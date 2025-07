Hitze in Deutschland: Städte schwitzen - Schutz fehlt oft

Nur wenige Hitzeaktionspläne in deutschen Städten

In so gut wie allen europäischen Ländern leiden die Menschen unter der Hitzewelle. Sie kommt von der iberischen Halbinsel, wo nun wetterbedingt vielerorts Ausnahmezustand herrscht.

Hitzeschutzmaßnahmen der Städte reichen nicht aus

Bundesgeschäftsführerin Barbara Metz erklärt: "Von den 34 Millionen Menschen in den untersuchten Städten sind 32 Millionen von mittleren und extremen Hitzebelastungen betroffen. Rund 3.000 Menschen sterben hierzulande jedes Jahr an den Folgen extremer Hitze."

Die bisherigen Maßnahmen reichten offensichtlich nicht aus, oder werden nur mangelhaft umgesetzt: "Zwar beschäftigen sich immer mehr Städte mit dem Thema Hitzeschutz und wenden erste, einfache Maßnahmen an, allerdings mangelt es häufig an einer konsequenten Umsetzung. Dies ist unter anderem den finanziellen und kapazitären Engpässen in Kommunen geschuldet", so Anja Bierwirth vom Wuppertal Institut für Klima, Umwelt und Energie.