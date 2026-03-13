Update am Morgen: Landtagswahl-Krimi, die zweite

Guten Morgen,

nicht alles an der Ausgangslage der rheinland-pfälzischen Landtagswahl ist vergleichbar mit dem Herzschlag-Finale, das Baden-Württemberg gerade erlebte. Manches aber schon, vor allem die Fast-Augenhöhe im Rennen um die stärkste Kraft im Land. Die regierende SPD liegt nur knapp hinter der CDU, die sich Hoffnung macht, nach 35 Jahren erstmals wieder den Ministerpräsidenten zu stellen. Unsere Projektion lässt ein enges Rennen erwarten.

Ein Unterschied zu Baden-Württemberg: In Rheinland-Pfalz geht ein amtierender Ministerpräsident mit Amtsbonus in den Ring. Alexander Schweitzer, der in der Mitte der Legislaturperiode von der populären Malu Dreyer übernahm, hat es vermocht, in zwei Jahren Bekannt- und Beliebtheit aufzubauen. CDU-Herausforderer Gordon Schnieder liegt deutlich dahinter. Da knapp jeder dritte Wahlberechtigte noch unentschlossen ist, könnte das im bevorstehenden Schlussspurt ein Vorteil sein.

Im Autoland Baden-Württemberg gab das Thema Wirtschaft und Standortpolitik die Wahlkampf-Agenda vor, mit weitem Abstand rangierte es auf Platz eins im Ranking der wichtigsten Probleme im Land. In Rheinland-Pfalz dominiert ein Thema, in dem die Landespolitik auch wirklich Kompetenzen hat: Bildung und Schule.

In Baden-Württemberg stand die überbordende Beliebtheit des Grünen Cem Özdemir den hohen Kompetenzwerten der CDU gegenüber. Diese Ambivalenz gibt es auch in Rheinland-Pfalz. Bei Schule/Bildung (knapp), Infrastruktur und Wirtschaft führt die CDU vor der SPD, die ihrerseits mit dem beliebteren Kandidaten aufwartet.

Nicht nur, wer am 22. März als stärkste Kraft aus der Wahl hervorgeht, auch ein paar andere spannende Fragen stellen sich. Schaffen die Freien Wähler den Wiedereinzug in den Mainzer Landtag? Kommt die Linke über die Fünf-Prozent-Hürde? Setzt die FDP ihre Negativserie fort? Wir halten Sie auf dem Laufenden: Schon nächsten Donnerstag haben wir wieder ein Politbarometer - frisch aus Rheinland-Pfalz!

Ich wünsche Ihnen einen schönen Freitag!

Stefan Leifert, Redaktionsleiter des ZDF heute journal

Was im Iran-Krieg passiert ist

Die iranischen Streitkräfte nehmen die Energiewirtschaft ins Visier: Irans neuer Anführer Modschdaba Chamenei hat eine neue Angriffswelle gegen die Öl-Infrastruktur der Golfstaaten gestartet - und droht mit einer längeren Schließung der Straße von Hormus.

USA geben Kauf russischen Öls frei: Die Vereinigten Staaten erlauben Ländern für die nächsten 30 Tage auf See befindliches russisches Öl und Ölprodukte zu kaufen. Dies sei ein Schritt zur Stabilisierung der globalen Energiemärkte, die durch den Iran-Krieg erschüttert wurden, erklärte US-Finanzminister Scott Bessent am Donnerstag.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie hier.

Was heute noch wichtig ist

Was am heutigen Freitag wichtig wird - der Ausblick im Video. 13.03.2026 | 0:51 min

Selenskyj in Paris: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erwartet den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Paris. Themen laut Frankreich unter anderem: Wie kann der Druck auf Russland besonders im Hinblick auf die Schattenflotte erhöht werden?

Pilotenstreik der Lufthansa geht weiter: Nach zahlreichen Flugausfällen am Donnerstag wird heute mit etwas Entspannung gerechnet. Während es bei der Regionaltochter Cityline um eine Anhebung der Gehälter geht, streiten die Tarifpartner bei der Cargo und der Kerngesellschaft um höhere Betriebsrenten.

BGH prüft Streit um Zeugen-Jehovas-Archiv: Der Bundesgerichtshof (BGH) prüft den Rechtsstreit um ein umfangreiches Familienarchiv zur Verfolgung einer Zeugen-Jehovas-Familie zur NS-Zeit. Von der Machtübernahme der Nationalsozialisten bis zu ihrer eigenen Verhaftung im Oktober 1944 hatte Annemarie Kusserow in Bildern, Briefen und anderen Schriftstücken die Verfolgung ihrer Familie aus Bad Lippspringe in Nordrhein-Westfalen dokumentiert.

Ausführlich informiert

Vor wenigen Jahren war das Thema "Klima“ noch allgegenwärtig. Vernachlässigt Schwarz-Rot das Thema? Mirko Drotschmann blickt auf die Klimapolitik der Bundesregierung:

ZDFheute, 12.03.2026, 17:25 Uhr 12.03.2026 | 8:33 min

Paralympische Winterspiele

Die Höhepunkte des gestrigen Tages kompakt zusammengefasst. 12.03.2026 | 3:23 min

Nach der Goldmedaille von Anna-Lena Forster im Riesenslalom gestern sind heute die Männer dran. Für Team D gehen drei Athleten an den Start. Ab 9 Uhr im ZDF-Stream.

Bis jetzt können die deutschen Para-Biathleten sechs Medaillen bei den Paralympics verbuchen - heute soll es bei der Verfolgung so erfolgreich weitergehen. Am Dienstag verfehlte Anja Wicker eine Medaille im Langlauf um wenige Sekunden, nach einem Ruhetag ist sie heute wieder beim Biathlon am Start. Neben ihr zählen Marco Maier, Leonie Walter, Linn Kazmeier, Johanna Recktenwald und Nico Messinger zu Medaillenanwärtern. Ab 09:40 Uhr im ZDF-Stream.

Zahl des Tages

Bis zu 3,2 Millionen Menschen könnten laut UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR derzeit innerhalb Irans auf der Flucht sein. Viele Menschen fliehen aus Teheran und anderen großen Städten in den Norden des Landes oder in ländliche Regionen, um dort Sicherheit zu suchen.

Kurios: Gewählt ohne Kandidatur

Helmut Knaus war zwölf Jahre Bürgermeister von Philippsreut. Obwohl er nicht erneut kandidierte, schrieben viele Wählerinnen und Wähler seinen Namen auf den Wahlzettel und wählten ihn trotzdem.

heute in Deutschland, 12.03.2026, 14:00 Uhr 12.03.2026 | 1:51 min

Ratgeber: Vegane Käsealternativen

Volle Kanne, 09.03.2026, ab 09:05 Uhr 09.03.2026 | 6:05 min

Pflanzliche Käsealternativen gehören mittlerweile zum Standardangebot vieler Supermärkte. Ob Scheiben, Streukäse oder Frischkäse – die Auswahl wächst. Und auch technisch hat sich einiges getan: Viele Produkte schmelzen heute besser, die Konsistenz kommt dem Original näher - und der Geschmack ist vielfältiger geworden. Doch wie gut sind die Produkte mittlerweile wirklich? Und was steckt drin?

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 12.03.2026 | 2:06 min

So wird das Wetter heute

Am Freitag scheint im Osten und Süden die Sonne. Über der Nordwesthälfte breitet sich Regen aus, der länger anhalten kann. Der Südwestwind frischt zeitweise auf und bringt teils starke bis stürmische Böen. Die Höchstwerte liegen zwischen 9 und 18 Grad.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie hier im Video.

