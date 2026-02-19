Südkorea: Lebenslange Haft für Ex-Präsident Yoon

Yoon Suk Yeol, Ex-Präsident von Südkorea, soll den Rest seines Lebens hinter Gittern verbringen. So urteilte ein Gericht in Seoul und sprach ihn des Amtsmissbrauchs schuldig.

2024 hatte der damalige Amtsinhaber Yoon Suk Yeol das Kriegsrecht ausgerufen - ein Versuch, die Demokratie auszuhebeln? 19.02.2026 | 2:27 min

Ein südkoreanisches Gericht hat den ehemaligen Staatspräsidenten Yoon Suk Yeol zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Zentralbezirksgericht in Seoul befand den 65-Jährigen des Amtsmissbrauchs und der Anstiftung zu einem Aufstand für schuldig. Die Staatsanwaltschaft hatte die Todesstrafe gefordert.

Yoon, der seit seiner Festnahme in Untersuchungshaft sitzt, hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Sein Verteidiger erklärte, er werde mit seinem Mandanten über eine Berufung beraten. Das Urteil sei nicht von Beweisen gedeckt.

Ex-Präsident Yoon verhängte Kriegsrecht in Südkorea

Yoon hatte im Dezember 2024 das Kriegsrecht verhängt und erklärt, das Parlament sei voller Krimineller und "staatsfeindlicher Kräfte". Das Gebäude wurde vom Militär umstellt. Es gelang aber genügend Abgeordneten, in den Plenarsaal zu gelangen, um das Dekret abzulehnen. Deshalb musste das Kriegsrecht nach wenigen Stunden wieder aufgehoben werden.

Südkoreas Ex-Präsident Yoon war wegen Behinderung der Justiz bereits im Januar zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. 16.01.2026 | 0:20 min

Das Parlament leitete ein Amtsenthebungsverfahren ein, und im April 2025 wurde Yoon vom Verfassungsgericht offiziell des Amtes enthoben. Seit Juli sitzt er in Haft. Im Januar wurde Yoon bereits wegen Widerstands gegen seine Festnahme und Fälschung offizieller Dokumente zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt.

Quelle: Reuters, AP