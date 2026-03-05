Mirko Drotschmann über den Iran-Konflikt:USA und Iran: Chronologie eines Konflikts
Israel und die USA töten Irans Machthaber Ali Chamenei. Einst waren die Beziehungen freundlich. Ein Blick zurück zeigt, wie aus Partnern über Jahrzehnte erbitterte Gegner wurden.
Israel und die USA bombardieren Iran und töten den Machthaber Ali Chamenei. Doch vor einigen Jahrzehnten waren die Beziehungen zwischen den Staaten noch freundschaftlich. Um den aktuellen Konflikt zu verstehen, hilft ein Rückblick auf ein Jahrhundert iranische Geschichte. MrWissen2go Mirko Drotschmann erklärt, wie Freunde zu Todfeinden wurden und sich eine Gesellschaft mit liberalen Werten zu einem fundamentalistischen Gottesstaat entwickelte.
- 1926: Reza Khan wird zum Schah gekrönt. Er lässt das Land modernisieren, führt ein Rechtssystem nach europäischem Muster ein. Frauen wird das Tragen des Schleiers verboten.
- 1941: Britische und sowjetische Truppen marschieren in den neutralen Iran ein. Sie zwingen den Schah zur Abdankung. An seine Stelle tritt sein Sohn Mohammad Reza Pahlavi.
- 1950er-Jahre: Die USA treten stärker auf den Plan. Sie wollen Iran als Außenposten gegen die Sowjetunion in die westliche Allianz einbinden.
- 1953: Die Geheimdienste CIA und MI6 unterstützen bei einem Staatstreich ("Operation Ajax"). Premierminister Mohammad Mossadegh wird abgesetzt. Die Stellung des Schahs im Land wird gestärkt - vielen gilt er nun aber als Marionette des Westens.
- 1959: Die USA schenken Iran den ersten von zwei Forschungsreaktoren. Sie unterstützen mit Militärhilfen, werden zu einer wichtigen Schutzmacht. Auch Israel ist ein enger Partner.
- 1962: Frauen erhalten das Wahlrecht. Der Schah baut weiter an einem säkularen Staat nach westlichem Vorbild.
- 1971: Ausschweifende Feiern zum Monarchiejubiläum werden zum Symbol, wie weit sich der Schah von der Bevölkerung entfernt. Zwar gibt es Liberalisierung - er herrscht aber autoritär und brutal. Die Opposition wird ausgeschaltet, Parteien aufgelöst, eine Einheitspartei gegründet.
- 1979: Der Schah flieht nach Protesten ins Ausland ("Islamische Revolution"). Ajatollah Ruhollah Chomeini übernimmt die Macht und errichtet seine Vorstellung eines Gottesstaates, der bis heute Bestand hat: die Islamische Republik. Israel und die USA werden zu Todfeinden von Iran. Iran sucht sich neue Verbündete: die Hamas im Gazastreifen, das Assad-Regime in Syrien, die Hisbollah im Libanon.
- 1989: Chomenei stirbt. Sein Nachfolger wird Ali Chamenei.
- 2002: Es wird bekannt, dass der Iran eine geheime Urananreicherungsanlage betreibt. Iran betont den zivilen Charakter, westliche Staaten befürchten aber den Bau einer Atomwaffe.
- 2015: Iran, Frankreich, Großbritannien, USA, Russland, China und Deutschland beschließen die sogenannte Wiener Nuklearvereinbarung. Sanktionen gegen Iran werden aufgehoben, Iran stimmt dafür Beschränkungen seiner Atomaktivitäten zu.
- 2018: US-Präsident Donald Trump kündigt das Abkommen auf.
- 2024: Die Spannungen nehmen zu. Israel tötet iranische Generäle in Syrien, Iran feuert Raketen auf Israel.
- 2025: Der vorläufige Höhepunkt der Eskalation: Erst führt Israel im Juni einen beispiellosen Militärschlag gegen Iran aus. Dann bombardieren die USA drei Atomanlagen im Iran.
- Februar und März 2026: Israel und die USA bombardieren Iran. Chamenei und weitere wichtige Personen im Machtapparat werden getötet.