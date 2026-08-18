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Wirtschaft

Hitze-Bilanz der Bauern: Ernte fällt geringer aus als im Vorjahr

Bilanz der Bauern:Wegen Hitze: Ernte fällt geringer aus als im Vorjahr

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Das trockene Wetter mit hohen Temperaturen hat Folgen für die diesjährige Ernte: Vor allem beim Weizen fahren Landwirte kleinere Ernten ein. Aber auch Kartoffeln sind betroffen.

Ernteausfälle

Zu kleine Äpfel am Bodensee, Unzufriedenheit mit der Weizenernte in Brandenburg: Dürre und Hitze lassen die Erträge der Bauern sinken. Die Landwirte klagen über zu hohe Kosten und sinkende Einnahmen.

18.08.2026 | 2:28 min

Die deutschen Landwirte haben wegen langer Trockenheit und Hitze in diesem Sommer eine insgesamt deutlich kleinere Ernte eingefahren. Zu rechnen ist mit einer unterdurchschnittlichen Getreidemenge von 41,9 Millionen Tonnen, wie der Deutsche Bauernverband mitteilte. Das wären sieben Prozent weniger als im Vorjahr.

Regionale Unterschiede bei Ernte

Dabei zeigten sich aber enorme regionale Unterschiede. "Insbesondere in Süd- und Westdeutschland haben fehlende Niederschläge zu schwachen Erträgen bis hin zu Missernten bei einzelnen Kulturen geführt", sagte Bauernpräsident Joachim Rukwied.

Hintergrund waren demnach ein zu trockenes Frühjahr und eine Hitzewelle in der zweiten Junihälfte. Der Standort habe in diesem Jahr über den Ernteertrag entschieden wie selten zuvor.

Landwirtschaft

"Ohne belastbare Daten können wir schlecht Hilfe leisten", sagt Landwirtschaftsminister Alois Rainer zur Erntebilanz. Bei Brot und Fleisch erwartet er zumindest keinen sofortigen Preisanstieg.

18.08.2026 | 4:51 min

Einbußen bei Winterweizen, auch Kartoffeln betroffen

Einbußen zeigten sich unter anderem bei Winterweizen und Winterraps. Bei Letzterem kamen noch Schäden durch Schädlinge hinzu. Bei Kartoffeln zeichne sich ein mittleres bis unterdurchschnittliches Ergebnis ab, erläuterte der Bauernverband. Regional gibt es demnach auch Probleme bei Gras und Silomais als Tierfutter.

Der Verband fordert angesichts einer angespannten Lage vieler Höfe sofortige Finanzhilfen von der Bundesregierung. "Unsere Betriebe brauchen aktuell Saatgut und Diesel, später Dünge- und Pflanzenschutzmittel", sagte Rukwied. Ohne die notwendige Liquidität könnten sie die nächste Ernte nicht finanzieren.

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Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete das gemeinsame Morgenmagazin von ZDF und ARD am 18.08.2026 ab 05:30 Uhr.
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ErnährungHitze

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