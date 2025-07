Dänemark: Zwischen Abschottung und Personalmangel

Auch in Dänemark fehlt es in vielen Branchen an Personal. Quelle: AFP

Wer von Deutschland aus nach Dänemark reist, kennt die Grenzkontrollen an der A7, die eingerichtet wurden, lange bevor der neue Bundesinnenminister Dobrindt im Frühjahr seinerseits Kontrollen an den Grenzen nach Deutschland eingeführt hat.

Das kleine skandinavische Land bemüht sich schon seit Jahren um einen rigiden Kurs in der Migrationspolitik . Die Sozialdemokratin Mette Frederiksen verdankt nicht zuletzt ihrer migrationsfeindlichen Haltung Wahl und Wiederwahl zur Regierungschefin in Kopenhagen.

Die Innenminister der EU-Staaten beraten in Kopenhagen über Migrations- und Sicherheitspolitik. Themen sind schnellere Abschiebungen und mögliche Asylverfahren in Drittstaaten.

Jetzt hat Dänemark bis zum Jahresende die EU-Ratspräsidentschaft übernommen. Klar, dass dabei auch die eigenen politischen Kernpunkte nicht hinten runter fallen sollen - so vor allem beim Thema Migration, bei dem Dänemark - wie neuerdings Deutschland auch - zu den "Hardlinern" zählt.

Frederiksen will EU-Außengrenze stärken

Mette Frederiksen hatte bereits bei der Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft keinen Hehl aus ihrer Entschlossenheit gemacht, die EU-Außengrenzen zu stärken, den Zustrom von Menschen aus Ländern außerhalb der EU besser zu kontrollieren und irreguläre Migrant*innen zurückzuweisen. Ihrer Ansicht nach ist dies eng mit der Sicherheit Europas verknüpft.

Dabei trennt man in Kopenhagen nicht allzu scharf zwischen illegalen Migrant*innen und Arbeitssuchenden aus Staaten außerhalb der EU. Das Credo der dänischen Sozialdemokraten: Jede ausländische Arbeitskraft stelle eine potentielle kulturelle Herausforderung dar.

Dänemarks Ministerpräsidentin Frederiksen will einen EU-Beitritt der Ukraine. Außerdem im Fokus der Präsidentschaft: die Klima- und Migrationspolitik.

Doch auch in Dänemark kollidiert diese latent fremdenfeindliche Haltung mit den Anforderungen des Arbeitsmarktes einer modernen Dienstleistunggesellschaft. Auch Dänemark sieht sich den Folgen des demografischen Wandels ausgesetzt, auch in Dänemark wird die Herausforderung täglich größer, offene Stellen zu besetzen.

Gastronomie: Personal dringend gesucht

Beispiel Gastronomie: Bjarke Just Nielsen ist Direktor des Gastronomie-Unternehmens "Norrlyst", das allein in Kopenhagen 15 Restaurants betreibt. Von rund 250 Angestellten Ende 2024 will Norrlyst auf 450 bis Ende kommende Jahres expandieren. Wie in so vielen Branchen ist das keine leichte Aufgabe, das Personal zu finden: "Es gibt viele Bereiche, die unter einem kritischen Mangel an Mitarbeitern leiden", sagt Unternehmer Nielsen.

Andererseits schottet man sich ab und sagt 'Nein Danke!' zu ausländischen Arbeitskräften, man will die Grenzen dichter machen als je zuvor. „ Bjarke Just Nielsen, Gastronom

Betroffen davon ist nicht nur die Gastronomie. Viel kritischer ist der Personalmangel im sozialen Sektor, in den Pflegeheimen, in den Krankenhäusern, im gesamten Gesundheitsbereich.

Inzwischen hat auch die Regierung in Kopenhagen darauf reagiert und vergleichsweise diskret eine 180-Grad-Wende ihrer rigiden Arbeitsmarktpolitik für Nicht-EU-Bürger hingelegt: Die Gehaltsuntergrenze für ausländische Arbeitnehmer aus 16 ausgewählten Staaten wurde von umgerechnet 68.000 Euro pro Jahr auf 40.000 Euro gesenkt.

In Dänemark herrscht ein verschärftes Migrationsrecht, trotz einer sozialdemokratischen Regierung: Asylbewerber müssen meist in Sammellagern leben, bekommen weniger Geld und der Familiennachzug ist erschwert. Die Kommune Gentofte bietet dennoch Hausaufgabenhilfe und Sprachunterricht an.

Wende der Einwanderungspolitik?

Chinesen, Brasilianer oder Albaner zum Beispiel dürfen also in prekären Branchen beschäftigt werden. Die Angst, als Gesellschaft vor kulturelle Herausforderungen gestellt zu werden, scheint also weniger groß als die Sorge, im Sozial- oder Gesundheitswesen oder am Tisch eines Restaurants nicht mehr ordentlich betreut zu werden.