Afghanische Ortskräfte: SPD-Brandbrief an die Parteispitze

Die Bundesregierung bietet Afghanen Geld an, wenn sie nicht nach Deutschland kommen - zum Teil trotz einer Aufnahmezusage. SPD-Größen wie der Sohn von Willy Brandt sind entsetzt.

Über der SPD braut sich etwas zusammen... Quelle: ddp

Der Sohn von Ex-Kanzler Willy Brandt, Peter Brandt, übt heftige Kritik an der SPD-Spitze. Zusammen mit Detlef Prinz, einst Mitglied des SPD-Landesvorstands Berlin, hat er nach Exklusiv-Informationen von ZDFheute und ZDFfrontal einen Brandbrief an Bärbel Bas und Lars Klingbeil geschickt.

Brandt und Prinz fordern darin die SPD-Spitze auf, Zusagen gegenüber afghanischen Ortskräften einzuhalten. Sie kritisieren die Tatsache, dass Afghanen Geld geboten werde, wenn sie nicht nach Deutschland einreisen. Prinz sagt ZDFheute:

Das ist ein Skandal, weil es der Glaubwürdigkeit Deutschlands schadet. Das schreiben wir jetzt Bärbel und Lars. „ Detlef Prinz, SPD

Geld für die Nicht-Einreise?

Hintergrund ist ein Schreiben der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit im Namen der Bundesregierung. Darin wird Afghanen finanzielle und anderweitige Hilfe angeboten, wenn sie Pläne zur Einreise nach Deutschland nicht weiterverfolgen. Prinz nennt dieses Schreiben "eine Unverschämtheit".

Er erinnert daran, dass es sich um Menschen handele, "die für uns in Afghanistan gearbeitet haben". Sie müssten wie versprochen nach Deutschland einreisen dürfen.

Die SPD hat eine hohe moralische Verantwortung dafür, dass die Zusagen eingehalten werden. „ Detlef Prinz, SPD

Darum geht es: Afghanen warten in Pakistan

Viele aus Afghanistan geflohene Familien harren seit Monaten oder gar Jahren in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad aus. Die schwarz-rote Bundesregierung stoppte das Aufnahmeprogramm für besonders gefährdete Afghanen im Mai.