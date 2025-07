Update am Morgen: Klimawandel vor Gericht: Wer zahlt die Zeche?

: Bundeskanzler Friedrich Merz empfängt am Abend den französischen Präsidenten Emmanuel Macron in der Berliner Villa Borsig am Tegeler See zu einem Abendessen. Es ist der erste Deutschlandbesuch Macrons seit dem Regierungswechsel in Deutschland im Mai. Am Tag nach seiner Wahl zum Kanzler war Merz direkt nach Paris aufgebrochen.