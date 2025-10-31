Niederlande: Linksliberale gewinnen Wahl

Lange war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen nach der Wahl in den Niederlanden. Nun liegt die linksliberale Partei D66 mit Spitzenkandidat Jetten vor der Partei des Rechtspopulisten Wilders.

Der Vorsitzende der D66 (Demokraten 66), Rob Jetten Quelle: AFP

Die linksliberale Partei D66 hat die Parlamentswahl in den Niederlanden gewonnen. Die niederländische Nachrichtenagentur ANP meldete am Freitag, dass die D66 inzwischen einen uneinholbaren Vorsprung vor der PVV des Rechtspopulisten Geert Wilders habe. Damit hat D66-Chef Rob Jetten beste Chancen, nächster Ministerpräsident zu werden.

Partei von Rechtspopulist Wilders zweitstärkste Kraft

Seit der Wahl am Mittwoch war das Ergebnis unklar. Lange lag die linksliberale D66 gleichauf mit der Partei des Rechtspopulisten Geert Wilders. Nach Auszählung von rund 99 Prozent der Stimmen lag der Vorsprung von D66 bei rund 15.000 Stimmen.

Die Partei hat auch Aussicht auf ein weiteres Restmandat und käme dann auf 27 der 150 Mandate im Parlament. Wilders' Partei für die Freiheit (PVV) gewinnt 26 Sitze - ein deutlicher Verlust zur Wahl von 2023, als die Partei mit 37 Mandaten stärkste Kraft wurde.

Briefwahlstimmen noch nicht komplett ausgezählt

Am Freitagmittag war die Auszählung eines Wahlkreises sowie die Zählung der Stimmen der Niederländer im Ausland, die in der Regel mehrheitlich für Mitte-Links-Parteien votieren, noch nicht abgeschlossen. In Den Haag dauerte die Auszählung der Briefwahlstimmen noch an.

Die Parlamentswahl im Jahr 2023 hatte Wilders' PVV gewonnen, was zur Regierungsbeteiligung der Rechtspopulisten führte. Die vorgezogene Parlamentswahl am 29. Oktober war angesetzt geworden, weil Wilders die Vier-Parteien-Koalition im Juni im Streit um eine strengere Asylpolitik platzen ließ. Danach hatten die anderen großen Parteien eine erneute Koalition mit der PVV ausgeschlossen.