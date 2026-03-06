Update am Morgen:Kopf-an-Kopf-Rennen in Baden-Württemberg
von Andreas Wunn
Guten Morgen,
wenn Sie heute früh diese Zeilen lesen, sind wir im ZDF-Morgenmagazin bereits auf Sendung mit unserem moma vor der Wahl aus Stuttgart. Seit 5:30 Uhr spreche ich jede halbe Stunde live mit einem Spitzenkandidaten oder einer Spitzenkandidatin der Landtagswahl in Baden-Württemberg. Am Sonntag wählen die Bürgerinnen und Bürger hier einen neuen Landtag und bekommen danach auch einen neuen Ministerpräsidenten. Denn nach knapp 15 Jahren endet die Ära von Winfried Kretschmann (B90/Die Grünen).
Die wichtigste Info heute Morgen: Es ist noch mal richtig spannend geworden im Ländle. Ganz aktuell unsere Zahlen des ZDF-Politbarometers: Danach liegen CDU und Grüne gleichauf - beide bei 28 Prozent.
Allein das ist eine Sensation. Monatelang lag die CDU klar vorne. Jetzt wird es auf den letzten Metern ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und den Grünen, zwischen Manuel Hagel und Cem Özdemir. Der 37-jährige Chef der CDU-Landtagsfraktion gegen den 60-jährigen ehemaligen Bundeslandwirtschaftsminister. Beide sehen sich als natürlichen Nachfolger des pragmatischen grünen Landesvaters Kretschmann. Ja, auch der CDU-Kandidat will ausdrücklich in Kretschmanns politische Fußstapfen treten.
Für die FDP (5,5 Prozent) geht es ums nackte politische Überleben. Die Linke (5,5 Prozent) könnte erstmals in Baden-Württemberg in den Landtag einziehen. Die SPD (8 Prozent) musste sich von ihrem Volkspartei-Anspruch längst verabschieden.
Und die AfD? Liegt bei immer noch starken 18 Prozent. Doch AfD-Spitzenkandidat Markus Frohnmaier war in den letzten Wahlkampftagen gar nicht da. Er nahm an einer Konferenz mit rechtsnationalen Parlamentariern in den USA teil und fehlte bei seinem eigenen Wahlkampfabschluss gestern Abend in Rottweil. Frohnmaier ist verstrickt in die Vetternwirtschafts-Affäre der AfD - seine Ehefrau und sein Vater waren oder sind bei AfD-Bundestagsabgeordneten beschäftigt. Für den Landtag tritt er aber ohnehin nicht an. Nach der Wahl wird er sich wohl wieder auf sein Bundestagsmandat konzentrieren.
Bleibt die Frage: Welche Themen treiben die Menschen in Baden-Württemberg um? Es ist die Sorge, dass der wirtschaftliche Motor im Land der Autobauer ins Stocken gerät. Außerdem die steigenden Energiepreise nach dem Angriff auf Iran. Und wie es in Sachen Bildung weitergehen soll. Auch darüber sprechen wir heute in unserem moma vor der Wahl, live aus Stuttgart.
Einen guten Tag wünscht Ihnen
Andreas Wunn, Leiter und Moderator von ZDF-Morgenmagazin und ZDF-Mittagsmagazin
Was heute noch wichtig ist
Kanzler beim Spitzentreffen der deutschen Wirtschaft: Friedrich Merz (CDU) nimmt heute am traditionellen Spitzengespräch der deutschen Wirtschaft teil. Anschließend unternimmt der Bundeskanzler einen Rundgang auf der Internationalen Handwerksmesse in München.
Bundestag entscheidet über Änderungen an Krankenhausreform: Die Gesetzespläne von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) sollen eine flexiblere Umsetzung vor Ort ermöglichen und sehen dafür mehr Spielraum für Ausnahmen und längere Übergangsfristen vor. Union und SPD hatten die Nachbesserungen im Koalitionsvertrag vereinbart.
