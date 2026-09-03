Während sich die etablierten Parteien auf Social Media immer noch schwertun, hat die AfD dort überproportional viele Follower. Warum ist das so?

AfD auf TikTok: Warum ist die Partei online so erfolgreich?

Die AfD ist auf Social-Media mit Abstand die stärkste Partei - noch vor Union, SPD oder Grünen. Ihr Spitzenkandidat in Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund, hat auf TikTok über 800.000 Follower, sein Konkurrent von der CDU, der derzeitige Ministerpräsident Sven Schulze, hat nicht einmal 5.000 Follower. Ein bekanntes Muster. @MrWissen2go Mirko Drotschmann erklärt, woran das liegt.

Wie groß ist die AfD auf TikTok vertreten?

Von 630 Bundestagsabgeordneten waren laut einer Analyse des Politikberaters Martin Fuchs 423 auf TikTok registriert. Die AfD stellt anteilig mit 76 Prozent ihrer Fraktion die meisten, knapp gefolgt von den Abgeordneten der Partei die Linke - die Union kommt nur auf 28 Prozent.

Bevorzugt der Algorithmus die AfD?

Die Universität Potsdam und die Bertelsmann-Stiftung haben mit 268 fiktiven TikTok-Profilen getestet, wie schnell Partei-Content ausgespielt wird. Bei der AfD dauerte es im Schnitt elf bis zwölf Minuten, bei der SPD 70 Minuten. Der Algorithmus bevorzugt strukturell zugespitzte, emotionale Inhalte - und davon hat die AfD viele.

Beeinflusst Social-Media am Ende, wie wir wählen?

Laut Kommunikationsforschern ist der direkte Effekt eher gering. Politikwissenschaftler weisen aber darauf hin: Was wir über Monate und Jahre wiederholt sehen, verändert unsere Wahrnehmung von Politik kumulativ.