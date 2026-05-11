Update am Abend: Münchner Attacke, Moskauer Antwort und El Niño

Attacke in München, Antwort aus Moskau und die Macht El Niños

Guten Abend,

Jänschwalde, Bergheim, jetzt München: Anschläge auf kritische Infrastruktur und Unternehmen häufen sich. Auch wenn mögliche Zusammenhänge alles andere als klar sind - es macht sich Unruhe breit. Unterdessen hat Moskau als Antwort auf die Vorwürfe aus Deutschland erstmal alle Goethe-Institute im Land dicht gemacht. Und die Vereinten Nationen warnen: Das Klimaphänomen El Niño könnte sich diesmal selbst übertreffen.

Brandattacke in München

Das ist passiert: In München wurden Brandsätze auf eine Baustelle geworfen. Das LKA geht von einem versuchten Anschlag auf ein Rüstungsunternehmen aus. Größere Schäden gab es nicht, zwei Tatverdächtige wurden festgenommen.

In München wurden Brandsätze auf eine Baustelle geworfen. Das LKA geht von einem versuchten Anschlag auf ein Rüstungsunternehmen aus. Größere Schäden gab es nicht, zwei Tatverdächtige wurden festgenommen. Das ist der Hintergrund: Sabotage und Attacken auf kritische Infrastruktur oder Unternehmen nehmen nach Einschätzung der deutschen Sicherheitsbehörden zu. Auch in München gehen die Ermittler von einem mutmaßlich politischen Motiv aus, das bestätigte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU). Die Baustelle befindet sich laut LKA vor einem Gebäude, indem mehrere Rüstungsunternehmen ansässig sind.

Sabotage und Attacken auf kritische Infrastruktur oder Unternehmen nehmen nach Einschätzung der deutschen Sicherheitsbehörden zu. Auch in München gehen die Ermittler von einem mutmaßlich politischen Motiv aus, das bestätigte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU). Die Baustelle befindet sich laut LKA vor einem Gebäude, indem mehrere Rüstungsunternehmen ansässig sind. Das sagt meine Kollegin in München: ZDF-Korrespondentin Jutta Sonnewald berichtet, dass in dem Münchener Gebäudekomplex des Rüstungsunternehmens Rohde&Schwarz auch andere Rüstungsunternehmen ansässig sind. Gegenüber befinde sich zudem der Hauptsitz des Rüstungsunternehmens Helsing. Sollte das LKA bei seinen Ermittlungen zu dem Schluss kommen, dass es sich hier tatsächlich "um einen gezielten politisch motivierten Anschlag gegen eine Rüstungsfirma" handle, "könnte das eine neue Bedrohungslage für Rüstungsfirmen und Defence Tech Startups in Bayern und ganz Deutschland bedeuten", sagt Sonnewald. Schließlich sei die Branche seit Beginn des Ukraine-Krieges zunehmend Ziel hybrider Angriffe.

ZDF heute in Deutschland, 03.09.2026, 14:00 Uhr 03.09.2026 | 1:46 min

Moskau schließt Niederlassungen des Goethe-Instituts

Das ist passiert: Der Kreml lässt die drei Goethe-Institute in Russland schließen. Damit reagiere Moskau auf die angekündigte Schließung des Russischen Hauses in Berlin, sagte Außenminister Sergej Lawrow.

Der Kreml lässt die drei Goethe-Institute in Russland schließen. Damit reagiere Moskau auf die angekündigte Schließung des Russischen Hauses in Berlin, sagte Außenminister Sergej Lawrow. Das ist der Hintergrund: Die Schließung des Russland-Hauses gehört zu den Maßnahmen, die Berlin als Reaktion auf den Fund einer Sprengstoff-Drohne am Leipziger Flughafen beschlossen hatte. Die Bundesregierung macht Russland für den versuchten Anschlag verantwortlich. Präsident Wladimir Putin nannte die angekündigten Sanktionen einen "schweren Fehler", das Außenministerium in Moskau sprach von "antirussischen Entscheidungen" und bestellte den Geschäftsträger der Deutschen Botschaft in Moskau ein.

Die Schließung des Russland-Hauses gehört zu den Maßnahmen, die Berlin als Reaktion auf den Fund einer Sprengstoff-Drohne am Leipziger Flughafen beschlossen hatte. Die Bundesregierung macht Russland für den versuchten Anschlag verantwortlich. Präsident Wladimir Putin nannte die angekündigten Sanktionen einen "schweren Fehler", das Außenministerium in Moskau sprach von "antirussischen Entscheidungen" und bestellte den Geschäftsträger der Deutschen Botschaft in Moskau ein. Das sagt mein Kollege in Russland: ZDF-Korrespondent Felix Klauser, der aktuell vom Wirtschaftsforum in Wladiwostock berichtet, nimmt in Russland eine "deutlich aufgeheiztere Stimmung" wahr, als das nach vergangenen Sanktionen der Fall gewesen sei. Angesichts dessen sei es "eine eher milde Reaktion", sollte es bei der Schließung der Goethe-Institute bleiben. "Es dürften wohl noch weitere Reaktionen Russlands folgen", sagt Klauser.

