Mirko Drotschmann über den Iran-Konflikt:USA und Iran: Chronologie eines Konflikts

Israel und die USA bombardieren Iran und töten den Machthaber Ali Chamenei. Doch vor einigen Jahrzehnten waren die Beziehungen zwischen den Staaten noch freundschaftlich. Um den aktuellen Konflikt zu verstehen, hilft ein Rückblick auf ein Jahrhundert iranische Geschichte. ‪MrWissen2go Mirko Drotschmann erklärt, wie Freunde zu Todfeinden wurden und sich eine Gesellschaft mit liberalen Werten zu einem fundamentalistischen Gottesstaat entwickelte.