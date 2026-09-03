Begräbnis von König Harald: Europas Royals reisen nach Norwegen

Europas Königshäuser nehmen Abschied von Norwegens König Harald. Zum Begräbnis des Monarchen werden unter anderem Vertreter der skandinavischen Royals erwartet.

Nach dem Tod von König Harald V. können Trauernde in Oslo am aufgebahrten Sarg Abschied nehmen. Der norwegische Monarch wird am 9. September beigesetzt. 01.09.2026 | 0:19 min

Royals aus ganz Europa reisen am kommenden Mittwoch, 9. September, zur Beerdigung des norwegischen Königs Harald nach Oslo. Der Monarch war vergangene Woche im Alter von 89 Jahren im Reichskrankenhaus der Hauptstadt gestorben.

Ganzes Königshaus aus Schweden nimmt an Beisetzung teil

Aus Schweden wird das Königshaus mit allen erwachsenen Mitgliedern erwartet. Neben dem Königspaar Carl XVI. Gustaf und Silvia, Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel, Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia sowie Prinzessin Madeleine kommt auch deren Ehemann Christopher O'Neill zur Beisetzung in Oslo.

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Die Königshäuser von Schweden und Norwegen sind nicht nur eng befreundet, sondern auch verwandt: Die Mutter von König Harald V. war die schwedische Prinzessin Märtha. Der norwegische König war außerdem Patenonkel der schwedischen Thronerbin Victoria. Auch die jüngste Schwester des schwedischen Königs Carl XVI. Gustaf, Prinzessin Christina, nimmt mit ihrem Mann Tord Magnuson an der Trauerfeier für Harald teil.

Auch Royals aus Dänemark, den Niederlanden und Belgien reisen an

Zuvor hatten bereits der dänische König Frederik und seine Frau Mary ihre Teilnahme an dem Begräbnis zugesagt. Auch die Dänen sind entfernt mit dem norwegischen Königshaus verwandt.

Aus den Niederlanden kommen König Willem-Alexander und Königin Maxima, Prinzessin Beatrix und Kronprinzessin Amalia.

Aus Belgien reisen nach Angaben des norwegischen Fernsehsenders NRK König Philippe und Königin Mathilde an. Auch das japanische Kronprinzenpaar kommt demnach zum Begräbnis.

Aus Spanien und Großbritannien bislang keine offizielle Bestätigung

Wie aus einem Statement gegenüber der norwegischen Nachrichtenagentur NTP, über das mehrere Medien berichteten, hervorgeht, soll außerdem Fürst Albert II. von Monaco an der Beerdigung teilnehmen. Ob er von seiner Frau Fürstin Charlène begleitet wird, ging aus der Mitteilung nicht hervor.

Norwegens König Harald V. ist im Alter von 89 Jahren in Oslo gestorben. Mehr als drei Jahrzehnte prägte er das Königshaus und war zuletzt Europas ältester Monarch. 28.08.2026 | 1:38 min

Spanischen Medienberichten zufolge sollen auch Spaniens König Felipe VI. und Königin Letizia nach Norwegen reisen. Eine offizielle Bestätigung lag zunächst aber nicht vor.

Dass Großbritanniens König, Charles III., zur Beisetzung kommt, gilt britischen Medien zufolge als unwahrscheinlich. Er könnte demnach von seiner Schwester, Prinzessin Anne, vertreten werden. Offiziell bestätigt ist aber auch das nicht.

Deutschland durch Bundespräsident Steinmeier vertreten

Aus Deutschland kommt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Das geht aus dessen Kalender hervor. Einige Präsidenten anderer europäischer Länder haben laut NRK ebenfalls bereits ihre Teilnahme zugesagt, darunter die isländische Staatschefin Halla Tómasdóttir und ihr Mann. Auch die Präsidenten der baltischen Länder reisen dem Sender zufolge an.

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Quelle: dpa, ZDF