ZDF-Korrespondent Felix Klauser, der aktuell vom Wirtschaftsforum in Wladiwostock berichtet, nimmt in Russland eine "deutlich aufgeheiztere Stimmung" wahr, als das nach vergangenen Sanktionen der Fall gewesen sei. Angesichts dessen sei es "eine eher milde Reaktion", sollte es bei der Schließung der Goethe-Institute bleiben. "Es dürften wohl noch weitere Reaktionen Russlands folgen", sagt Klauser. Noch mehr dazu: Hängt Europas Kurs gegen Putin am Ende an Trump?

ZDF auslandsjournal, 02.09.2026, 12:00 UHr 02.09.2026 | 61:19 min

WMO warnt vor stärkstem aufgezeichneten El Niño

Das ist passiert: Der aktuelle El Niño könnte alle Rekorde sprengen. Davon geht die WMO aus, die Weltorganisation für Meteorologie der Vereinten Nationen. Es drohen plötzliche Überschwemmungen oder Dürren, extreme Hitze oder große Kälte.

Der aktuelle El Niño könnte alle Rekorde sprengen. Davon geht die WMO aus, die Weltorganisation für Meteorologie der Vereinten Nationen. Es drohen plötzliche Überschwemmungen oder Dürren, extreme Hitze oder große Kälte. Das ist der Hintergrund: WMO-Generalsekretärin Celeste Saulo betont, dass die verheerenden Folgen durch das El-Niño-Phänomen noch stärker würden. Eine "außergewöhnlich hohe Wahrscheinlichkeit von nahezu 100 Prozent" in den Prognosen zeige zudem, dass El Niño bis Februar 2027 anhalten werde.

WMO-Generalsekretärin Celeste Saulo betont, dass die verheerenden Folgen durch das El-Niño-Phänomen noch stärker würden. Eine "außergewöhnlich hohe Wahrscheinlichkeit von nahezu 100 Prozent" in den Prognosen zeige zudem, dass El Niño bis Februar 2027 anhalten werde. Das sagen Klimaexperten meinen Kollegen: Vor allem in Regionen unmittelbar am Pazifik sowie in Afrika sei Extremwetter zu erwarten, sagt Meteorologe Andreas Fink bei ZDFheute live. Das derzeitige El-Niño-Phänomen sei "mit sehr großer Wahrscheinlichkeit" das stärkste dieser Art in der aktuellen Beobachtungsperiode, also seit mindestens 150 Jahren. Klimaforscher Anders Levermann erklärte im ZDF Morgenmagazin, El Niño sei zwar ein natürliches Wetterphänomen, werde aber durch die Erderwärmung heftiger, weil mehr Energie ins System gelange. Bei El Niño komme diese Energie "wieder hoch und dadurch wird es nochmal extra schlimm". Levermann empfiehlt Politik und Gesellschaft: "Unbedingt CO2 reduzieren."

Vor allem in Regionen unmittelbar am Pazifik sowie in Afrika sei Extremwetter zu erwarten, sagt Meteorologe Andreas Fink bei ZDFheute live. Das derzeitige El-Niño-Phänomen sei "mit sehr großer Wahrscheinlichkeit" das stärkste dieser Art in der aktuellen Beobachtungsperiode, also seit mindestens 150 Jahren. Klimaforscher Anders Levermann erklärte im ZDF Morgenmagazin, El Niño sei zwar ein natürliches Wetterphänomen, werde aber durch die Erderwärmung heftiger, weil mehr Energie ins System gelange. Bei El Niño komme diese Energie "wieder hoch und dadurch wird es nochmal extra schlimm". Levermann empfiehlt Politik und Gesellschaft: "Unbedingt CO2 reduzieren." Mehr dazu:Was sich vorhersagen lässt - und was nicht

ZDFheute live, 03.09.2026, 13:00 Uhr 03.09.2026 | 25:11 min

ZDFheute Update am Abend : Die Nachrichten des Tages kompakt zum Feierabend Keine Zeit für endlose Nachrichtenfeeds? Der Newsletter bündelt die wichtigsten Themen, Hintergründe und Analysen in fünf Minuten Lesezeit von Montag bis Freitag. Newsletter abonnieren Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.

