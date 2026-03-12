Auf dem Gelände einer Synagoge bei Detroit im US-Bundesstaat Michigan sind am Abend Schüsse gefallen. Fernsehbilder zeigten ein massives Aufgebot von Sicherheitskräften.

Schüsse an Synagoge in Michigan - Bundespolizei vor Ort

An einer Synagoge im US-Bundesstaat Michigan ist es zu einem mutmaßlichen Angriff gekommen. In einem Vorort von Detroit soll eine Person Medienberichten zufolge mit einem Fahrzeug in ein jüdische Gotteshaus gefahren sein.

Sicherheitspersonal habe danach das Feuer eröffnet, berichten etwa der US-Sender Fox News und die "New York Times" unter Berufung auf örtliche Behörden. Der Vorfall ereignete sich in der Kleinstadt West Bloomfield.

Schüsse an Synagoge: Bundespolizei vor Ort

Der Polizeichef von Oakland County, Michael Bouchard, sagte dem Sender CNN, es gebe offenbar keine Verletzten. Laut US-Medien kam der Angreifer offenbar ums Leben.

FBI-Chef Kash Patel schrieb im Kurzbotschaftendienst X, die Bundespolizei sei vor Ort im Einsatz. Der jüdische Verband von Detroit rief Mitglieder auf, dem Gelände fernzubleiben.

Gouverneurin verurteilt Angriff

Fernsehbilder zeigten ein massives Aufgebot von Sicherheitskräften in der Umgebung der Synagoge. Über dem Gebäudekomplex stieg Rauch auf.

Die Gouverneurin von Michigan, Gretchen Whitmer, teilte auf X mit, sie verfolge die Berichte über die Lage an der Synagoge namens Temple Israel. Sie verurteile den Angriff: "Die jüdische Gemeinde von Michigan sollte in Frieden leben und ihren Glauben ausüben können", schreibt sie. Temple Israel hat nach eigenen Angaben 12.000 Mitglieder.

Quelle: AFP, AP, dpa