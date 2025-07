Iran setzt Zusammenarbeit mit Atomenergiebehörde aus

In Iran ist ein Gesetz zur vorübergehenden Aussetzung der Zusammenarbeit mit der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) in Kraft getreten. Präsident Massud Peseschkian habe das Gesetz unterzeichnet, berichten iranische Staatsmedien.

Iran will mit der Entscheidung so lange keine IAEA-Inspektoren ins Land lassen, bis die "Sicherheit" der nuklearen Anlagen gewährleistet ist. Dazu müsse die Organisation die Angriffe der USA und Israels auf die Nuklearanlagen verurteilen und das iranische Atomprogramm anerkennen, hatte Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf vor wenigen Tagen erklärt.

IAEA-Inspektoren haben keinen Zugang zu Atomanlagen

Am vergangenen Dienstag war nach zwölf Tagen Krieg eine Waffenruhe zwischen Israel und Iran in Kraft getreten. Israel hatte am 13. Juni einen Großangriff auf Iran gestartet und bombardierte tagelang vor allem Atomanlagen und militärische Einrichtungen in dem Land. Die USA griffen an der Seite Israels in den Krieg ein und bombardierten die iranischen Atomanlagen Fordo, Natans und Isfahan. Iran überzog Israel seinerseits mit massiven Angriffswellen.