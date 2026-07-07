  3. Merkliste
  4. Suche
Sport
Fußball-WM

WM 2026 im Liveticker: Argentinien gegen Ägypten

Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Argentinien gegen Ägypten

|

Spannung bei der WM 2026: Argentinien spielt im Achtelfinale gegen Ägypten in Atlanta (Atlanta-Stadion). Anpfiff ist am 07.07.2026 um 18 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

sportstudio live: FIFA Fußball-WM 2026

sportstudio live: FIFA Fußball-WM 2026

Quelle: ZDF/BrandNew
Di, 07.07., 18:00 Uhr
Atlanta
Das Erste
Argentinien
ARG
Argentinien
-:-
Ägypten
Ägypten
EGY

Liveticker

17:30
Auf wen der Sieger dieses Spiels im Viertelfinale trifft, entscheidet sich allerdings erst heute Abend um 22 Uhr, wenn die Schweiz und Kolumbien in Vancouver im letzten Achtelfinale aufeinandertreffen.
17:28
Die beiden Mannschaften treffen heute erst das dritte Mal in der Geschichte aufeinander und Ägypten wartet noch auf ein eigenes Tor. Im Halbfinale der Olympischen Spiele 1928 setzte sich Argentinien klar und deutlich mit 6:0 durch. 80 Jahre später, bei einem Testspiel im März 2008 ging die Partie dann „nur“ noch mit 2:0 an die Albiceleste. Gibt es nun im dritten Versuch das erste Tor für Ägypten, oder sogar den ersten Sieg gegen Argentinien?
17:21
So ist es auch! Ägyptens zweitbester Torschütze der Geschichte wird sein Team auch heute als Kapitän aufs Feld führen. Allerdings sitzt Omar Marmoush, wie bereits im letzten Gruppenspiel, erstmal auf der Bank. Für ihn rückt Haissem Hassan in die Anfangself. Die zweite Änderung im Vergleich zum Spiel gegen Australien nimmt Coach Hassan im Zentrum vor: Mohanad Lasheen kehrt nach abgesessener Gelbsperre in die Startelf zurück und verdrängt Hamdy Fathy auf die Bank.
17:13
Trotzdem bedarf es heute einer klare Leistungssteigerung der Pharaonen, um gegen den amtierenden Weltmeister eine Runde weiterzukommen. Dabei wird es natürlich größtenteils auf das gefährliche Sturmduo aus Salah und Marmoush ankommen. Während letzterer bei dieser WM noch weitestgehend blass blieb, ist Mohamed Salah auch mit seinen 34 Jahren noch der Unterschiedsspieler dieser Mannschaft und geht mit vier Scorern vorneweg. Allerdings plagt sich die Liverpool-Ikone seit dem letzten Gruppenspiel gegen den Iran mit einer Oberschenkelverletzung herum und absolvierte auch das Sechzehntelfinale unter Schmerzen. Dass der Superstar sich allerdings dieses Spiel heute entgehen lässt, ist mehr als unwahrscheinlich.
17:13
Ägypten hingegen hat mit dem Einzug in das Achtelfinale bereits Geschichte geschrieben. Der 4:2-Sieg nach Elfmeterschießen gegen Australien war der erste K.O.-Runden Sieg Ägyptens in der Geschichte. Nachdem Ashour seine Pharaonen früh in Führung brachte, sorgte ein Eigentor von Hany, bereits das Zweite bei dieser WM, für den Ausgleich. Trotz Überlegenheit und einiger Torchancen für Ägypten, ging die Partie ins Elfmeterschießen, wo alle Ägypter eiskalt blieben und den historischen Sieg perfekt machten.
17:10
Damit das klappt, nimmt Lionel Scaloni heute zwei Veränderungen an seiner Anfangsformation vor: Nicolás Tagliafico beginnt hinten links anstelle von Facundo Medina und Leandro Paredes startet für Thiago Almada.
17:02
Allerdings tat sich die Albiceleste nach einer hervorragenden Vorrunde mit drei Siegen und 8:1-Toren im Sechzehntelfinale überraschend schwer. Gegen den krassen Außenseiter Kap Verde mussten Messi und Co bis in die Verlängerung und konnten sich erst durch ein Eigentor von Diney in der 111. Minute mit 3:2 durchsetzen. Aufgrund der vermeintlich einfachen Seite des Turnierbaums wurde Argentinien bereits früh als sicherer Halbfinalist gesehen. Dass das jedoch kein Selbstläufer wird, sollte allen Argentiniern spätestens seit dem Spiel gegen Kap Verde klar sein!
17:02
Argentinien ist nicht nur in diesem Achtelfinale der große Favorit, sondern als Titelverteidiger und aktueller Copa América-Sieger auch einer der großen Mitfavoriten auf den Weltmeistertitel. Das liegt einmal mehr an einem hervorragend aufgelegten Lionel Messi, der nach vier Einsätzen bereits bei sieben Treffern steht und damit inzwischen mit 20 WM-Toren alleiniger Rekordtorschütze dieses Wettbewerbs ist.
16:59
Herzlich willkommen zu dem vorletzten Achtelfinale der Weltmeisterschaft 2026 zwischen Titelverteidiger Argentinien und Ägypten! Gespielt wird ab 18 Uhr in Atlanta.
Hallo und herzlich willkommen zur Achtelfinalpartie des Titelverteidigers Argentinien gegen Ägypten! Für die Afrikaner ist es das erste Achtelfinale in ihrer Länderspielgeschichte.

