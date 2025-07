Update am Abend: Brüssels neue Klimaziele - mitten in der Hitze

Nach heftiger Kritik an den bisherigen Plänen berät in diesen Stunden in Berlin der Koalitionsausschuss aus den Spitzen der Regierungsparteien über eine Ausweitung der Stromsteuersenkung auf private Haushalte. Ergebnisse werden am Abend erwartet. Bundeskanzler Friedrich Merz deutete schon am Dienstagabend in der ARD-Talkshow "Maischberger" an, in welche Richtung es gehen könnte: