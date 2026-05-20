Europa-League-Finale: Freiburger Premierenfieber am Bosporus

In Istanbul steht Freiburg vor dem größten Spiel seiner Geschichte. Bei einem Sieg über Favorit Aston Villa startet der Sport-Club im Herbst erstmals in der Champions League.

Die Aufregung steigt beim SC Freiburg vor dem Europa-League-Finale in Istanbul. Quelle: Imago

Auf dem Freiburger Münsterplatz ist alles wie immer. Touristen und Einheimische streifen wie jeden Tag zwischen den Marktständen umher, kaufen frischen Spargel, Brot und Obst oder beißen in Brötchen, aus denen die örtliche Wurstspezialität, eine Lange Rote, hervorlugt.

Flashmob und Orgelmusik für den SC

Dass Freiburgs führender Fußballklub gerade vor dem größten Tag seiner Geschichte steht, davon ist in diesem Gewusel nichts zu spüren. Wenige Tage zuvor war das noch anders.

Der SC Freiburg hat die Aufholjagd geschafft und zieht erstmals ins Finale der Europa League ein. Die Breisgauer gewannen mit 3:1 - und profitierten von einem starken Lukas Kübler. 08.05.2026 | 1:00 min

Am Morgen des Bundesliga-Finales spielten hier 240 Blasmusiker via Flashmob die Hymne "SC Freiburg vor, immer wieder vor …", die abends dann auch aus den vier Orgeln im Münster ertönte. Eine stimmungsvolle Premiere für die städtische Kathedrale.

Konzert mit den ganz Großen lockt

Beide Aktionen dienen den Kickern aus Südbaden als moralische Unterstützung für Mittwochabend in Istanbul. Im Tüpras Stadion spielt die Mannschaft von Julian Schuster dann gegen Aston Villa um die Krone in der Europa League.

Bei einem Sieg darf Freiburg im Herbst erstmals im Konzert der ganz Großen des Kontinents mitspielen. Ein gewaltiger Gedanke für den Klub, der friedliche Platzsturm seiner Fans nach dem gewonnenen Halbfinale gegen Braga sprach Bände.

Aston Villa mit dreifachem Marktwert

"Wenn man in die funkelnden Augen der Menschen geschaut hat, konnte man fühlen, was ihnen das bedeutet", beschreibt Trainer Julian Schuster den Moment, als es der gar nicht mehr so kleine Sport-Club erstmals in ein internationales Finale geschafft hatte.

"Es ist okay, dass sie als Favorit in das Duell gehen. Villa hat den dreifachen Marktwert von uns", beschreibt Angreifer Igor Matanovic die dort geltenden Kräfteverhältnisse. Zugleich glauben die Herausforderer aus dem Breisgau nach ihrem eindrucksvollen Europacupjahr an einen Coup.

Julian Schuster, der Trainer des SC Freiburg, spricht im aktuellen sportstudio mit Sven Voss über den Einzug ins Finale der Europa League. 09.05.2026 | 4:57 min

Teamspirit als Freiburger Faustpfand

Als größten Trumpf werfen sie dabei ihr gewachsenes Wir-Gefühl in die Waagschale.

Die Mannschaft verlangt sich durch den Konkurrenzkampf sehr viel ab. So haben wir diesen Teamspirit erreicht. „ Julian Schuster, Trainer SC Freiburg

Mannschaftliche Geschlossenheit allein wird gegen das Top-Team aus der Premier League allerdings nicht ausreichen. Es braucht das Zusammenspiel vieler Aspekte.

Defensive muss gegen Aston Villa sicher stehen

So muss die meist sehr sattelfeste Defensive ihrem Ruf gerecht werden. Maximilian Eggestein sollte als Sechser wie gewohnt unauffällige Übersicht verbreiten und Igor Matanovic als Offensivanker zur Geltung kommen. Wichtig wäre es zudem, dass Shootingstar Johan Manzambi Freiburgs Spiel eine gute Prise Unberechenbarkeit verleiht.

"Es ist ein Spiel, und ich weiß, wie unangenehm wir zu bespielen sind", prophezeit Matanovic.

