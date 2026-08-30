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Norwegen: Gedenkgottesdienst mit Königsfamilie für Harald V.

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Gedenkgottesdienste in Norwegen:König Haakon VIII. und seine Familie gedenken Harald V.

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Nach dem Tod von König Harald V. finden in ganz Norwegen Gedenkgottesdienste statt. Der neue König Haakon VIII. nahm mit seiner Familie an einer Gedenkfeier in Asker teil.

Ein Blumenmeer in Gedenken an den norwegischen König Harald V.

Anlässlich des Todes des norwegischen Königs Harald V. werden in Norwegen landesweit Gedenkgottesdienste gehalten. Der Monarch war am Freitagmorgen verstorben.

30.08.2026 | 0:22 min

Die norwegische Königsfamilie hat bei einem Gottesdienst des gestorbenen Königs Harald V. gedacht. Der neue König Haakon VIII. (53) besuchte die Gedenkfeier in der Kirche in Asker gemeinsam mit seinen Kindern, Kronprinzessin Ingrid Alexandra (22) und Prinz Sverre Magnus (20), sowie seiner Mutter Königin Sonja (89).

Haakons Ehefrau, die neue Königin Mette-Marit (53), war aus gesundheitlichen Gründen nicht dabei. Sie bekam im Sommer eine neue Lunge und muss sich noch ausruhen. Mette-Marit werde aber bei einigen anderen Programmpunkten nach Haralds Tod dabei sein, kündigte der Hof an.

Auf dem Bild ist König Harald zu sehen. Er trägt einen schwarzen Zylinder und einen dunkelblauen Mantel mit einer rot-weiß-blauen Schleife.

König Harald V. von Norwegen ist im Alter von 89 Jahren verstorben. Er galt als warmherziger Monarch ohne Allüren und war beliebt bei seinen Landleuten.

28.08.2026 | 15:17 min

Trauergottesdienste in Oslo und ganz Norwegen

Auch in zahlreichen anderen Kirchen im Land fanden Trauergottesdienste statt. Regierungschef Jonas Gahr Støre nahm an einem Gedenkgottesdienst im Osloer Dom teil. Hunderte Menschen hatten schon am Morgen vor der Kathedrale der Hauptstadt Oslo angestanden, um einen Platz bei einem Gedenkgottesdienst zu bekommen, an dem auch die Regierungsmitglieder teilnahmen. 

König Harald V. von Norwegen war am frühen Freitagmorgen gestorben. Den Thron hatte sein Sohn, der neue König Haakon VIII., geerbt. Harald V. hatte seit 1991 auf dem Thron gesessen und galt weithin als Verkörperung eines offenen und toleranten Norwegens. Ein Datum für seine Beisetzung wurde zunächst nicht bekannt gegeben.

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Quelle: dpa, AFP
Über dieses Thema berichtete ZDFheute Xpress in dem Beitrag am 30.08.2026 um 11:23 Uhr.

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