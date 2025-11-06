Afghanische Ortskräfte: SPD-Brandbrief an die Parteispitze

Umgang mit afghanischen Ortskräften:Geld für Nicht-Einreise? Brandbrief an die SPD-Spitze
von Dominik Rzepka und Jörg Brase
Die Bundesregierung bietet Afghanen Geld an, wenn sie nicht nach Deutschland kommen - zum Teil trotz einer Aufnahmezusage. SPD-Größen wie der Sohn von Willy Brandt sind entsetzt.
Der Sohn von Ex-Kanzler Willy Brandt, Peter Brandt, übt heftige Kritik an der SPD-Spitze. Zusammen mit Detlef Prinz, einst Mitglied des SPD-Landesvorstands Berlin, hat er nach Exklusiv-Informationen von ZDFheute und ZDFfrontal einen Brandbrief an Bärbel Bas und Lars Klingbeil geschickt.
Brandt und Prinz fordern darin die SPD-Spitze auf, Zusagen gegenüber afghanischen Ortskräften einzuhalten. Sie kritisieren die Tatsache, dass Afghanen Geld geboten werde, wenn sie nicht nach Deutschland einreisen. Prinz sagt ZDFheute:
Geld für die Nicht-Einreise?
Hintergrund ist ein Schreiben der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit im Namen der Bundesregierung. Darin wird Afghanen finanzielle und anderweitige Hilfe angeboten, wenn sie Pläne zur Einreise nach Deutschland nicht weiterverfolgen. Prinz nennt dieses Schreiben "eine Unverschämtheit".
Er erinnert daran, dass es sich um Menschen handele, "die für uns in Afghanistan gearbeitet haben". Sie müssten wie versprochen nach Deutschland einreisen dürfen.
Darum geht es: Afghanen warten in Pakistan
Viele aus Afghanistan geflohene Familien harren seit Monaten oder gar Jahren in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad aus. Die schwarz-rote Bundesregierung stoppte das Aufnahmeprogramm für besonders gefährdete Afghanen im Mai.
Neben früheren Ortskräften deutscher Institutionen und ihren Angehörigen sollten auch Afghanen aufgenommen werden, die Verfolgung durch die islamistischen Taliban fürchten müssen, etwa weil sie sich in der Vergangenheit als Anwälte oder Journalistinnen für Menschenrechte eingesetzt haben.
Politik | Berlin direkt:Wadephul: Keine Gespräche in Kabulvon Diana Zimmermann7:49 min
Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Mehr Abschiebungen nach Afghanistan geplantvon I. Trams / A. Gürth / C. Andersen1:35 min
Nach Klagen in Deutschland:Afghanen mit Aufnahmezusage in Hannover gelandetmit Video
Aufnahmeflüge nach Deutschland:Dobrindt kündigt Überprüfung von Afghanen anvon Dominik Rzepkamit Video