Wir werden auch Villa Probleme bereiten. „ Igor Matanovic, SC Freiburg

Und immerhin: Die Play-offs für die Conference League hat der SC seit dem 4:1 über Leipzig sicher.

Doppelt schöner Sieg für den SC Freiburg: Mit dem 4:1 gegen RB Leipzig ist ein Platz im Europacup sicher. Gleichzeitig gelingt die Generalprobe fürs Europa-League-Finale gegen Aston Villa. 18.05.2026 | 9:45 min

Plädoyer für WM-Nominierung Ginters

"Den europäischen Mindestplatz haben wir, jetzt können wir befreit aufspielen", glaubt Abwehrchef Matthias Ginter - und hegt, neben dem ersten Pokal für die noch leere Klubvitrine, einen zweiten großen Wunsch.

Am Donnerstag gibt Bundestrainer Julian Nagelsmann seinen WM-Kader bekannt. Nicht nur Fans des Sport-Clubs plädieren immer lauter für eine Nominierung des gebürtigen Freiburgers. Der junge Mann, der gerade aus dem Fanshop in der SC-Arena kommt, sowieso. Der Mittzwanziger hält sein frisch erworbenes Trikot zum Istanbuler Finale in die Höhe, zeigt auf die Nummer 28 und grinst: "Ginter, claro. Weltmeisterschaft."

Mindestens 11.000 Freiburger Fans in Istanbul

Im Stadion hinter seinem Rücken hing beim Spiel gegen Leipzig ein Plakat mit der ultimativen Aufforderung: "Alle in Weiß nach Istanbul". Mindestens 11.000 reiselustige SC-Fans werden am Mittwoch im Tüpras Stadion sein. Für manche aus der selbsternannten "Green City" ist der Flug in die Türkei der erste in ihrem Leben. Freiburger Premierenfieber eben, auf allen Ebenen.

Sieger im Messe- und UEFA-Pokal sowie der Europa League (*) 1960 FC Barcelona

1961 AS Rom

1962 FC Valencia

1963 FC Valencia

1964 Real Saragossa

1965 Ferencvaros Budapest

1966 FC Barcelona

1967 Dinamo Zagreb

1968 Leeds United

1969 Newcastle United

1970 Arsenal London



(*) 1971 Leeds United

1972 Tottenham Hotspur

1973 FC Liverpool

1974 Feyenoord Rotterdam

1975 Borussia Mönchengladbach

1976 FC Liverpool

1977 Juventus Turin

1978 PSV Eindhoven

1979 Borussia Mönchengladbach

1980 Eintracht Frankfurt

1981 Ipswich Town

1982 IFK Göteborg

1983 RSC Anderlecht

1984 Tottenham Hotspur

1985 Real Madrid

1986 Real Madrid

1987 IFK Göteborg

1988 Bayer Leverkusen

1989 SSC Neapel

1990 Juventus Turin

1991 Inter Mailand

1992 Ajax Amsterdam

1993 Juventus Turin

1994 Inter Mailand

1995 AC Parma

1996 Bayern München

1997 Schalke 04

1998 Inter Mailand

1999 AC Parma

2000 Galatasaray Istanbul

2001 FC Liverpool

2002 Feyenoord Rotterdam

2003 FC Porto

2004 FC Valencia

2005 ZSKA Moskau

2006 FC Sevilla

2007 FC Sevilla

2008 Zenit St. Petersburg

2009 Schachtjor Donezk



(*) 2010 Atletico Madrid

2011 FC Porto

2012 Atletico Madrid

2013 FC Chelsea

2014 FC Sevilla

2015 FC Sevilla

2016 FC Sevilla

2017 Manchester United

2018 Atletico Madrid

2019 FC Chelsea

2020 FC Sevilla

2021 FC Villarreal

2022 Eintracht Frankfurt

2023 FC Sevilla

2024 Atalanta Bergamo

2025 Tottenham Hotspur



(*) Hinweis: Der 1955 als Messe-Pokal ins Leben gerufene Wettbewerb europäischer Messestädte wurde 1971 unter die Leitung der Europäischen Fußball-Union gestellt und hieß seitdem UEFA-Cup. Zur Saison 2009/10 wurde der Wettbewerb in Europa League umbenannt.