Grafik des Tages

Quelle: ZDF

Psychische Belastungen sind das größte Risiko für den Abbruch einer Ausbildung. Das hat eine Umfrage der Bertelsmann-Stiftung ergeben. Zu einem ähnlichen Ergebnis kam vor kurzem auch der DGB-Ausbildungsreport. Demnach ist jeder zweite Azubi psychisch belastet

Ratgeber: Darauf sollten Sie beim Kauf eines gebrauchten E-Autos achten

ZDF Volle Kanne, 03.09.2026, 09:05 Uhr 17.08.2026 | 5:22 min

E-Autos boomen in Deutschland wie nie zuvor. Nicht nur Neuwagen, auch Gebrauchte sind heiß begehrt. Ein ADAC-Experte erklärt, worauf es beim Kauf eines gebrauchten E-Autos ankommt.

Sport

Die Kunst des Loslassens: Bei den US Open erlebt Novak Djokovic einen Tiefpunkt. Auch Federer und Nadal gelang kein selbstbestimmtes Karriereende. Warum fällt großen Tennisspielern das Loslassen so schwer?

Dramatisches Scheitern mit fatalen Folgen: Der VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt sind in den Champions-League-Playoffs gescheitert. Warum der Rückschlag für die Frauen-Bundesliga zur Unzeit kommt.

Warum Vincent Kompany gut zum FC Bayern passt: Vincent Kompany steht für modernen, offensiven und intensiven Fußball. Er gibt seiner Mannschaft eine klare taktische Struktur, fordert hohes Pressing und entwickelt Spieler weiter. Gleichzeitig gelingt es ihm, eine starke Einheit zu formen und die hohe Erwartungshaltung beim FC Bayern anzunehmen.

ZDF sportstudio, 03.09.2026. 17:00 Uhr 03.09.2026 | 16:23 min

Schlagzeilen

Das sollten Sie sich mal anschauen

Sie suchen in Trümmern von Häusern nach Überlebenden, schnüffeln so lange, bis sie verirrte Demenzkranke gefunden haben: Zertifizierte Rettungshunde durchlaufen eine schwierige Ausbildung. Der Bundesverband Rettungshunde feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen.

ZDF Morgenmagazin, 03.09.2026, 05:30 Uhr 03.09.2026 | 2:39 min

Ein Lichtblick

Sie verschafft Menschen Gehör, die von Klimafolgen betroffen sind. Die Rechtsanwältin Roda Verheyen setzt sich konsequent dafür ein, klare rechtliche Vorgaben zum Schutz von Klima und Umwelt zu schaffen. Dafür wird sie mit dem Deutschen Umweltpreis ausgezeichnet. Mit ihr geehrt wird auch der Forscher Klaus Vossenkaul, der Membranfilter entwickelt hat, mit denen sich aus Klärschlamm klares Wasser filtrieren lässt.

ZDFheute Xpress, 03.09.2026, 10:43 Uhr 03.09.2026 | 0:46 min

Streaming-Tipps für den Abend

Mit den Linken wollen sie nicht (Unvereinbarkeitsbeschluss), mit den Rechten können sie nicht (Brandmauer). Kurz vor der Wahl in Sachsen-Anhalt steckt die CDU im Dilemma. Aber die gibt sich bis zum Schluss optimistisch (ZDF frontal, Dokumentation, 16 Minuten).

ZDF frontal, 02.09.2026, 18:00 Uhr 02.09.2026 | 16:07 min

Ist deutscher Rap wirklich tot? Die Behauptung ist jedenfalls gefühlt so alt wie Deutschrap selbst. Dabei ist das Genre erfolgreicher denn je. Aber stehen Ski Aggu und Ikkimel für Vielfalt oder für den Verlust der Rap-Kultur? Salwa Houmsi diskutiert bei Unbubble mit ihren Gästen über verlorene Wurzeln, Gatekeeper und Neuanfänge. (ZDF unbubble, Talk, 37 Minuten).

ZDFunbubble, 02.09.2026, 17:00 Uhr 02.09.2026 | 37:05 min

Rezept des Tages: Maultaschen mit Kabeljau-Spinat-Füllung

ZDF Volle Kanne, 03.09.2026, 09:05 Uhr 03.09.2026 | 5:44 min

Meer trifft Süddeutschland: Maultaschen sind ein schwäbischer Klassiker und bestehen wie Ravioli aus einem Nudelteig. TV-Koch Mario Kotaska füllt sie mit Fisch und Spinat. Dazu gibt es eine Zwiebelschmelze und Rahmspinat. Das Rezept finden Sie hier im Download.

Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrer ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

Genießen Sie Ihren Abend!

Nicola Frowein und das gesamte ZDFheute-Team