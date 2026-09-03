Wetteraussichten: Wo es nochmal heiß werden könnte

Nach zuletzt milderen Temperaturen könnte es in Teilen Deutschlands am Freitag nochmal richtig warm werden. Aber auch Schauer sind laut Wetterdienst gebietsweise möglich.

Die Wetterkarte für Freitag, 04.09.2026 Quelle: ZDF

Es wird noch einmal heiß: Im Süden Deutschlands liegen die Temperaturen "bei viel Sonnenschein" am Freitag zwischen 29 und 32 Grad. Der Sommer statte dem Süden eine Stippvisite ab, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit.

In Rheinland-Pfalz und im Saarland etwa erwarten die Meteorologen 26 bis 30 Grad, mit Wolken im Norden, sonst zeigt sich die Sonne. Auch in Hessen sind bei sonnigem und trockenem Wetter bis zu 30 Grad möglich, wobei es auch hier im Norden bei bis zu 25 Grad bewölkt bleibt.

Auch in Bayern meldet sich der Spätsommer mit Macht zurück: Dort wird es sommerlich warm oder sogar heiß mit Höchstwerten zwischen 26 Grad im Bayerischen Wald und 31 Grad an der Donau und in München. Lediglich an den nördlichen Mittelgebirgen können auch ein paar Tropfen Regen fallen.

Heute gibt es in der Nordhälfte Regen und vereinzelte Gewitter, im Süden einen freundlichen Sonne-Wolken-Mix. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 19 und 29 Grad. 03.09.2026 | 2:22 min

Regen im Norden und in Teilen der Mitte erwartet

Anders wird es aber wohl im Norden und in Teilen der Mitte, hieß es vom DWD. "Schauerartig verstärkte Regenfälle mit eingelagerten Gewittern, dazu sehr lebhafter Südwest- bis Westwind, der bei Gewittern auch stürmisch werden kann - das klingt schon mal alles andere als gemütlich", schrieb Tanja Egerer vom DWD. Die Höchsttemperaturen liegen in diesen Gebieten zwischen 18 und 24 Grad.

In Berlin und Brandenburg erwartet der DWD teils stärkere Schauer, örtlich mit eingelagerten Gewittern. Die Temperaturen erreichen voraussichtlich Werte zwischen 21 und 25 Grad. Der Prognose zufolge kommt es zu steifen und stürmischen Böen.

Wetter auch am Wochenende zweigeteilt

Auch am Wochenende bleibt Deutschland beim Wetter zweigeteilt. Allerdings könne es am Samstag auch im Süden regnen. Im Norden und in der Mitte werden es laut Vorhersage 18 bis 23 Grad, im Süden 23 bis 28 Grad. Am Sonntag geht es mit 19 bis 30 Grad ähnlich weiter.

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Quelle: dpa