Fußball-EM im Liveblog: Italiens Cristiana Girelli untröstlich

Kathrin Hendrich dürfte in einem möglichen EM-Finale für die DFB-Frauen auflaufen. Nach ihrer Roten Karte im Viertelfinale gegen Frankreich wurde die Defensivspielerin nur für ein Spiel gesperrt.

Damit wäre sie im Falle eines Weiterkommens im Halbfinale am Sonntag in Basel aber wieder spielberechtigt. Hendrich hatte bei einem Zweikampf im Strafraum abseits des Balles die Französin Griedge Mbock am Zopf gehalten.