Auf wen der Sieger dieses Spiels im Viertelfinale trifft, entscheidet sich allerdings erst heute Abend um 22 Uhr, wenn die Schweiz und Kolumbien in Vancouver im letzten Achtelfinale aufeinandertreffen.

Die beiden Mannschaften treffen heute erst das dritte Mal in der Geschichte aufeinander und Ägypten wartet noch auf ein eigenes Tor. Im Halbfinale der Olympischen Spiele 1928 setzte sich Argentinien klar und deutlich mit 6:0 durch. 80 Jahre später, bei einem Testspiel im März 2008 ging die Partie dann „nur“ noch mit 2:0 an die Albiceleste. Gibt es nun im dritten Versuch das erste Tor für Ägypten, oder sogar den ersten Sieg gegen Argentinien?

So ist es auch! Ägyptens zweitbester Torschütze der Geschichte wird sein Team auch heute als Kapitän aufs Feld führen. Allerdings sitzt Omar Marmoush, wie bereits im letzten Gruppenspiel, erstmal auf der Bank. Für ihn rückt Haissem Hassan in die Anfangself. Die zweite Änderung im Vergleich zum Spiel gegen Australien nimmt Coach Hassan im Zentrum vor: Mohanad Lasheen kehrt nach abgesessener Gelbsperre in die Startelf zurück und verdrängt Hamdy Fathy auf die Bank.

Trotzdem bedarf es heute einer klare Leistungssteigerung der Pharaonen, um gegen den amtierenden Weltmeister eine Runde weiterzukommen. Dabei wird es natürlich größtenteils auf das gefährliche Sturmduo aus Salah und Marmoush ankommen. Während letzterer bei dieser WM noch weitestgehend blass blieb, ist Mohamed Salah auch mit seinen 34 Jahren noch der Unterschiedsspieler dieser Mannschaft und geht mit vier Scorern vorneweg. Allerdings plagt sich die Liverpool-Ikone seit dem letzten Gruppenspiel gegen den Iran mit einer Oberschenkelverletzung herum und absolvierte auch das Sechzehntelfinale unter Schmerzen. Dass der Superstar sich allerdings dieses Spiel heute entgehen lässt, ist mehr als unwahrscheinlich.

Ägypten hingegen hat mit dem Einzug in das Achtelfinale bereits Geschichte geschrieben. Der 4:2-Sieg nach Elfmeterschießen gegen Australien war der erste K.O.-Runden Sieg Ägyptens in der Geschichte. Nachdem Ashour seine Pharaonen früh in Führung brachte, sorgte ein Eigentor von Hany, bereits das Zweite bei dieser WM, für den Ausgleich. Trotz Überlegenheit und einiger Torchancen für Ägypten, ging die Partie ins Elfmeterschießen, wo alle Ägypter eiskalt blieben und den historischen Sieg perfekt machten.

Damit das klappt, nimmt Lionel Scaloni heute zwei Veränderungen an seiner Anfangsformation vor: Nicolás Tagliafico beginnt hinten links anstelle von Facundo Medina und Leandro Paredes startet für Thiago Almada.

Allerdings tat sich die Albiceleste nach einer hervorragenden Vorrunde mit drei Siegen und 8:1-Toren im Sechzehntelfinale überraschend schwer. Gegen den krassen Außenseiter Kap Verde mussten Messi und Co bis in die Verlängerung und konnten sich erst durch ein Eigentor von Diney in der 111. Minute mit 3:2 durchsetzen. Aufgrund der vermeintlich einfachen Seite des Turnierbaums wurde Argentinien bereits früh als sicherer Halbfinalist gesehen. Dass das jedoch kein Selbstläufer wird, sollte allen Argentiniern spätestens seit dem Spiel gegen Kap Verde klar sein!

Argentinien ist nicht nur in diesem Achtelfinale der große Favorit, sondern als Titelverteidiger und aktueller Copa América-Sieger auch einer der großen Mitfavoriten auf den Weltmeistertitel. Das liegt einmal mehr an einem hervorragend aufgelegten Lionel Messi, der nach vier Einsätzen bereits bei sieben Treffern steht und damit inzwischen mit 20 WM-Toren alleiniger Rekordtorschütze dieses Wettbewerbs ist.

Herzlich willkommen zu dem vorletzten Achtelfinale der Weltmeisterschaft 2026 zwischen Titelverteidiger Argentinien und Ägypten! Gespielt wird ab 18 Uhr in Atlanta.