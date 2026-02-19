100 Milliarden bekommen Kommunen für Infrastruktur - die Klimabeiräte der Länder warnen vor Fehlinvestitionen. Sie fordern, Städte fit zu machen für eine neue Welt im Klimawandel.

Sie ist nur eine von Abertausenden Schulen deutschlandweit, die sanierungsbedürftig sind: Die Helen-Keller-Realschule in München wird für rund 142 Millionen Euro von der Stadt renoviert. Dazu gehören neben Anbau und neuer Sporthalle auch: Begrünung auf Dach, Fassade und im Innenhof sowie eine neue Dämmung für das bestehende Gebäude.

Appell: Sondervermögen klimafest investieren

Was auf den ersten Blick wie ein relativ unbedeutendes Facelifting erscheint, ist für die Experten der Klimabeiräte der Bundesländer eine bedeutende strategische Investition. In einem länderübergreifenden Appell fordern sie, dass die Kommunen ihren Teil des von der Bundesregierung bewilligten Sondervermögens klimafest investieren.

Karen Pittel, Ökonomin am Ifo-Institut und Mitglied des Klimabeirats der bayerischen Landesregierung, erklärt:

Wenn die Kommunen oder auch Länder Geld aus dem Sondervermögen für Infrastrukturinvestitionen einsetzen, dann bestimmen sie natürlich schon, wie die Lebenswelt in 50, in 80, in 100 Jahren aussehen wird. „ Prof. Karen Pittel, Ifo-Institut

In einer Welt also, in der Deutschland klimaneutral sein wolle, in der aber auch potenziell wesentlich höhere Temperaturen und damit auch mehr Extremwetterereignisse vorherrschten, so Pittel.

Hitze in Deutschland : Städte schwitzen - Schutz fehlt oft Millionen Menschen leiden unter extremer Hitze, doch viele Städte sind schlecht vorbereitet. Experten fordern verbindliche Maßnahmen für mehr Schutz und Grün. von Michael Wiedemann und Bianca M. Hugo mit Video 1:38

Grünflächen gegen Hitze und Überschwemmungen

Für die Helen-Keller-Realschule heißt das: An Tagen mit extremer Hitze kühlen die grünen Fassaden und das grüne Dach das Gebäude. Starker Regen kann in Versickerungsflächen im Innenhof aufgefangen werden, statt auf versiegelter Fläche zu Überschwemmungen zu führen.

Die Dämmung der Wände führt nicht nur zu geringeren Heizkosten, sondern ist bereits ein Schritt in eine klimaneutrale Welt. München will bis 2035 komplett klimaneutral sein, Deutschland bis 2045.

100 Milliarden bekommen die Bundesländer aus dem Topf der 500 Milliarden des Bundes-Sondervermögens für Infrastruktur und Klimaschutz. Diese 100 Milliarden für Länder und Kommunen sind aber nicht an Vorgaben wie Klimaschutz gebunden.

Von Grönland bis in die Tropen: Das Klimasystem zeigt Stresssignale. Wissenschaftler befürchten, dass kritische Kipppunkte überschritten werden könnten. 11.02.2026 | 4:14 min

Erstmals schließen sich Klimabeiräte zusammen

Zum ersten Mal haben sich die Klimabeiräte der Bundesländer mit diesem Appell länderübergreifend zusammengeschlossen. Anlass ist eine Sitzung der Finanzministerkonferenz.

Klimabeiräte Klimabeiräte sind unabhängige Expertengremien, die Landespolitik und Behörden bei Fragen rund um Emissionssenkung und Klimafolgen beraten. Sie bringen wissenschaftliche Analysen und praktische Fachkenntnisse in politische Entscheidungen ein und wollen so eine langfristig ausgerichtete Klima- und Infrastrukturpolitik stärken. In inzwischen elf Bundesländern arbeiten solche Beiräte dauerhaft mit.

Das Sondervermögen in dieser Höhe sei eine historische Chance, mit der aber auch eine historische Verantwortung einhergehe, sagt Cornelia Auer, Leiterin der Geschäftsstelle des Klimabeirats von Brandenburg am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK).

Der US-Präsident hat die wissenschaftliche Erkenntnis, dass Treibhausgase gesundheitsschädlich sind, für ungültig erklären lassen. Scharfe Kritik kommt von Experten und Opposition. 12.02.2026 | 2:06 min

Investitionen in Sicherheit und Unabhängigkeit

Die Klimabeiräte appellieren, die Mittel in vier Bereichen zu investieren. Dazu gehöre eine Energie- und Wärmewende für mehr Sicherheit und Unabhängigkeit, inklusive Ausbau von Netzen und Speichern, um weniger auf fossile Energien angewiesen zu sein.

Außerdem solle die Elektrifizierung des ÖPNV vorangebracht sowie Rad- und Fußwege ausgebaut werden, um die Luft- und Lebensqualität in Städten zu verbessern.

Kommunen sind entscheidend

Laut den Beiräten sollten Gebäude, Straßen und kritische Infrastruktur fit gemacht werden, um Extremwettern standzuhalten. Dafür brauche es unter anderem auch Wasserrückhaltebecken - zudem um die Städte herum Waldumbau und Moorschutz. Außerdem sollten Forschung und Bildung in diesen Bereichen gestärkt werden.

Die Kommunen spielen eine wichtige Rolle, so die Beiräte in ihrem Appell, da die meisten Maßnahmen vor Ort umgesetzt werden müssten.

Paris hat eine Hitzeschutzhotline, stellt schattenspendende Dächer und Wasserspender auf, begrünt Straßen und Schulhöfe – doch die dichte Bebauung bleibt eine Herausforderung. 12.06.2025 | 2:12 min

Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gehen voran

Einzelne Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen oder Rheinland-Pfalz hätten bereits feste Quoten eingeführt, sodass ein bestimmter Teil des Sondervermögens etwa für energetische Sanierung eingesetzt werden muss.

Die Energiewende, die Mobilitätswende und die Anpassung an den Klimawandel seien keine Nebenprojekte - sie seien die zentralen Handlungsfelder für die Nutzung der Sondervermögensmittel, sagt Ulrike Jordan, Mitglied im Wissenschaftlichen Klimabeirat der Hessischen Landesregierung. "Die Kommunen sind die ersten Adressaten der Mittel." Doch:

Ohne verbindliche Vorgaben riskieren wir, dass sie in die falschen Kanäle fließen und die Klimaziele nicht erreicht werden. „ Prof. Ulrike Jordan, Uni Kassel

Elisa Miebach ist Reporterin in der ZDF-Umweltredaktion.

Hitzeschutz in der Stadtplanung : Wie Mannheim sich gegen Hitze wappnet Versiegelte Flächen und wenig Schatten – der Klimawandel trifft Mannheim besonders hart. Doch die Stadt reagiert mit Bäumen, Brunnen und neuen Ideen. von Phylicia Whitney mit Video 0:50