Spitzengespräch mit Kanzler Merz:Deutsche Wirtschaft fordert Tempo und Entschlossenheit
von Peter Aumeier
Kanzler Merz trifft auf eine angespannte Wirtschaft - beim Spitzengespräch in München. Globale Konflikte verschärfen ungelöste Strukturprobleme. Was fordern die Verbände?
Eigentlich ist es seit 1965 ein jährlicher Standardtermin des amtierenden Kanzlers: das Spitzengespräch der Deutschen Wirtschaft auf der Handwerksmesse in München. Dieses Jahr, zehn Monate nach Vereidigung, ist es für Kanzler Friedrich Merz ein Gradmesser für das Verhältnis von Wirtschaft und Politik. Gerade in weltpolitisch aufgewühlten Zeiten. Auch wenn es im Tonfall freundlich sein wird, sind sich die wichtigsten deutschen Wirtschaftsverbände einig: Es geht um Tempo und Entschlossenheit.
"Ein Jahr großer Reformen", fordert Peter Adrian, Präsident der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK). Deutschland sei nach wie vor in "schwerem Fahrwasser", sagt er gegenüber ZDFheute. Wichtig sei es jetzt, dass der angefangene Reformkurs konsequent weitergegangen werde:
BDA: Sachlichkeit beim Thema Teilzeit
Mehr Tatkraft fordert Arbeitgeberchef Rainer Dulger: "Die Bundesregierung muss endlich eine Reformagenda auf den Tisch legen, die diesen Namen auch verdient."
Beim Streitthema Teilzeitarbeit setzt Dulger auf mehr Sachlichkeit: "Wir sollten nüchtern darüber sprechen, wie wir Anreize setzen können, damit sich mehr Arbeit lohnt. Nach dem Motto: Teilzeit ist gut - Vollzeit ist besser."
... findet jährlich anlässlich der Internationalen Handwerksmesse in München statt. Vertreter des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) und des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH) treffen sich hier mit dem Bundeskanzler. Das Gespräch ist vertraulich und behandelt aktuelle gesellschaftspolitische und wirtschaftliche Themen.
Um dauerhaft wettbewerbsfähig bleiben zu können, müsse in Deutschland, so Dulger, das Arbeitsvolumen erhöht werden. Zumal die geburtenstarken Jahrgänge nun nach und nach in Rente gingen:
Handwerksverband dringt auf Tempo
Ähnliche Töne auch von Jörg Dittrich, dem Präsidenten des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH): Die Phase "wohlklingender Reformankündigungen ohne im Betriebsalltag spürbare Wirkung und ohne stringente Umsetzung bereits beschlossener Maßnahmen" müsse ein Ende haben. Zwar habe die Bundesregierung die angespannte wirtschaftliche Lage dem Grunde nach erkannt, sagt er und ergänzt:
Wie die Chefs der anderen Verbände macht Dittrich im Vorfeld deutlich, dass noch schneller gehandelt werden müsse, auch bei den großen Reformvorhaben. Aus Sicht des Handwerks zähle vor allem die Reform der sozialen Sicherungssysteme zu den dringendsten Aufgaben.
Worauf ein Unternehmer aus Thüringen setzt
Wettbewerbsfähigkeit ist auch für Peter Leibinger vom Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) zentral, um Wohlstand, Resilienz und Souveränität zu erhalten: "Unser Produktivitätsrückstand auf die USA ist vor allem auf Defizite im Technologiebereich zurückzuführen. Deshalb müssen in Deutschland und Europa Innovation und Forschungsgeist gestärkt werden."
Und dann wird Friedrich Merz noch mit einem Wirtschaftsvertreter sprechen, den viele noch nicht auf dem Zettel haben: Thomas Prinz, Erfinder und Unternehmer aus Thüringen. Denn der Kanzler wird bei seinem Rundgang auf der Handwerksmesse auch einen Stopp an seinem Stand machen.
Prinz hat einen innovativen thermischen Wärmespeicher entwickelt, der mit Hilfe von Sand Energie über längere Zeit speichern kann. Unternehmer Prinz wünscht sich vor allem niedrigere Steuersätze:
Peter Aumeier ist Redakteur im ZDF-Landesstudio Bayern.
