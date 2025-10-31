Castrop-Rauxel: Verletzte nach Brand auf Tankstellen-Gelände

In Castrop-Rauxel hat es an einer Tankstelle offenbar eine Explosion und anschließend einen Brand gegeben. Ein Großeinsatz der Feuerwehr läuft, es gibt vier Verletzte.

Die Feuerwehr ist mit zahlreichen Kräften im Einsatz. Quelle: dpa

Beim Brand in einer Halle an einer Tankstelle in Castrop-Rauxel (Nordrhein-Westfalen) sind vier Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Das bestätigte eine Sprecherin der Stadt, eine Polizeisprecherin sprach lediglich von mehreren Verletzten mit unterschiedlichen Verletzungen.

Ursache des Brandes noch unklar

Am Morgen war eine Explosion gemeldet worden. Ein entsprechendes Geräusch sei von mehreren Menschen vernommen worden, berichtete die Polizeisprecherin. Es sei eine große Rauchwolke zu sehen. Die Feuerwehr ist im Einsatz. Der betroffene Bereich ist abgesperrt und der Verkehr wird umgeleitet.

Laut Polizei wurde gegen 8.18 Uhr ein Alarm wegen eines Brandes ausgelöst. Gesicherte Informationen zur Ursache gebe es noch nicht.

Schwerverletzte mit Hubschraubern in Klinik gebracht

Die beiden Schwerverletzten sollten am Vormittag mit Rettungshubschraubern in eine Klinik geflogen werden, sagte die Stadtsprecherin. Die Halle sei als Werkstatt genutzt worden. Nähere Angaben zu den Verletzten gab es zunächst nicht.

In angrenzenden Gebieten werde den Anwohnern empfohlen, Fenster und Türen vorsorglich geschlossen zu halten. Der Rauch ziehe auch über die Autobahn 42. Daher werde Autofahrern dazu geraten, langsamer zu fahren.