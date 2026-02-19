Update am Abend: Ein drohender Krieg und der gefallene Prinz

Guten Abend,

mit Sorgen schaut die Weltgemeinschaft auf die Lage zwischen Iran und den USA. Ein möglicher Krieg zwischen den Atommächten rückt immer weiter in den Bereich des Möglichen. Unterdessen bereitet die Verhaftung von Ex-Prinz Andrew dem gebeutelten, britischen Königshaus weiteres Ungemach. Und Mark Zuckerberg negiert - wenig überraschend - das Suchtpotenzial von Instagram & Co.

Iran und USA: Steht ein Krieg kurz bevor?

Das ist passiert: Trotz der gemeinsamen Gespräche in Genf, droht im Konflikt zwischen Iran und den USA eine Eskalation. Washington hält die Angriffsdrohungen der USA aufrecht, Teheran bekräftigt seinen Anspruch auf Urananreicherung.

Vorbereitungen der USA: Die USA verstärken ihre militärische Präsenz im Nahen Osten. Ein zweiter Flugzeugträger wird in die Region geschickt. Laut "Wall Street Journal" befinden sich mehrere Kriegsschiffe, Luftabwehrsysteme und Jagdgeschwader in der Golfregion. Alleine in den vergangenen 24 Stunden seien weitere 50 Kampfflugzeuge dorthin aufgebrochen, berichtet "Axios". Laut CBS News sei das US-Militär bereit, schon am Samstag Angriffe auf Iran durchzuführen. Es gebe aber noch keine Entscheidung Trumps dazu.

Vorbereitungen Irans: Auch die Führung in Teheran bereite sich auf einen Krieg vor, berichtete das "Wall Street Journal": Das Militär werde verstärkt, Atomanlagen befestigt. Präsident Massud Peseschkian bekräftigte zwar, Iran wolle "keinen Krieg". Er deutete aber an, dass Teheran die Forderungen Washingtons nicht erfüllen werde.

Ex-Prinz Andrew festgenommen

Das ist passiert: Andrew Mountbatten-Windsor, Bruder des britischen Königs Charles III., ist festgenommen worden. Ihm wird "Fehlverhalten in Ausübung offizieller Funktionen" vorgeworfen.

Das ist der Hintergrund: Der Ex-Prinz hat wegen seiner Verbindung zu Jeffrey Epstein bereits seine royalen Privilegien verloren. Grund für die Festnahme soll die Weitergabe von vertraulichen Informationen aus Andrews Zeit als Handelsbeauftragter der britischen Regierung sein. Andrew soll Infos über Wirtschaftsdelegationen an Epstein weitergeleitet haben.

Das sagt der König: Charles III. versicherte den Behörden die "uneingeschränkte und vorbehaltlose Unterstützung und Zusammenarbeit" des Königshauses. "Das Gesetz muss seinen Lauf nehmen", teilte der König mit. Während des Prozesses werde er sich aber nicht weiter zu der Angelegenheit äußern.

Alterskontrollen bei Meta: Zuckerberg räumt Mängel ein

Das ist passiert: Im Prozess um die Gefährdung Minderjähriger durch Online-Plattformen hat Meta-Chef Mark Zuckerberg Mängel bei der Alterskontrolle eingeräumt. Von Suchtvorwürfen gegen Instagram und Co. will er nichts wissen.

Das ist der Hintergrund: Eine 20-Jährige hat gegen Meta und Google geklagt. Ihr Anwalt argumentierte zum Auftakt des Zivilverfahrens, Internetkonzerne wie Meta und Google hätten mit Social-Media-Apps "eine Sucht in den Gehirnen von Kindern erzeugt", um die Werbeinnahmen zu steigern.

Darum ist der Prozess wichtig: Der Ausgang des Verfahrens könnte wegweisende Wirkung für Hunderte weitere Klagen ähnlicher Art haben. Auch das Geschäft der Plattformbetreiber und ihr Umgang mit minderjährigen Usern könnte dadurch beeinflusst werden.

Grafik des Tages

Atemwegserkrankungen im Überblick

In Deutschland sind nach wie vor viele erkältet. Auch die Grippewelle hält an, laut RKI scheint ihr Höhepunkt jedoch überschritten zu sein.

Ratgeber: Wenn der Kontakt zur Realität verloren geht

Das Leben mit einer psychischen Krankheit - besonders mit Schizophrenie - ist immer noch stigmatisiert. Betroffene werden als unberechenbar dargestellt, doch solche Fälle sind selten. Was sich hinter der psychischen Erkrankung verbirgt.

Olympische Winterspiele

Für die deutschen Kombinierer sind die Winterspiele ohne Medaille und mit einem historischen Tiefpunkt zu Ende gegangen. Nach einem Sturz-Drama mussten sich Vinzenz Geiger und Johannes Rydzek im Teamsprint mit Rang fünf begnügen.

Eisschnelllauf-Hoffnungsträger Finn Sonnekalb will es besser machen und über 1.500 Meter aufs Treppchen laufen. Der Wettkampf läuft bis 18 Uhr.

Weitere Höhepunkte am Abend sind die Kür der Frauen im Eiskunstlauf. Hier im Livestream ab 18:55 Uhr und das Eishockey-Finale der Frauen zwischen den USA und Kanada. Das Spiel sehen Sie im Livestream ab 19:00 Uhr.



Alle Entscheidungen des Tages unter anderem mit der Noko und den Finals im Ski-Bergsteigen kompakt im Video:

Olympia 2026: Zeitplan und Medaillenentscheidungen

Die Livestreams zu den Wettkämpfen finden Sie hier.

Ergebnisse, Ankündigungen, Reaktionen und weitere News-Updates finden Sie jederzeit auch in unserem Olympia-Ticker.

Das sollten Sie sich mal anschauen

Taylor Swift steht zum vierten Mal in Folge an der Spitze der weltweiten Verkaufscharts. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Drake und die K-Pop-Gruppe Stray Kids.

Berlinale

Sie wollen sich dem Regime nicht beugen und verlassen Russland. Der Dokumentarfilm "Ein russischer Winter" begleitet junge Russinnen und Russen, die ins Exil gegangen sind.

Streaming-Tipps für den Abend

Der Drohnenkrieg in der Ukraine ist zu einem Wettlauf geworden. Zu Beginn des Krieges hatte Kiew auf kleine billige FPV-Fluggeräte gesetzt, doch Russland holte schnell auf. In drei Folgen berichtet ZDF frontal über den "Krieg im Drohnenfeuer", der immer mehr zum Wettlauf wird (ZDF frontal, Reportage, drei Folgen, 17 bis 26 Minuten).

Eine junge Lehrerin versucht, eine Diebstahlserie an ihrem Gymnasium aufzuklären und gerät in einen Strudel aus Denunziantentum, Mobbing und Autorität. Der mehrfach preisgekrönte Spielfilm "Das Lehrerzimmer" (2023) gewann den Deutschen Filmpreis in fünf Kategorien. Ein absolut sehenswertes Psychogramm (Arte, Drama, 92 Minuten).

Rezept des Tages: Forellenröllchen auf Wurzelgemüse

Heute gibt es Fisch mit viel gesundem Wintergemüse. Die feine Meerrettich-Kurkuma-Sauce verleiht dem Ganzen eine elegante Note. Hier finden Sie den Download zum Rezept.

