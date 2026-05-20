Update am Morgen: Erst Trump, dann Putin - Rush Hour in Peking

Guten Morgen,

wenn Sie noch den Gewinner der Woche suchen, lehnen Sie sich ruhig zurück, denn der steht schon so gut wie fest: Chinas Staatspräsident Xi Jinping muss praktisch nur die Hausschuhe aus- und die Staatsgarderobe anziehen, um Donald Trump und Wladimir Putin die Hand zu schütteln - und das innerhalb weniger Tage. Die beiden Anführer der einstigen Supermächte geben sich in Peking die Klinke in die Hand und kommen nicht zuletzt als Bittsteller.

Trump und Putin brauchen angesichts schlechter Nachrichten von ihren Kriegsfronten gute Nachrichten für daheim. Der eine hofft auf "Deals" mit China, der andere auf eine Vertiefung der "strategischen Partnerschaft" - und auf "Deals", auch wenn er sie nicht so nennt. Xi Jinping triumphiert, wenn auch nicht persönlich: Noch bevor er heute Wladimir Putin direkt begegnet, jubeln seine Staatsmedien, China sei das Zentrum der Weltdiplomatie, berichtet unsere China-Korrespondentin Elisabeth Schmidt.

ZDF auslandsjournal, 20.05.2026, 07:00 Uhr 20.05.2026 | 12:18 min

Im auslandsjournal-Podcast "Der Trump-Effekt" spricht sie mit Katrin Eigendorf, der Internationalen Sonderkorrespondentin des ZDF, darüber, wieso Trump und Putin nach Peking pilgern, welche Trümpfe China in der Hand hält und wie Chinas Entscheidungen in den Verhandlungen mit Russland und den USA den Lauf der Welt verändern können.

ZDFheute live, 19.05.2026, 13:45 Uhr 19.05.2026 | 32:31 min

Ganz geschlagen geben sich die USA im Ringen um die neue Weltordnung allerdings nicht: Kurz vor Trumps Besuch in Peking endete, nur wenige hundert Kilometer von Taiwan entfernt, ein 19-tägiges Militärmanöver der USA und der Philippinen. Insgesamt 17.000 Soldaten, auch aus Japan, Kanada, Australien, Neuseeland und Frankreich, ließen militärisch die Muskeln spielen und sendeten damit die traditionellen Signale internationaler Machtpolitik.

Das auslandsjournal hat sich das Ganze genauer angeschaut und auch mit Einheimischen gesprochen. Denn auch die fragen sich, warum ihr Land jetzt zur Bühne des globalen Machtkampfs wird - und wer diesen am Ende gewinnen wird.

Einen schönen Tag und viel Spaß beim Weiterlesen wünscht Ihnen

Shakuntala Banerjee, Leiterin der Hauptredaktion Politik und Zeitgeschehen

Was im Iran-Krieg passiert ist

US-Senat stimmt für mehr Mitsprache im Iran-Krieg: Der Senat hat ein Gesetzesvorhaben vorangebracht, das Präsident Trump zum Rückzug aus dem Iran-Krieg zwingen soll. Demokraten werfen ihm vor, Friedensvorschläge zu ignorieren.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie auf unserer Themenseite.

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Selenskyj genehmigt neue Angriffspläne: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach eigenen Angaben Pläne für Angriffe im Juni im Abwehrkampf der Ukraine gegen die russische Invasion genehmigt. Dieser Monat habe eine Veränderung der Dynamik zugunsten der Ukraine gebracht, sagte er in einer abendlichen Videoansprache.

