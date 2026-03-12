Erstes Einzel-Podest der Saison:Biathlet Nawrath wird Sprint-Dritter in Otepää
Zum Auftakt des Weltcups in Otepää sprintet Philipp Nawrath aufs Treppchen. Es ist ein bitter benötigtes Ausrufezeichen für die deutschen Biathleten.
Philipp Nawrath hat zum Auftakt des Weltcups in Otepää endlich wieder für ein Ausrufezeichen der deutschen Biathleten gesorgt und das Podest erreicht. Der 33-Jährige (+17,8 Sekunden) belegte im Sprint über zehn Kilometer ohne Strafrunde hinter dem ebenfalls fehlerfreien Tagessieger Sturla Holm Lägreid aus Norwegen und Emilien Jacquelin aus Frankreich (0 Strafrunden/+10,7) den dritten Platz.
Für die Männer des Deutschen Skiverbandes (DSV) war es erst das dritte Einzelpodest in diesem Winter.
Weltcup: Alle weiteren DSV-Läufer in Otepää abgeschlagen
Hinter Nawrath enttäuschte der Rest der deutschen Mannschaft einmal mehr. Philipp Horn (3/+1:26,4 Minuten), Leonhard Pfund (2/+1:45,4), Justus Strelow (1/+1:55,5), Lucas Fratzscher (2/+2:08,5) und David Zobel (1/+2:24,8) verpassten allesamt einen Platz unter den ersten 20 und haben damit auch für die Verfolgung am Samstag (13.30 Uhr/ARD und Eurosport) kaum noch Chancen.
Am Freitag geht es in Otepää mit dem Sprint der Frauen weiter (15:15 Uhr). Dabei stehen die deutschen Biathletinnen um Vanessa Voigt unter Druck, in der Nationenwertung droht der Verlust des sechsten Startplatzes.
Am Samstag stehen dann die Jagdrennen der Männer und Frauen (16:00 Uhr) an, zum Abschluss in Estland warten am Sonntag jeweils die Single-Mixed- (12:35 Uhr) und die Mixed-Staffeln (14:40 Uhr/jeweils ARD).
