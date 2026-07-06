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Fußball-WM

WM 2026 Achtelfinale im Liveticker: Schweiz gegen Kolumbien

Fußball-WM 2026 | Achtelfinale:Im Liveticker: Schweiz gegen Kolumbien

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Spannung bei der WM 2026: Schweiz spielt gegen Kolumbien in Vancouver (BC Place Vancouver). Anpfiff ist am 07.07.2026 um 22:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

sportstudio live: FIFA Fußball-WM 2026

sportstudio live: FIFA Fußball-WM 2026

Quelle: ZDF/BrandNew
Di, 07.07., 22:00 Uhr
Vancouver
Das Erste
Schweiz
SUI
Schweiz
-:-
Kolumbien
Kolumbien
COL

Liveticker

Der Liveticker hat noch nicht begonnen.

Aufstellung

Aufstellung

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Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    4
    Siege Schweiz
    1
    Siege Kolumbien
    2
    Unentschieden
    1
    Torverhältnis
    6 : 9
    Quelle: ZDF
    Über die Fußball-WM berichtet das ZDF seit dem 01.06.2026 täglich in verschiedenen Sendungen.
    Themen
    Fußball-WMSport

    Fußball-WM: Spiele im Liveticker

    Alle Spiele, alle Tore der Fußball-WM 2026

    sportstudio Fußball-Dokus