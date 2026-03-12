  3. Merkliste
Biathlon-Weltcup: Nawrath wird Sprint-Dritter in Otepää

|

Zum Auftakt des Weltcups in Otepää sprintet Philipp Nawrath aufs Treppchen. Es ist ein bitter benötigtes Ausrufezeichen für die deutschen Biathleten.

Der deutsche Biathlet Philipp Nawrath, Drittplatzierter, beim Sprint-Rennen der Männer beim Biathlon World Cup am 12.03.2026 in Otepää (Estland)

12.03.2026 | 0:16 min

Philipp Nawrath hat zum Auftakt des Weltcups in Otepää endlich wieder für ein Ausrufezeichen der deutschen Biathleten gesorgt und das Podest erreicht. Der 33-Jährige (+17,8 Sekunden) belegte im Sprint über zehn Kilometer ohne Strafrunde hinter dem ebenfalls fehlerfreien Tagessieger Sturla Holm Lägreid aus Norwegen und Emilien Jacquelin aus Frankreich (0 Strafrunden/+10,7) den dritten Platz.

Für die Männer des Deutschen Skiverbandes (DSV) war es erst das dritte Einzelpodest in diesem Winter.

Stehend waren oft Flüchtigkeitsfehler dabei. Da habe ich mich im Nachhinein sehr geärgert.

Philipp Nawrath, deutscher Biathlet

Weltcup: Alle weiteren DSV-Läufer in Otepää abgeschlagen

Hinter Nawrath enttäuschte der Rest der deutschen Mannschaft einmal mehr. Philipp Horn (3/+1:26,4 Minuten), Leonhard Pfund (2/+1:45,4), Justus Strelow (1/+1:55,5), Lucas Fratzscher (2/+2:08,5) und David Zobel (1/+2:24,8) verpassten allesamt einen Platz unter den ersten 20 und haben damit auch für die Verfolgung am Samstag (13.30 Uhr/ARD und Eurosport) kaum noch Chancen.

Die ehemalige deutsche Biathletin und Skilangläuferin Denise Herrmann-Wick im ZDF-Interview

Der Skiverband im Umbruch: Denise Herrmann-Wick und Sven Fischer über die Baustellen, die Ex-Biathlon-Direktor Felix Bitterling seinem Nachfolger hinterlässt.

11.03.2026 | 0:55 min

Am Freitag geht es in Otepää mit dem Sprint der Frauen weiter (15:15 Uhr). Dabei stehen die deutschen Biathletinnen um Vanessa Voigt unter Druck, in der Nationenwertung droht der Verlust des sechsten Startplatzes.

Am Samstag stehen dann die Jagdrennen der Männer und Frauen (16:00 Uhr) an, zum Abschluss in Estland warten am Sonntag jeweils die Single-Mixed- (12:35 Uhr) und die Mixed-Staffeln (14:40 Uhr/jeweils ARD).

Quelle: sid, dpa
Das ZDF berichtete zu diesem Thema in seiner Wintersport-Übertragung vom 08. März 2026 ab 09:00 Uhr sowie in der heute-Sendung vom 12. März um 19:21 Uhr.
