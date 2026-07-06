Fußball-WM 2026 | Achtelfinale:Im Liveticker: Schweiz gegen Kolumbien
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Spannung bei der WM 2026: Schweiz spielt gegen Kolumbien in Vancouver (BC Place Vancouver). Anpfiff ist am 07.07.2026 um 22:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
Di, 07.07., 22:00 Uhr
Vancouver
Schweiz
SUI
-:-
Kolumbien
COL
Liveticker
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Aufstellung
Aufstellung
Noch keine Daten vorhanden.
Statistik
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 4
- Siege Schweiz
- 1
- Siege Kolumbien
- 2
- Unentschieden
- 1
- Torverhältnis
- 6 : 9
Quelle: ZDF
Über die Fußball-WM berichtet das ZDF seit dem 01.06.2026 täglich in verschiedenen Sendungen.
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