Fußball-WM 2026 | Achtelfinale : Im Liveticker: Schweiz gegen Kolumbien

06.07.2026 | 09:58 |

Spannung bei der WM 2026: Schweiz spielt gegen Kolumbien in Vancouver (BC Place Vancouver). Anpfiff ist am 07.07.2026 um 22:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.