Lufthansa legt Bilanz für 2025 vor: Im Vergleich zum Krisenjahr 2024 hat sich das Unternehmen nach Prognose von Analysten deutlich verbessert, bleibt aber noch weit hinter dem operativen Gewinn von drei Milliarden Euro des Jahres 2017 zurück. Im Schnitt rechnen die Fachleute mit einem bereinigten Betriebsergebnis von 1,9 Milliarden Euro, das wären etwa 19 Prozent mehr als im Vorjahr.
Was im Iran-Krieg passiert ist
USA sehen sich für längeren Einsatz gegen Iran gewappnet: Der US-Verteidigungsminister sagt, dass die Kämpfe gegen Iran "gerade erst begonnen" hätten. Die Waffenvorräte ermöglichten es, die Kampagne so lange wie nötig aufrechtzuerhalten.
Chronologie eines Konflikts: Die Beziehungen zwischen den USA und Iran waren einst freundlich. Ein Blick zurück zeigt, wie aus Partnern über Jahrzehnte erbitterte Gegner wurden.
Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie hier.
Ausführlich informiert
So profitiert Putin vom Iran-Krieg: Die Ukraine befürchtet, durch den Iran-Krieg die Unterstützung zu verlieren. Nicht nur finanziell, sondern auch bei Flugabwehrraketen und Präzisionswaffen. Die Analyse bei ZDFheute live.
Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.
Sportlich in den Tag
Ehe bei den Paralympics ab Samstag die ersten Medaillen vergeben werden, findet heute Abend (20 Uhr) die Eröffnungsfeier in der Arena von Verona statt. Zu sehen im ZDF-Livestream. Team D bleibt - wie weitere Nationen - der Feier vor Ort fern, als Kritik an der Zulassung russischer Athleten unter eigener Flagge und aus Solidarität mit der ukrainischen Delegation. Die deutschen Fahnenträger Anna-Lena Forster und Jörg Wedde sind in Einspielern zu sehen.
Spannenden Wintersport gibt es im ZDF bereits tagsüber. Los geht es mit Livestreams im ZDF-Streamingportal und bei sportstudio.de. Im Programm: Skispringen der Frauen (9:45 Uhr) und Abfahrt der Frauen (11:30 Uhr) mit Emma Aicher, die auch nach Olympia weiter in Topform ist. Ab 14:50 Uhr gibt es zudem Skispringen der Männer, Nordische Kombination und Biathlon auch im TV-Programm.
Zahl des Tages
16.000
Ein Mensch spricht im Durchschnitt etwa 16.000 Wörter täglich. Doch nicht jedes Wort kommt so heraus, wie es soll. Zu den in der Logopädie behandelten Problemen gehören unter anderem Stottern, Schluckstörungen, Artikulationsstörungen oder Verzögerungen der Sprachentwicklung. Heute, am europäischen Tag der Logopädie, soll besonders über den Einsatz von KI bei Sprachstörungen gesprochen werden.
Ein Lichtblick
Entzündungen im Körper lassen sich durch gesunde Ernährung in den Griff bekommen. Ernährungsexpertin Brigitte Bäuerlein hat im ZDF bei Volle Kanne erklärt, worauf es dabei ankommt:
Gesagt
Der britische Gitarrist, Sänger und Songschreiber von "Pink Floyd" wird heute 80 Jahre alt.
Weitere Schlagzeilen
- Hinter den Kulissen von Merz' US-Reise: "Irgendwie auch creepy"
- Nach heftiger Kritik: Trump beruft Heimatschutzministerin Noem ab
- EU-Namensstreit vorerst vom Tisch: "Veggie-Burger" bleibt
Die Nachrichten im Video
So wird das Wetter heute
An diesem Freitag gibt es örtlich Nebel, vor allem an der Donau kann er sich länger halten. Sonst gibt es viel Sonnenschein und es bleibt weiterhin trocken. Dabei ist es für die Jahreszeit zu warm. Die Temperaturen steigen auf maximal 13 bis 21 Grad.
Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie hier im Video.
Zusammengestellt von der ZDFheute-Redaktion
