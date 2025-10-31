Update am Abend: Mütterrente und ein Über-Hit - der Tag

Guten Abend,

die Mütterrente ausweiten - darauf hatten sich die Koalitionäre auf Betreiben der CSU geeinigt. Seitdem reißt die Kritik nicht ab. Erst jüngst forderte Ifo-Präsident Clemens Fuest, die Pläne wegen der mauen Wirtschaftslage zu stoppen und lieber was gegen steigende Beiträge zu tun. Auch die Industrie warnte vor teuren Wahlgeschenken und heute legt Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger nach: "Die Mütterrente darf nicht weiter erhöht werden", fordert er in der "Augsburger Allgemeinen". Die nötigen Steuergelder fehlten dann für Investitionen. Und Dulger mahnt, bei der Rente an die Jüngeren und nicht ausschließlich an die Älteren zu denken.

Die SPD wird nicht müde zu betonen, dass die Ausweitung ein CSU-Projekt sei, man dem Koalitionsvertrag aber zugestimmt habe. Man wolle das Gesamtpaket samt Aktiv-, Mütterrente und festgeschriebenem Rentenniveau im November im Bundestag "endlich über die Ziellinie bringen", sagt der Parlamentarische Fraktionsgeschäftsführer Dirk Wiese bei RTL/ntv. Zudem werde die aktuelle Regelung von vielen als ungerecht empfunden. Hintergrund: Anders als bisher sollen künftig einheitlich drei Jahre Kindererziehung bei der Rente anerkannt werden, unabhängig vom Geburtsjahr des Kindes.

CSU-Generalsekretär Martin Huber nennt Dulgers Forderung "absurd". Die Koalition investiere 500 Milliarden - "da kann man doch nicht behaupten, es fehle an Investitionen". Die Mütterrente zu hinterfragen, sei der "völlig falsche Ansatz".

Amokfahrt von Mannheim: Prozessauftakt

Am Rosenmontag rast ein Fahrer mit seinem Wagen durch die Innenstadt, erfasst mehrere Menschen. Zwei werden getötet, 14 weitere verletzt. Heute hat vor dem Landgericht Mannheim der Prozess gegen den Tatverdächtigen begonnen. Alexander S. muss sich wegen zweifachen Mordes, versuchten Mordes und Körperverletzung verantworten. In einer von seinen Anwälten verlesenen Erklärung bestätigt der 40-Jährige aus Ludwigshafen den Tatverlauf.

31.10.2025 | 2:01 min

Warum aber steuerte er sein Auto in die Menge? Sein Verteidiger spricht von einer "seelischen Krise" zur Tatzeit. Alexander S. habe starke Wut und Selbstzweifel verspürt. Auch die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass er seit vielen Jahren an einer psychischen Erkrankung leidet. Anhaltspunkte für ein politisches Motiv sieht die Anklagebehörde nicht. Das Urteil wird für den 19. Dezember erwartet.

Karibik: Aufräumen nach Hurrikan - viele Tote

Entwarnung - aber noch kein Aufatmen: Hurrikan "Melissa" zieht an den Bermudas vorbei, schwächt sich weiter ab und dürfte als Tiefdruckgebiet über dem Atlantik enden. Keine Gefahr mehr also für die Karibikstaaten. Die kämpfen aber mit den Folgen des zerstörerischen Sturms. Mindestens 50 Menschen sind ums Leben gekommen. Die Behörden rechnen damit, dass die Zahl der Opfer noch steigt. Auf Jamaika sind viele Orte von der Außenwelt abgeschnitten, auf Haiti werden noch zahlreiche Menschen vermisst. Aus Kuba werden ebenfalls schwere Verwüstungen gemeldet, bislang aber keine Todesopfer. "Wir sind am Leben", sagte Präsident Miguel Díaz-Canel.

31.10.2025 | 0:23 min

Besonders schwer traf es Jamaika: Zahllose Häuser sind zerstört, Bäume und Strommasten umgestürzt, mehr als 100 Straßen unpassierbar, Hunderttausende Menschen ohne Strom. Im Westen des Landes sei die Lage "erschütternd", berichtet Bildungs- und Informationsministerin Dana Morris Dixon. Auf den Flughäfen landen bereits Hilfsflüge, auch Such- und Rettungsteams sind auf der Insel.

Zahl des Tages

Kita-Plätze Mangelware - viele Eltern können ein Lied davon singen. Und jetzt das: In Deutschland geht die Zahl der Kita-Kinder erstmals seit fast 20 Jahren zurück. Zum 1. März besuchten bundesweit 4,06 Millionen Kinder eine Tagesbetreuung, wie das Statistische Bundesamt heute mitteilt - 33.800 oder 0,8 Prozent weniger als im Vorjahr. Grund: sinkende Geburtenzahlen. In manchen Regionen macht sich der Trend schon länger bemerkbar - Beispiel Berlin: Dort sei mittlerweile etwa jeder zehnte Kita-Platz nicht belegt, berichtete jüngst der RBB.

