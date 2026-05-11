Update am Abend: Sparen bei Eltern und Wärmepumpen

Quelle: ZDF

Guten Abend,

schlechte Nachrichten für alle, die künftig klimafreundlicher heizen wollen - und für Eltern. Die Regierung muss sparen und wird wohl unter anderem bei diesen zwei Punkten ansetzen. Und: In Frankreich wird nach einem Urteil gegen die Rechtspopulistin Marine Le Pen gerätselt, ob sie bei der Präsidentschaftswahl 2027 antritt.

Klimafreundliche Heizungen sollen weniger gefördert werden

Das ist passiert: Die Regierung plant, klimafreundliche Heizungen wie Wärmepumpen weniger zu fördern. Das geht aus einer Vorlage für den Haushaltsausschuss des Bundestags hervor.

Die Regierung plant, klimafreundliche Heizungen wie Wärmepumpen weniger zu fördern. Das geht aus einer Vorlage für den Haushaltsausschuss des Bundestags hervor. Das sind die Details: Der maximal erhältliche Investitionskostenzuschuss für den Heizungstausch beträgt bisher 21.000 Euro. Diese Summe soll demnächst für die allermeisten Haushalte schrittweise sinken. Die Höchstfördersumme für Menschen mit Jahreseinkommen über 30.000 Euro soll noch in diesem Jahr auf 19.600 Euro verringert werden, dann schrittweise alle sechs Monate weiter bis auf 13.200 Euro im Jahr 2030. Für höhere Einkommen ab 40.000 Euro im Jahr gilt schon jetzt eine Höchstsumme von 16.500 Euro, die ebenfalls schrittweise sinken soll.

Der maximal erhältliche Investitionskostenzuschuss für den Heizungstausch beträgt bisher 21.000 Euro. Diese Summe soll demnächst für die allermeisten Haushalte schrittweise sinken. Die Höchstfördersumme für Menschen mit Jahreseinkommen über 30.000 Euro soll noch in diesem Jahr auf 19.600 Euro verringert werden, dann schrittweise alle sechs Monate weiter bis auf 13.200 Euro im Jahr 2030. Für höhere Einkommen ab 40.000 Euro im Jahr gilt schon jetzt eine Höchstsumme von 16.500 Euro, die ebenfalls schrittweise sinken soll. Das ist der Hintergrund: Bisher ist beim Umstieg auf eine klimafreundliche Heizung eine staatliche Förderung bis zu 70 Prozent möglich. Das Finanzministerium hatte Kürzungen bereits am Wochenende angedeutet. Hintergrund ist die angespannte Finanzlage. Bereits zugesagte Förderungen sollen aber nicht angetastet werden.

ZDFheute Xpress, 07.07.2026, 13:40 Uhr 07.07.2026 | 0:21 min

Elterngeld soll um zwei Monate gekürzt werden

Das ist passiert: Familienministerin Karin Prien plant ein neues Modell für das Elterngeld. Künftig soll die maximale Bezugsdauer 12 statt 14 Monate betragen, Väter sollen davon in Zukunft mindestens drei statt bislang zwei Monate übernehmen.

Familienministerin Karin Prien plant ein neues Modell für das Elterngeld. Künftig soll die maximale Bezugsdauer 12 statt 14 Monate betragen, Väter sollen davon in Zukunft mindestens drei statt bislang zwei Monate übernehmen. Das sind die Details: Der Gesetzentwurf befindet sich nach Angaben des Ministeriums noch in der Ressortabstimmung. Vorgesehen ist bisher, dass die Bezugsdauer sich zwar verkürzt, aber die monatlichen Summen leicht steigen - beim Mindestbetrag von 300 auf 330 Euro, beim Höchstbetrag von 1.800 auf 1.900 Euro.

