Europa League: Freiburgs Gegner Aston Villa unter Emery auf Kurs

Der SC Freibrug trifft im Finale der Europa League auf Aston Villa. Coach Unai Emery hat das Finale schon viermal gewonnen - und den ehemaligen Zweitligisten nach Europa geführt.

Aston-Villa-Trainer Unai Emery Quelle: AP | Dave Shopland

Nur die allerwenigsten der 11.000 Aston-Villa-Fans, die am Mittwoch (21 Uhr) in Istanbul im Stadion beim Finale der Europa League gegen den SC Freiburg dabei sein dürfen, haben so etwas schon einmal erlebt. Erst zum zweiten Mal nach 1982 steht ihr Klub in einem Europapokal-Endspiel.

Auch vor 44 Jahren war ein Bundesligist der Finalgegner. Im damaligen Europapokal der Landesmeister besiegte Villa den FC Bayern mit 1:0.

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Trainer Emery ist "Mister Europa League"

Die Klub-Bilanz steht damit im krassen Kontrast zu der ihres Trainers. Unai Emery gewann schon dreimal mit dem FC Sevilla (2014-16) und einmal mit dem FC Villarreal (2021) den zweitwichtigsten Wettbewerb im europäischen Fußball - das gelang keinem anderen. Dazu erreichte er mit dem FC Arsenal 2019 das Finale, welches gegen Stadtrivale Chelsea mit 1:4 verloren ging.

Nicht nur wegen der beeindruckenden Vita des Trainers fällt den Engländern, die zwölf ihrer 14 Europa-League-Partien in dieser Saison gewannen, die Favoritenrolle zu. Der Gesamt-Marktwert des Kaders liegt laut des Portals "Transfermarkt.de" bei rund 548 Millionen Euro. Der des SC Freiburg bei gerade einmal 191 Millionen.

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Champions-League-Teilnahme ist bereits sicher

Auch die Generalprobe gelang Villa am Freitag gegen den FC Liverpool ähnlich eindrucksvoll wie Freiburg gegen Leipzig (4:1). Das 4:2 gegen den Noch-Meister sicherte Platz vier in der Premier League und damit die Qualifikation zur Champions League.

Die hätte man auch mit einem Triumph in der Europa League erreichen können, doch das steht nun nicht mehr auf dem Spiel. "Jetzt können wir ganz unbeschwert das Finale um den Pokal bestreiten", freut sich Emery.

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Villa vor sieben Jahren noch Zweitligist

Der Erfolg der "Villans" ist untrennbar mit seinem Namen verknüpft. Seit der 54-Jährige im November 2022 übernahm, geht die Entwicklung steil nach oben. Halbfinale in der Conference League im ersten Jahr, erstmalige Champions-League-Teilnahme samt Viertelfinaleinzug im zweiten Jahr unter Emery. Nun das erste europäische Endspiel.

Und das, nachdem der Klub zwischen 2016 und 2019 noch zweitklassig spielte. Emery sagt im klubeigenen TV: "Nachdem wir so lange kein Finale in Europa mehr gespielt haben, ist das wirklich etwas ganz Besonderes." Auch wenn es bei ihm nicht so wirkt, ergänzt er: "Ich weiß, wie schwer es ist, einen Titel zu holen, und wie schwer es ist, überhaupt in einem Finale zu stehen."

Fünf ehemalige Bundesligaprofis im Kader

Kapitän John McGinn schwärmt im Interview mit der UEFA von seinem Trainer:

Er hat die Einstellung und die Ambitionen hier fast im Alleingang verändert. Wir können uns sehr glücklich schätzen, ihn hier zu haben. „ Aston-Kapitän McGinn über Trainer Emery

In Emerys Kader tummeln sich mit den einstigen Dortmundern Jadon Sancho und Ian Maatsen, dem Ex-HSVler Amadou Onana sowie den früheren Leverkusenern Leon Bailey und Emilio Buendiá gleich fünf ehemalige Bundesligaprofis.

Prinz William ist Villas royaler Edelfan

Getragen wird das Team neben McGinn von Argentiniens Weltmeister-Torwart Emiliano Martinez sowie den Top-Torjägern und englischen Nationalspielern Ollie Watkins und Morgan Rogers.

Prinz William jubelt im Villa Park Quelle: IMAGO / Paul Marriott

Leidenschaftlich unterstützt werden die "Villans" von Prinz William. Englands Thronfolger ist seit seiner Kindheit großer Aston-Villa-Fan und regelmäßiger Stadiongast - womöglich auch im Besiktas-Park von Istanbul.

Nach dem Finaleinzug gegen Nottingham Forest tanzte er ausgelassen auf der Tribüne des Villa-Parks, soll später auch in der Kabine mit der Mannschaft gefeiert haben. Nichts würde er auch am Mittwoch lieber tun. Kapitän McGinn weiß um die Bedeutung: "Wir haben 90 Minuten - vielleicht sogar 120 - Zeit, um zu Legenden dieses Vereins zu werden."

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