Weitere Schlagzeilen

Im Podcast

US-Präsident Donald Trump kündigt Atomtests an, gleichzeitig überzieht Russland die Ukraine mit massiven Luftangriffen. Wie verändert sich Kriegsführung und welchen Einfluss haben die wichtigsten globalen Player auf den Krieg in der Ukraine? Die Analyse mit Militärhistoriker Sönke Neitzel und ZDF-Reporterin Anne Brühl im Podcast Militär und Macht:

Analyse zum Krieg in der Ukraine : Militär und Macht: Der Podcast von ZDFheute Seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine vor zwei Jahren analysiert ZDFheute live regelmäßig die militärische Lage - ab jetzt immer freitags auch als Podcast.

Der sportliche Abend

Erst die Rekord-Heimniederlage gegen Leipzig, dann das Pokal-Aus gegen Zweitliga-Schlusslicht Bochum: Bei Sandro Wagners FC Augsburg hagelt es Tiefschläge. Zum Auftakt des 9. Spieltags muss der Tabellen-15. am Abend (20.30 Uhr hier im Liveticker) gegen Borussia Dortmund, derzeit auf Rang vier, antreten. Warum der Klub trotzdem hinter Wagner steht, erklärt Gabriel Cermann:

Alle Spiele, alle Tore: Die Highlights der Bundesliga immer montags ab 0:00 Uhr hier im Video.

Bei den Bayern trifft Harry Kane derweil wie am Fließband und ist auf dem Platz überall zu finden. Der Top-Torjäger ist gerade in der Form seines Lebens. Ist der Engländer der perfekte Stürmer? Bolzplatz geht der Frage nach, was ihn so besonders macht:

30.10.2025 | 16:46 min

Kaum zu glauben, aber 1955 sprach der Deutsche Fußball-Bund auf Verbandsebene ein Fußballverbot für Frauen aus. Die Begründung der Vorstandsherren damals: "Im Kampf um den Ball verschwindet die weibliche Anmut, Körper und Seele erleiden unweigerlich Schaden und das Zurschaustellen des Körpers verletzt Schicklichkeit und Anstand." Das Verbot währte 15 Jahre. Erst am 31. Oktober 1970 - vor 55 Jahren - wurde es wieder gekippt. Ein Rückblick:

27.10.2025 | 10:01 min

Song des Tages

"Is this the real life? Is this just fantasy?" - und, den Song gleich im Ohr? Klar. Es sind die ersten Zeilen in "Bohemian Rhapsody", dem Über-Hit von Queen. Vor 50 Jahren wird die Single erstmals veröffentlicht - mit einigen Hürden. Vierstimmige Gesangparts, 180 Tonspuren für nur einen Song, wochenlanges Feilen bis zur Perfektion und die Plattenfirma hadert mit den sechs Minuten Länge ... aber es lohnt sich. Mit mehr als 2,6 Millionen Exemplaren wird der musikalische Geniestreich die meistverkaufte Single der 1970er Jahre im Vereinigten Königreich. Wir blicken auf das kleine Wunderwerk:

30.10.2025 | 3:56 min

Gesagt

Wenn du ein Milliardär bist - warum bist du ein Milliardär? Kein Hate, aber ja, gebt euer Geld ab, Shorties. „ Billie Eilish, Sängerin

Das Konto von Billie Eilish dürfte gut gefüllt sein, von so manchem im Saal wurde das aber wohl deutlich getoppt: "Ich liebe euch alle, aber es gibt hier ein paar Leute, die viel mehr Geld haben als ich", sagt der Popstar auf einer Veranstaltung des "Wall Street Journal Magazine" und fordert Milliardäre auf, großzügiger zu sein. Sie selbst wolle von den Einnahmen ihrer letzten Tour einen Millionenbetrag spenden. Auf der Veranstaltung war unter anderem Facebook-Gründer Mark Zuckerberg.

Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrer ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

Streaming-Tipp für den Feierabend

Bringt ein legendärer Diamant Unglück? Ist das Grab William Shakespeares mit einem Fluch belegt? Und bringen Kiesel einer Tropeninsel den Menschen großes Unheil? Viele Schauergeschichten und Legenden handeln von rätselhaften Phänomenen, die die Fantasie beflügeln. Die Dokureihe "Verflucht" von ZDFinfo zeichnet große Legenden der Geschichte nach. (Sechs Folgen à 44 Minuten)

05.11.2024 | 43:41 min

Genießen Sie Ihren Abend!

Thorsten Duin und das gesamte ZDFheute-Team