Fußball-WM 2026 | Achtelfinale:Im Liveticker: Argentinien gegen Ägypten
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Spannung bei der WM 2026: Argentinien spielt gegen Ägypten in Atlanta (Atlanta-Stadion). Anpfiff ist am 07.07.2026 um 18 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
Di, 07.07., 18:00 Uhr
Atlanta
Argentinien
ARG
-:-
Ägypten
EGY
Liveticker
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Aufstellung
Aufstellung
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Statistik
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 2
- Siege Argentinien
- 2
- Siege Ägypten
- 0
- Torverhältnis
- 8 : 0
Quelle: ZDF
Über die Fußball-WM berichtet das ZDF seit dem 01.06.2026 täglich in verschiedenen Sendungen.
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