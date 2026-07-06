  3. Merkliste
  4. Suche
Sport
Fußball-WM

WM 2026 Achtelfinale im Liveticker: Argentinien gegen Ägypten

Fußball-WM 2026 | Achtelfinale:Im Liveticker: Argentinien gegen Ägypten

|

Spannung bei der WM 2026: Argentinien spielt gegen Ägypten in Atlanta (Atlanta-Stadion). Anpfiff ist am 07.07.2026 um 18 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

sportstudio live: FIFA Fußball-WM 2026

sportstudio live: FIFA Fußball-WM 2026

Quelle: ZDF/BrandNew
Di, 07.07., 18:00 Uhr
Atlanta
Das Erste
Argentinien
ARG
Argentinien
-:-
Ägypten
Ägypten
EGY

Liveticker

Der Liveticker hat noch nicht begonnen.

Aufstellung

Aufstellung

Noch keine Daten vorhanden.

Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    2
    Siege Argentinien
    2
    Siege Ägypten
    0
    Torverhältnis
    8 : 0
    Quelle: ZDF
    Über die Fußball-WM berichtet das ZDF seit dem 01.06.2026 täglich in verschiedenen Sendungen.
    Themen
    Fußball-WMSport

    Fußball-WM: Spiele im Liveticker

    Alle Spiele, alle Tore der Fußball-WM 2026

    sportstudio Fußball-Dokus