Russland droht baltischen Staaten: Der russische UN-Botschafter Wassili Nebensja warf der Ukraine vor, militärische Drohnen von Lettland und anderen baltischen Staaten aus starten zu wollen. Eine Nato-Mitgliedschaft werde diese Länder nicht vor Vergeltung schützen, warnte er vor dem UN-Sicherheitsrat.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Was heute noch wichtig ist

Bundesregierung baut Zivilschutz aus / Russland und Belarus trainieren Einsatz von Atomwaffen / Hauptversammlung der Commerzbank-Aktionäre 19.05.2026 | 0:52 min

Sicherheit in Deutschland: Das Bundeskabinett befasst sich heute mit einem Paket für Zivil- und Bevölkerungsschutz. Mit gut zehn Milliarden Euro soll der Schutz der Menschen in Deutschland bei Angriffen verbessert werden. Dies schließt hybride Attacken auf die Infrastruktur wie Kraftwerke oder Wasserwerke ein.

Russland und Belarus trainieren Einsatz von Atomwaffen: Das russische Verteidigungsministerium hat nach eigenen Angaben eine Militärübung seiner Atomstreitkräfte begonnen. Zehntausende Soldaten sollen daran teilnehmen. Auch in Belarus wird der Einsatz mit Atomwaffen geprobt.

Hauptversammlung der Commerzbank-Aktionäre: Die drohende Übernahme durch die Unicredit ist bestimmendes Thema der Commerzbank-Hauptversammlung an diesem Vormittag. Die italienische Großbank hat den Druck auf den Frankfurter Dax-Konzern mit einem Kaufangebot für sämtliche Aktien erhöht.

Sport

Freiburger Premierenfieber am Bosporus: In Istanbul steht der Sport-Club vor dem größten Spiel seiner Geschichte. Bei einem Sieg über Favorit Aston Villa starten die Südbadener im Herbst erstmals in der Champions League.

ZDF sportstudio, 08.05.2026 00:50 Uhr 08.05.2026 | 1:00 min

Wie Trainer Emery Aston Villa erweckte: Erstmals seit 44 Jahren bestreitet Aston Villa ein Endspiel im Europapokal. Ihr Trainer dagegen ist Final-Dauergast und Rekordsieger in der Europa League.

Und ab jetzt im ZDF-Streamingportal: Die ZDF-Doku "Mission Sommermärchen": Vor der WM 2006 steht der deutsche Fußball am Abgrund. Jürgen Klinsmanns Revolution wankt - bis sein junges Team das Land elektrisiert. Die Doku zeigt die unerzählte Vorgeschichte und Emotionen hautnah.

Deutschlands Weg zur WM 2006 : Mission Sommermärchen ZDF sportstudio, 20.05.2026, 00:01 Uhr

Grafik des Tages

Startup statt Angestelltenjob: Die Selbstständigkeit erlebt bei jungen Menschen einen Aufschwung. Das zeigt eine großangelegte Studie der Förderbank KfW. 2025 waren demnach 40 Prozent der Gründerinnen und Gründer in Deutschland weniger als 30 Jahre alt. Mehr als ein Fünftel dieser jungen Menschen startete aus dem Studium heraus.

Quelle: ZDF

Ein Lichtblick

Wann ist ein Mann ein Mann? Und was bedeutet das für ihn? Überhaupt: Was ist typisch männlich? Fragen, die eine Ausstellung in Amsterdam stellt und viele mögliche Antworten präsentiert.

ZDF heute in Europa, 19.05.2026, 16:00 Uhr 19.05.2026 | 2:14 min

Gesagt

Wenn die Biene von der Erde verschwindet, hat der Mensch nur noch vier Jahre zu leben. „ Albert Einstein

Von 600 Wildbienenarten in Deutschland gelten fast zwei Drittel als gefährdet. Dabei ist die Bedeutung von Bienen als Bestäuber für Biodiversität und Ernährungssicherheit elementar für die Menschheit. Die Vereinten Nationen haben deshalb den 20. Mai zum Weltbienentag erklärt.

ZDF Frontal, 28.04.2026, 21:00 Uhr 28.04.2026 | 1:32 min

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 19.05.2026 | 1:58 min

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So wird das Wetter heute

Heute ist es wechselnd bewölkt. Dazu entwickeln sich viele Schauer, nachmittags auch Gewitter. Lokal kann Starkregen dabei sein. Die Temperaturen steigen auf 17 bis 22 Grad.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von Nicola Frowein