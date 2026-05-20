Europa-League-Finale: Freiburger Premierenfieber am Bosporus

Endspiel gegen Aston Villa:Europa League: Freiburger Premierenfieber am Bosporus
von Andreas Morbach
In Istanbul steht Freiburg vor dem größten Spiel seiner Geschichte. Bei einem Sieg über Favorit Aston Villa startet der Sport-Club im Herbst erstmals in der Champions League.
Auf dem Freiburger Münsterplatz ist alles wie immer. Touristen und Einheimische streifen wie jeden Tag zwischen den Marktständen umher, kaufen frischen Spargel, Brot und Obst oder beißen in Brötchen, aus denen die örtliche Wurstspezialität, eine Lange Rote, hervorlugt.
Flashmob und Orgelmusik für den SC
Dass Freiburgs führender Fußballklub gerade vor dem größten Tag seiner Geschichte steht, davon ist in diesem Gewusel nichts zu spüren. Wenige Tage zuvor war das noch anders.
Am Morgen des Bundesliga-Finales spielten hier 240 Blasmusiker via Flashmob die Hymne "SC Freiburg vor, immer wieder vor …", die abends dann auch aus den vier Orgeln im Münster ertönte. Eine stimmungsvolle Premiere für die städtische Kathedrale.
Konzert mit den ganz Großen lockt
Beide Aktionen dienen den Kickern aus Südbaden als moralische Unterstützung für Mittwochabend in Istanbul. Im Tüpras Stadion spielt die Mannschaft von Julian Schuster dann gegen Aston Villa um die Krone in der Europa League.
Bei einem Sieg darf Freiburg im Herbst erstmals im Konzert der ganz Großen des Kontinents mitspielen. Ein gewaltiger Gedanke für den Klub, der friedliche Platzsturm seiner Fans nach dem gewonnenen Halbfinale gegen Braga sprach Bände.
Aston Villa mit dreifachem Marktwert
"Wenn man in die funkelnden Augen der Menschen geschaut hat, konnte man fühlen, was ihnen das bedeutet", beschreibt Trainer Julian Schuster den Moment, als es der gar nicht mehr so kleine Sport-Club erstmals in ein internationales Finale geschafft hatte.
"Es ist okay, dass sie als Favorit in das Duell gehen. Villa hat den dreifachen Marktwert von uns", beschreibt Angreifer Igor Matanovic die dort geltenden Kräfteverhältnisse. Zugleich glauben die Herausforderer aus dem Breisgau nach ihrem eindrucksvollen Europacupjahr an einen Coup.
Teamspirit als Freiburger Faustpfand
Als größten Trumpf werfen sie dabei ihr gewachsenes Wir-Gefühl in die Waagschale.
Mannschaftliche Geschlossenheit allein wird gegen das Top-Team aus der Premier League allerdings nicht ausreichen. Es braucht das Zusammenspiel vieler Aspekte.
Defensive muss gegen Aston Villa sicher stehen
So muss die meist sehr sattelfeste Defensive ihrem Ruf gerecht werden. Maximilian Eggestein sollte als Sechser wie gewohnt unauffällige Übersicht verbreiten und Igor Matanovic als Offensivanker zur Geltung kommen. Wichtig wäre es zudem, dass Shootingstar Johan Manzambi Freiburgs Spiel eine gute Prise Unberechenbarkeit verleiht.
"Es ist ein Spiel, und ich weiß, wie unangenehm wir zu bespielen sind", prophezeit Matanovic.
Und immerhin: Die Play-offs für die Conference League hat der SC seit dem 4:1 über Leipzig sicher.
Plädoyer für WM-Nominierung Ginters
"Den europäischen Mindestplatz haben wir, jetzt können wir befreit aufspielen", glaubt Abwehrchef Matthias Ginter - und hegt, neben dem ersten Pokal für die noch leere Klubvitrine, einen zweiten großen Wunsch.
Am Donnerstag gibt Bundestrainer Julian Nagelsmann seinen WM-Kader bekannt. Nicht nur Fans des Sport-Clubs plädieren immer lauter für eine Nominierung des gebürtigen Freiburgers. Der junge Mann, der gerade aus dem Fanshop in der SC-Arena kommt, sowieso. Der Mittzwanziger hält sein frisch erworbenes Trikot zum Istanbuler Finale in die Höhe, zeigt auf die Nummer 28 und grinst: "Ginter, claro. Weltmeisterschaft."
Mindestens 11.000 Freiburger Fans in Istanbul
Im Stadion hinter seinem Rücken hing beim Spiel gegen Leipzig ein Plakat mit der ultimativen Aufforderung: "Alle in Weiß nach Istanbul". Mindestens 11.000 reiselustige SC-Fans werden am Mittwoch im Tüpras Stadion sein. Für manche aus der selbsternannten "Green City" ist der Flug in die Türkei der erste in ihrem Leben. Freiburger Premierenfieber eben, auf allen Ebenen.
(*) 1960 FC Barcelona
1961 AS Rom
1962 FC Valencia
1963 FC Valencia
1964 Real Saragossa
1965 Ferencvaros Budapest
1966 FC Barcelona
1967 Dinamo Zagreb
1968 Leeds United
1969 Newcastle United
1970 Arsenal London
(*) 1971 Leeds United
1972 Tottenham Hotspur
1973 FC Liverpool
1974 Feyenoord Rotterdam
1975 Borussia Mönchengladbach
1976 FC Liverpool
1977 Juventus Turin
1978 PSV Eindhoven
1979 Borussia Mönchengladbach
1980 Eintracht Frankfurt
1981 Ipswich Town
1982 IFK Göteborg
1983 RSC Anderlecht
1984 Tottenham Hotspur
1985 Real Madrid
1986 Real Madrid
1987 IFK Göteborg
1988 Bayer Leverkusen
1989 SSC Neapel
1990 Juventus Turin
1991 Inter Mailand
1992 Ajax Amsterdam
1993 Juventus Turin
1994 Inter Mailand
1995 AC Parma
1996 Bayern München
1997 Schalke 04
1998 Inter Mailand
1999 AC Parma
2000 Galatasaray Istanbul
2001 FC Liverpool
2002 Feyenoord Rotterdam
2003 FC Porto
2004 FC Valencia
2005 ZSKA Moskau
2006 FC Sevilla
2007 FC Sevilla
2008 Zenit St. Petersburg
2009 Schachtjor Donezk
(*) 2010 Atletico Madrid
2011 FC Porto
2012 Atletico Madrid
2013 FC Chelsea
2014 FC Sevilla
2015 FC Sevilla
2016 FC Sevilla
2017 Manchester United
2018 Atletico Madrid
2019 FC Chelsea
2020 FC Sevilla
2021 FC Villarreal
2022 Eintracht Frankfurt
2023 FC Sevilla
2024 Atalanta Bergamo
2025 Tottenham Hotspur
(*) Hinweis: Der 1955 als Messe-Pokal ins Leben gerufene Wettbewerb europäischer Messestädte wurde 1971 unter die Leitung der Europäischen Fußball-Union gestellt und hieß seitdem UEFA-Cup. Zur Saison 2009/10 wurde der Wettbewerb in Europa League umbenannt.