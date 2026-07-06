Fußball-WM 2026 | Achtelfinale : Im Liveticker: Argentinien gegen Ägypten

06.07.2026 | 09:47 |

Spannung bei der WM 2026: Argentinien spielt gegen Ägypten in Atlanta (Atlanta-Stadion). Anpfiff ist am 07.07.2026 um 18 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.