Kurz vor der Wahl in Sachsen-Anhalt sehen Umfragen die AfD klar vorn. Spitzenkandidat Siegmund schafft es, sich mit wohlfühlweicher Unklarheit durch den Wahlkampf zu lächeln.

Seit Monaten polarisiert das sogenannte Regierungsprogramm der AfD für Sachsen-Anhalt. Kurz vor der Landtagswahl überprüft "frontal" besonders umstrittene Vorhaben: Pflege, Kultur und Bildung. 25.08.2026 | 13:22 min

Sein Dauerstrahlen und die gute Laune - es gibt wohl kaum ein Porträt, das ohne diese Attribute auskommt: Ulrich Siegmund, Spitzenkandidat der AfD in Sachsen-Anhalt, hat das Bild der Partei verändert. Und ihren Wahlkampf.

Die alte Wutpartei, deren Erfolgsrezept es schien, die Unzufriedenheit der Bürger mit einem möglichst düsteren Deutschlandbild zum Kochen zu bringen, setzt neuerdings demonstrativ auf Positiv-Botschaften. "Alles wird gut" steht auf den Wahlplakaten. Und Ulrich Siegmund erscheint als der Heilsbringer dieses Versprechens.

AfD-Wahlkampfstände: Schlange stehen für Selfies mit Siegmund

An den Wahlkampfständen lange Selfie-Schlangen und ein Spitzenkandidat, der sich höchstens dafür rechtfertigen muss, beim Autogrammeschreiben nicht schnell genug zu sein. Politikwissenschaftler sprechen von "Wohlfühl-Gemeinschaften". Den politischen Mitbewerbern, die froh sein können, wenn ihnen die Flyer nicht noch am Wahlkampfstand vor die Füße geknüllt werden, dürfte das Lachen vergangen sein.

Wenn die AfD bei den Wahlen in Sachsen-Anhalt eine Mehrheit bekommt, will sie im Bundesland vieles umkrempeln. Was würde das für das Bundesland bedeuten? 28.08.2026 | 18:57 min

Dass der Verfassungsschutz den Landesverband Sachsen-Anhalt 2023 als gesichert rechtsextremistisch einstufte, spielt beim Wähler offenbar kaum eine Rolle. Das Wahlprogramm, das von pervers-linken Fanatikern spricht, "die die Seelen unserer Kinder ins Visier nehmen", die Adressen von Sexualstraftätern nach Strafverbüßung veröffentlichen will und behauptet, "echten Rassismus" gebe es kaum noch, wird vom Charme des Mannes überstrahlt, der es umsetzen will.

Ulrich Siegmund zu Treffen mit Sellner: "Potsdamer Kaffeekränzchen"

Dubiose Anstellungsverhältnisse von Angehörigen bei Parteifreunden, denen selbst Parteichef Tino Chrupalla ein "Geschmäckle" attestiert, bezeichnet Siegmund als "Kampagne". Keinen Bürger da draußen würde das interessieren.

Bei der Vergabe von Posten setzten manche AfD-Vertreter offenbar auf Familie, Verwandte und Bekannte. Darüber berichtete frontal bereits Anfang des Jahres. Hat sich seitdem etwas geändert? 09.06.2026 | 10:44 min

Seine Teilnahme am umstrittenen Treffen mit dem rechtsextremen Remigrations-Fetischisten Martin Sellner nennt Siegmund "Potsdamer Kaffeekränzchen." Nach dem Motto: Bitte weitergehen, hier gibt es nichts zu sehen.

Welches Verhältnis hat der AfD-Spitzenkandidat zu Rechtsextremen?

Sein Verhältnis zu Rechtsextremen - insgesamt unklar. In seinem Umfeld finden sich Vertraute, die in der inzwischen wegen "Wesensverwandtschaft mit dem Nationalsozialismus" verbotenen HDJ aktiv waren. Für Siegmund: "Jugendsünden", "längst verjährt".

Den YouTuber Matthäus Westfal alias "Aktivist-Mann" lobt Siegmund in einem Podcast: "Es gibt viele Gute, die berichten." Dass der Streamer beim Sturm auf den Reichstag 2020 ganz vorne mit dabei war und bekannt ist für seine Kontakte zu Holocaustleugnern, scheint ihn nicht zu stören. Erst als Westfal vergangene Woche einen Spiegel-Reporter anrempelt und brüllt: "Ihr habt mit dem deutschen Volk nichts zu tun! Ihr seid Antideutsche!", fordert die Partei Mäßigung.

Siegmund und der Ex-Vize der NPD

Und dann ist da noch Sebastian Schmidtke, ehemaliger Vize-Bundesvorsitzender der NPD bzw. "Die Heimat", inzwischen auch als Streamer unterwegs und auf dem Bundesparteitag der AfD akkreditiert. Siegmund wirkt vertraut mit dem verurteilten Neonazi, legt ihm kumpelhaft die Hand auf die Schulter, lobt seine Arbeit: "Mach weiter so!"

Gefragt, wie er selbst Nationalsozialismus und Holocaust bewertet, ob auch er die Jahre 33 bis 45 als "schlimmstes Menschheitsverbrechen" bezeichnen würde, antwortet Siegmund ausweichend: "Das maße ich mir nicht an, zu bewerten. Weil ich die gesamte Menschheit nicht aufarbeiten kann."

Am 6. September wird in Sachsen-Anhalt ein neuer Landtag gewählt. Dazu veranstaltete das MDR gestern ein TV-Duell zwischen Ulrich Siegmund (AfD) und Ministerpräsident Sven Schulze (CDU). 27.08.2026 | 1:54 min

Siegmunds Position auch für manche in der AfD unklar

Selbst unter Parteifreunden stellen sich einige die Frage, wo Siegmund wirklich steht. Und manche haben eine Art Spiel etabliert: Phrasen-Bingo und der Versuch, aus den immergleichen Worthülsen "vom gesunden Menschenverstand", der Politik, die man "vom Kopf auf die Füße" stellen werde und seiner "positiven Vision fürs Land", irgendwelche echten Positionen herauszufiltern.

Was also mit einem möglichen Wahlsieger Ulrich Siegmund auf Sachsen-Anhalt und den Rest der Republik zukommen würde, bleibt unklar. Wird er die Erwartungen vieler im Land erfüllen?

Oder ist er, wie andere fürchten, die personifizierte Selbstverharmlosung einer rechtsradikalen Partei, die in der Beschäftigung mit der NS-Zeit die Verewigung eines Schuldkomplexes sieht und die inzwischen - laut Parteichefin Weidel - davon spricht, tatsächlich alle Syrer aus Deutschland zurückzuführen? Eine Marionette gar der Parteiführung in Berlin, wie es CDU-Ministerpräsident Schulze formuliert hat?

"Alles ist möglich" heißt es auf den AfD-Wahlplakaten. Und tatsächlich: Klarheit werden wohl erst die nächsten Monate bringen.

David Gebhard und Julia Theres Held arbeiten in der Redaktion frontal.

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