  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama

Türkei: Lange Haftstrafen nach Ski-Hotelbrand mit 78 Toten

78 Tote bei Unglück im Januar:Türkei: Lange Haftstrafen nach Ski-Hotelbrand

|

78 Menschen starben beim Brand eines Skihotels im türkischen Bolu im Januar. Nun hat ein Gericht harte Urteile gegen den Besitzer, seine Familie und Stadtvertreter ausgesprochen.

21.01.2025, Türkei, Kartalkaya: Feuerwehrleute arbeiten am Unglücksort nach dem Ausbruch eines Feuers in einem Hotel im Skigebiet Kartalkaya in der Provinz Bolu im Nordwesten der Türkei.

Der Brand in dem Hotel hatte ein verheerendes Ausmaß.

Quelle: dpa

Neun Monate nach der Brandkatastrophe in einem türkischen Skihotel mit 78 Toten hat ein Gericht harte Strafen gegen elf Angeklagte verhängt.

Der Hotelbesitzer, seine Familie, der stellvertretende Bürgermeister der Gemeinde Bolu und weitere wurden zu dutzendfacher lebenslanger Haft wegen des Todes von 34 Kindern und 44 Erwachsenen verurteilt, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete.

Das ausgebrannte Hotelgebäude in Kartalkaya in der Türkei.

Drohnenaufnahmen in diesem unkommentierten Video machen die Ausmaße der Zerstörung deutlich.

24.01.2025 | 6:56 min

Die Katastrophe ereignete sich am 21. Januar im Grand Kartal Hotel mit 238 Gästen im Skigebiet Kartalkaya in der Provinz Bolu. Das Feuer brach in der Nacht in der Küche des Hotels aus und überraschte viele Gäste im Schlaf.

Es war einer der tödlichsten Brände der jüngeren türkischen Geschichte und löste in der Öffentlichkeit Empörung über mangelnde Sicherheitsvorkehrungen aus. Neben den vielen Toten wurden 137 Menschen verletzt.

Menschen sprangen aus Verzweiflung aus dem Fenster

Gäste berichteten etwa, dass der Alarm nicht angegangen sei. Zudem sei die Evakuierung für viele unmöglich gewesen. Auf TV-Bildern war zu sehen, wie Menschen in Panik aus den Fenstern ihrer Zimmer sprangen. Laut Zeugenaussagen beschäftigten sich Hotelmitarbeiter in den ersten Minuten nach dem Ausbruch des Feuers damit, Autos im Parkhaus zu retten, statt Gäste zu evakuieren.

Hotel-Großbrand Türkei: "Dramatische Szenen"

Es habe wohl niemand "einen Alarm gehört" und "für 76 Menschen kam alle Hilfe zu spät", so Carsten Rüger, ZDF-Reporter in Istanbul kurz nach dem Brand.

22.01.2025 | 3:33 min

Nach der Katastrophe gaben sich die Regierung und die Verantwortlichen der Gemeinde Bolu gegenseitig die Verantwortung. Kritiker bemängeln, dass unter den Verurteilten keine Vertreter des ebenfalls für die Einrichtung zuständigen Tourismusministeriums seien.

Quelle: dpa
Thema
Türkei

Mehr zur Türkei

  1. 21.01.2025, Türkei, Kartalkaya: Feuerwehrleute arbeiten am Unglücksort nach dem Ausbruch eines Feuers in einem Hotel im Skigebiet Kartalkaya in der Provinz Bolu im Nordwesten der Türkei.

    78 Tote bei Unglück im Januar:Türkei: Lange Haftstrafen nach Ski-Hotelbrand

    mit Video
  2. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) steht mit Recep Tayyip Erdogan (r), Präsident der Türkei, nach der Pressekonferenz nach den Gesprächen im Präsidialpalast.
    Interview

    Türkei-Experte Çopur :Merz bei Erdogan: "Treffen im Zeichen der Realpolitik"

    mit Video
  3. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) steht mit Recep Tayyip Erdogan (r), Präsident der Türkei, nach der Pressekonferenz nach den Gesprächen im Präsidialpalast.

    Nachrichten | heute journal:Merz zu Antrittsbesuch in der Türkei

    von Phoebe Gaa
    2:52 min
  4. Turkey's President Recep Tayyip Erdogan (R) and German Chancellor Friedrich Merz (L) attend a joint press conference at the Presidential Complex in Ankara.

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Merz sucht neuen Kurs mit Türkei

    von Phoebe Gaa
    1:44 min