care eine "chronische Krise". Zwar verfüge das Land über große Rohstoffvorkommen, darunter Diamanten, Gold und Uran, dennoch zählt der Staat zu den ärmsten der Welt - mehr als 80 Prozent der 5,5 Millionen Einwohner leben in Armut.
Bewaffnete Konflikte, Angriffe auf Kliniken und Schulen, sexualisierte Gewalt verschärfen die Not. Ein Fünftel der Bevölkerung ist auf der Flucht. Dennoch war die Krise in der Zentralafrikanischen Republik medial der "blindeste Fleck" auf der Weltkarte.
ZDFheute Infografik
Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.
Was Michelle Nunn, Präsidentin von Care in den USA, mit Blick auf die "vergessenen Krisen" besorgt, sind die global stark sinkenden Mittel für humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit:
Die verfügbaren Ressourcen würden zunehmend an enge nationale Interessen gekoppelt, die nicht immer dem größten Bedarf an Hilfe entsprechen, so Nunn. Sie warnt:
Ohne Aufmerksamkeit keine Hilfsmittel
Ramesh Rajasingham, Leiter des Amts der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA), mahnt in dem Zusammenhang zu mehr Aufmerksamkeit. Denn: "Ohne diese Aufmerksamkeit mangelt es humanitären Krisen an Ressourcen und Maßnahmen", so Rajasingham.
Dass die mediale Aufmerksamkeit hart umkämpft ist, verdeutlicht Care auch durch einen Hinweis auf die Berichterstattungsfülle über "Celebrity"-Themen wie der Hochzeit des Amazon-Gründers Jeff Bezos oder dem Weltraumflug von Sängerin Katy Perry.
ZDFheute Infografik
Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.
Über die "chronische Krise" in der Zentralafrikanischen Republik sind 2025 laut Care 1.532 Online-Artikel veröffentlicht worden. Das Beispiel zeigt exemplarisch: Weil diese Krisen selten in einem einzigen dramatischen Moment eskalieren, geraten sie leicht aus dem Blick. Im Gespräch mit ZDFheute sagt Karl-Otto Zentel:
Er erinnert deshalb daran, dass humanitäres Leid nicht weniger real ist, nur weil es leiser geschieht.
Für den aktuellen Care-Krisenreport sind zunächst alle Krisen erfasst worden, die im Jahr 2025 mindestens eine Million Menschen betroffen haben. Die Gesamtzahl der von jeder Krise betroffenen Menschen ergibt sich laut Care durch eigens ermittelte Daten sowie Informationen des Analyseportals ACAPS und des Informationsdiensts Reliefweb.
Das Ergebnis - eine Liste von 43 Krisen - wurde einer Medienanalyse unterzogen und nach der Anzahl der weltweit veröffentlichten Online-Artikel aus fünf Sprachräumen (Arabisch, Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch) geordnet. Für den aktuellen Report analysierte der internationale Mediendienst Meltwater im Zeitraum 1. Januar bis 30. September 2025 insgesamt fünf Millionen Online-Artikel.
Mehr zu humanitären Krisen in Afrika
UN-Welternährungstag in Afrika:Zurück ins Kriegsgebiet - um dem Hunger zu entgehenSusann von Lojewski, Nairobi
"Zunehmend unter Beschuss":Kriseneinsätze für Helfer immer gefährlicherSusann von Lojewski, Nairobimit Video2:36
Größte globale Vertreibungskrise:Sudan - die vergessene Katastrophevon Marcel Burkhardtmit Video1:42
UN-Welternährungsbericht 2024:Welche Lösungen helfen gegen Hunger auf der Welt?von Rosalie Röhrmit Video16:55