  3. Merkliste
  4. Suche
Politik

Rüstungsunternehmen in Bayern: LKA vermutet Anschlagsversuch

Brandattacke in München:LKA vermutet Anschlagsversuch auf Rüstungsunternehmen

|

In München flogen Brandsätze auf eine Baustelle. Das Landeskriminalamt vermutet einen Anschlagsversuch auf ein Rüstungsunternehmen und ermittelt wegen eines politischen Hintergrunds.

Polizeifahrzeuge riegeln unweit des Ostbahnhofs eine Straße ab.

In München kam es zu einer Brandattacke auf eine Baustelle. Das Landeskriminalamt Bayern vermutet einen Anschlagsversuch gegen ein Unternehmen aus dem Rüstungsbereich.

03.09.2026 | 0:39 min

Nach einer Brandattacke auf eine Baustelle in München vermutet das Bayerische Landeskriminalamt (LKA) einen Anschlagsversuch gegen ein Unternehmen aus dem Rüstungsbereich. Es werde wegen eines politischen Hintergrunds ermittelt, sagte ein Sprecher des LKA. Deswegen habe das LKA die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Um welches Unternehmen es konkret geht, sagte der Sprecher nicht.

Mehrere Brandsätze waren in der Nacht auf die betroffene Baustelle geworfen worden. Bayerischer Rundfunk und "Bild" berichteten, die Baustelle befinde sich vor der Firmenzentrale des Technologiekonzerns Rohde & Schwarz.

Später nahmen Einsatzkräfte zwei Menschen an einer Tankstelle fest, wie ein Sprecher des Münchner Polizeipräsidiums erklärte. Ob sie mit der Tat in Verbindung stehen, werde nun ermittelt.

Polizei: Kein größerer Schaden durch Brandattacke

Mindestens einer der Brandsätze habe ein Feuer ausgelöst, das Polizisten löschten. Größerer Schaden sei nicht entstanden, sagte der Polizeisprecher. Ein weiterer Brandsatz musste von Spezialkräften entschärft werden.

Die Brandsätze sollen gegen Mitternacht aus einem Auto geworfen worden sein. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und alarmierte die Polizei. Nach der Fahndung wurden eine 28-Jährige und ein 38-Jähriger festgenommen.

Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.

Quelle: dpa, ZDF
Über dieses Thema berichtet ZDFheute Xpress am 03.09.2026 in dem Beitrag "Brandattacke in München: Anschlagsversuch vermutet".
Thema
Bayern

Mehr aktuelle Nachrichten

  1. Satellitenbild: Rauchgeneratoren auf der Krim-Brücke aufgenommen am 22.6.2026
    Liveblog

    Russland greift die Ukraine an:Aktuelles zum Krieg in der Ukraine

  2. Ein X-Beitrag des US-Regionalkommandos "Centcom" zeigt Nachtflugoperationen an Deck des Flugzeugträgers "USS George Washington" am 30.08.2026, um Einsätze im Nahen Osten zu unterstützen.
    Liveblog

    Aktuelle Entwicklungen :Iran-Krieg und Nahost-Konflikt: Alle Nachrichten im Liveblog

  3. Novak Djokovic reagiert

    Die Kunst des Loslassens :Tennis: Djokovic und das schwierige Ende der "Big Three"

    von Jannik Schneider
    mit Video10:58
  4. Russlands Außenminister Lawrow

    Außenminister Wadephul bedauert Aus:Moskau schließt Niederlassungen des Goethe-Instituts

    mit Video1:15
  5. Polizei riegelt unweit des Ostbahnhofs eine Straße ab.

    Brandattacke in München:LKA vermutet Anschlagsversuch auf Rüstungsunternehmen

    mit Video0:39
  6. Bundeskanzler Friedrich Merz vor einem Roboterarm, daneben eine Grafik zum Bruttoinlandsprodukt
    Grafiken

    BIP, Inflation, Arbeitslosigkeit:Wie geht's der deutschen Wirtschaft unter Kanzler Merz?

    von Robert Meyer, Moritz Zajonz
    mit Video0:21
  7. Donald Trump vor einer Grafik zum prognostizierten BIP, dahinter die US-Flagge
    Grafiken

    Wichtige Daten im Überblick:Wie geht's der US-Wirtschaft unter Donald Trump?

    von Robert Meyer
    mit Video9:59
  8. Das Bild zeigt eine ausgetrocknete Bucht neben dem Anleger der Elbfähre.
    Grafiken

    Monitor zum Bodenzustand:Dürre in Deutschland: So ist die aktuelle Lage

    von Luisa Billmayer
    mit Video2:37
  9. Das Bild zeigt eine Deutschlandkarte über einem Waldbrand.
    Grafiken

    Deutschlandkarte:Wie groß die Gefahr für Waldbrände gerade ist

    von Robert Meyer
  10. Donald Trump an seinem Schreibtisch im Oval Office.

    Russlands hybride Angriffe in Europa:Hängt Europas Kurs gegen Putin am Ende an Trump?

    von Christian Hauser
    mit Video61:19
  11. Warnstreik im Hamburger Hafen: An einem Zaun hängt ein Transparent mit der Aufschrift Heute Warnstreik.

    Nach Arbeitsniederlegungen im August:Streiks an deutschen Seehäfen: Verdi will acht Prozent mehr

    mit Video0:25
  12. Tatjana Maria in Aktion

    Das Wichtigste von den US Open:Tatjana Maria mit Coup gegen Ostapenko

  13. Archiv: Bischof Heiner Wilmer
    Liveblog

    Wahl in Sachsen-Anhalt am 6. September:Bischof warnt vor Wahl der AfD