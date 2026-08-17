Deutschland "nicht gewappnet":SPD will mehr Hitzeschutz: Rückendeckung von Umweltverbänden
Hitze, Trockenheit und Waldbrände: Die SPD fordert nach dem heißen Sommer politische Maßnahmen. Umweltverbände begrüßen das - und pochen auf ernsthafte Veränderungen.
Angesichts des diesjährigen Hitzesommers unterstützen Umwelt- und Klimaschutzverbände die Vorstöße der SPD zur staatlichen Finanzierung von Anpassungsmaßnahmen und fordern von der Bundesregierung einen Klima-Aktionsplan.
Mit Blick auf einen entsprechenden Vorstoß der SPD-Bundesminister nahm die Bundesgeschäftsführerin der Deutschen Umwelthilfe, Barbara Metz, auch CDU/CSU in der Regierungskoalition in die Pflicht:
Umwelthilfe sieht Minister in der Pflicht
"Dieser Extremsommer zeigt: Deutschland ist nicht gewappnet für die Hitze, die uns durch die eskalierende Klimakrise immer häufiger trifft", sagte Metz.
Bauministerin Verena Hubertz (SPD) und Gesundheitsminister Carsten Linnemann (CDU) könnten sich nicht zurücklehnen, betonte die DUH-Geschäftsführerin. Sie trügen Verantwortung und müssten handeln, "statt zuzusehen, wie unsere Städte weiter zugepflastert werden und Menschen an extremer Hitze sterben".
SPD-Ministerien fordern nationalen Hitzeaktionsplan
In einem vierseitigen Papier fordern die SPD-geführten Ministerien für Umwelt, Finanzen, Soziales, Bauen und Entwicklung unter anderem einen nationalen Hitzeaktionsplan, Änderungen im Bauplanungsrecht und den Schutz von Beschäftigten gegen extreme Temperaturen. Die Unionsfraktion meldete erheblichen Klärungsbedarf an.
Die Umweltorganisation Greenpeace kritisierte, dass aus dem Bundeskanzleramt bis zum Wochenende noch kein Signal dafür gekommen war, dass sich das Kabinett bei seiner anstehenden Klausur in der kommenden Woche mit Hitze, Dürre, Wassermangel und Klimaschutz beschäftigen wird. "Bei über 12.000 Toten und einer angeschlagenen Wirtschaft mit ihren Beschäftigten gehört die Klimakrise ins Zentrum der Kabinettsklausur, nicht unter Sonstiges", sagte Greenpeace-Vorstand Martin Kaiser dem RND.
Forscher: "Klimawandel wird so weitergehen"
Hermann Lotze-Campen vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung fordert angesichts der Hitze eine ganzheitliche Anpassung an den Klimawandel: "Wir müssen uns in allen Sektoren anpassen", sagt der Forscher im ZDF-Morgenmagazin.
Insgesamt müsse man "Klimaanpassung und Klimaschutz zusammendenken", erklärt Lotze-Campen. Zwar sei im Augenblick der Fokus "mehr auf anderen Krisen in der Welt".
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