Der Gesetzentwurf befindet sich nach Angaben des Ministeriums noch in der Ressortabstimmung. Vorgesehen ist bisher, dass die Bezugsdauer sich zwar verkürzt, aber die monatlichen Summen leicht steigen - beim Mindestbetrag von 300 auf 330 Euro, beim Höchstbetrag von 1.800 auf 1.900 Euro. Das sagt der Deutsche Frauenrat: Der Deutsche Frauenrat kritisiert die Kürzungen im Etat des Familienministeriums. Das angestrebte Ziel, dass Väter mit der neuen Regelung mehr in die Erziehungsarbeit eingebunden würden, sieht der Frauenrat nicht: "Mütter werden diese Kürzungen zulasten der eigenen Berufstätigkeit kompensieren."

Durch den Geburtenrückgang ist die Zahl der Elterngeldempfänger zuletzt gesunken:

heute in Deutschland, 16.04.2026, 14 Uhr 16.04.2026 | 0:25 min

Verurteilung von Marine Le Pen bestätigt

Das ist passiert: Die französische Rechtspopulistin Marine Le Pen ist im Berufungsverfahren zu einer dreijährigen Haftstrafe und zu einem 15-monatigen Kandidaturverbot verurteilt worden. Zwei Jahre der Haftstrafe wurden zur Bewährung ausgesetzt. Das verbleibende Jahr muss sie eine elektronische Fußfessel tragen.

Die französische Rechtspopulistin Marine Le Pen ist im Berufungsverfahren zu einer dreijährigen Haftstrafe und zu einem 15-monatigen Kandidaturverbot verurteilt worden. Zwei Jahre der Haftstrafe wurden zur Bewährung ausgesetzt. Das verbleibende Jahr muss sie eine elektronische Fußfessel tragen. Das ist der Hintergrund: Die 57-Jährige hatte ein Urteil vom März 2025 angefochten, in dem sie und andere Mitglieder ihrer Partei Rassemblement National wegen Missbrauchs von EU-Mitteln für Parteizwecke schuldig gesprochen worden waren. Ihnen wurde vorgeworfen, zwischen 2004 und 2016 Parteimitarbeiter mit Geldern bezahlt zu haben, die eigentlich für EU-Parlamentsassistenten bestimmt waren.

Die 57-Jährige hatte ein Urteil vom März 2025 angefochten, in dem sie und andere Mitglieder ihrer Partei Rassemblement National wegen Missbrauchs von EU-Mitteln für Parteizwecke schuldig gesprochen worden waren. Ihnen wurde vorgeworfen, zwischen 2004 und 2016 Parteimitarbeiter mit Geldern bezahlt zu haben, die eigentlich für EU-Parlamentsassistenten bestimmt waren. Darum ist das wichtig: Mit dem Urteil bleibt Le Pen der Weg für eine Präsidentschaftskandidatur im Jahr 2027 theoretisch offen. Die Fußfessel dürfte eine Wahlkampagne sowohl politisch als auch logistisch jedoch erschweren. Le Pen hatte zuvor ausgeschlossen, mit einer Fußfessel in den Wahlkampf zu ziehen. Zu einer möglichen Kandidatur möchte sich die Rechtspopulistin heute Abend in einem TV-Interview äußern.

heute in Europa, 07.07.2026, 16 Uhr 07.07.2026 | 2:56 min

Ausführlich informiert

In Ankara ist heute der Nato-Gipfel gestartet. Ab 19:30 Uhr informiert ZDFheute live ausführlich darüber.

Vorab hat sich meine Kollegin Isabelle Schaefers schon mit dem Gipfel auseinandergesetzt und analysiert, worauf es insbesondere für die Europäer ankommt:

heute in Deutschland, 07.07.2026, 14 Uhr 07.07.2026 | 3:33 min

Ratgeber: So erkennen Sie eine Sonnenallergie

Reagiert die Haut nach dem Sonnenbad mit Juckreiz oder Bläschen, kann das auf eine Sonnenallergie hinweisen. Woran man sie erkennt und was die Beschwerden lindert.

Volle Kanne, 07.07.2026, 09:05 Uhr 07.07.2026 | 5:12 min

Fußball-WM 2026

Heute stehen die beiden letzten Achtelfinalpartien bei der Fußball-WM an. Können Argentinien und Lionel Messi ihren Siegeszug auch gegen Ägypten fortführen, oder wissen sich die "Pharaonen" um Mo Salah erfolgreich zu wehren? Das Spiel können Sie im ZDF-Liveticker verfolgen, Anstoß ist um 18 Uhr.

Im zweiten Spiel des Abends kämpfen die Schweiz und Kolumbien um den letzten verbliebenen Platz unter den besten Acht. Ein klarer Favorit in dieser Paarung ist nicht auszumachen, beide Teams liefern bisher ein solides Turnier (Anstoß 22 Uhr). Mit dem ZDF-Liveticker verpassen Sie auch hier nichts.

In der Nacht auf Dienstag zog Belgien durch ein 4:1 gegen die USA in die nächste Runde ein. Die Partie wurde überschattet von den Diskussionen rund um den US-Spieler Folarin Balogun, dessen Sperre für seinen Platzverweis aus dem Spiel gegen Bosnien-Herzegowina nachträglich und gegen alle Gepflogenheiten von der FIFA zur Bewährung ausgesetzt wurde.

ZDF sportstudio, 07.07.2026, 04:36 Uhr 07.07.2026 | 8:45 min

Das Kopfschütteln über diesen einmaligen Vorgang hält auch am Tag danach an - etwa bei ZDF-Sportreporter Nils Kaben, der in seinem Kommentar zur Causa Balogun festhält: "Der neuerliche Tabubruch mit der Einmischung in die Sperre für den US-Spieler Folarin Balogun ist jetzt deshalb so verheerend, weil er auf der größten aller möglichen Fußballbühnen stattgefunden hat."

ZDF-Morgenmagazin, 07.07.2026, 05:30 Uhr 07.07.2026 | 2:10 min

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Mehr Sport

Nach dem WM-Aus der deutschen Nationalelf und dem Rücktritt von Bundestrainer Julian Nagelsmann stand auch die Zukunft von DFB-Sportdirektor Rudi Völler zur Debatte. Nun ist klar: Der Weltmeister von 1990 wird seinen bis 2028 laufenden Vertrag beim Verband erfüllen.

Schlagzeilen

Ein Lichtblick

Individuelle Krebstherapie - made in Germany: Eine an der Uniklinik Dresden entwickelte Zell- und Gentherapie soll neue Möglichkeiten in der Behandlung von Hautkrebs eröffnen. Dafür werden körpereigene Abwehrzellen genetisch verändert.

heute in Deutschland, 07.07.2026, 14 Uhr 07.07.2026 | 1:51 min

Streaming-Tipps für den Abend

Die Deutsche Bahn ist so unpünktlich wie nie: 2025 waren nur rund 60 Prozent der Züge im Fernverkehr pünktlich - ausgefallene Züge nicht mit eingerechnet. Warum läuft es bei der Bahn nicht rund? Und wer ist dafür verantwortlich? Mit diesen Fragen beschäftigt sich die Reportage "Die Deals der Deutschen Bahn". (17 Minuten)

WISO-Reportage, 06.07.2026 06.07.2026 | 16:48 min

"Olivia": Mit unerschütterlichem Mut, Durchhaltevermögen und Humor bricht Oliver aus der Provinz auf, um in Hamburg St. Pauli zur schillernden Travestieikone Olivia Jones aufzusteigen. (89 Minuten)

Mit unerschütterlichem Mut, Durchhaltevermögen und Humor bricht Oliver aus der Provinz auf, um in Hamburg St. Pauli zur schillernden Travestieikone Olivia Jones aufzusteigen. 13.05.2026 | 89:00 min

Rezept des Tages: Gegrillter Schweinerücken mit Chutneys

Volle Kanne, 07.07.2026, 09:05 Uhr 07.07.2026 | 5:54 min

Zart, saftig und aromatisch: TV-Koch Mario Kotaska liefert mit Fleisch vom Ibérico-Schwein ein ausgewogenes Zusammenspiel aus Aroma, Saftigkeit und feiner Struktur. Dazu gibt es zwei fruchtige Chutneys.

Den Download zum Rezept finden Sie hier.

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