Aufstellung

Aufstellung

23
Martínez
26
Molina
13
Romero
6
Martínez
3
Tagliafico
5
Paredes
7
De Paul
24
Fernández
20
Mac Allister
10
Messi
9
Alvarez
23
Shobeir
3
Hany
5
Rabia
2
Ibrahim
15
Hafez
19
Attia
17
Lasheen
12
Hassan
10
Salah
8
Ashour
11
Zico
Argentinien
Ersatzbank
1
Musso
12
Rulli
8
Barco
4
Montiel
19
Otamendi
2
Senesi
25
Medina
11
Lo Celso
18
Nico Paz
14
Palacios
16
Almada
9
Alvarez
15
González
21
López
17
Simeone
Trainer
Scaloni
Ägypten
Ersatzbank
26
Alaa
1
El Shenawy
16
Soliman
4
Abdelmaguid
24
Alaa
18
Dunga
14
Fathy
21
Saber
9
Abdelkarim
20
Adel
22
Marmoush
7
Trézéguet
25
Zizo
Trainer
Hassan

Argentinien
Argentinien

23
Emiliano Martínez
3
Nicolás Tagliafico
6
Lisandro Martínez
13
Cristian Romero
26
Nahuel Molina
5
Leandro Paredes
7
Rodrigo De Paul
20
Alexis Mac Allister
24
Enzo Fernández
10
Lionel Messi
22
Lautaro Martínez

Ägypten
Ägypten

23
Oufa Shobeir
2
Yasser Ibrahim
3
Mohamed Hany
5
Rami Rabia
15
Karim Hafez
8
Emam Ashour
17
Mohanad Lasheen
19
Marwan Attia
10
Mohamed Salah
11
Mostafa Zico
12
Haissem Hassan

Reservespieler

1
Juan Musso
12
Gerónimo Rulli
8
Valentín Barco
4
Gonzalo Montiel
19
Nicolás Otamendi
2
Marcos Senesi
25
Facundo Medina
11
Giovani Lo Celso
18
Nico Paz
14
Exequiel Palacios
16
Thiago Almada
9
Julián Alvarez
15
Nicolás González
21
José Manuel López
17
Giuliano Simeone

Reservespieler

26
Mohamed Alaa
1
Mohamed El Shenawy
16
El Mahdi Soliman
4
Hossam Abdelmaguid
24
Tarek Alaa
18
Nabil Dunga
14
Hamdy Fathy
21
Mahmoud Saber
9
Hamza Abdelkarim
20
Ibrahim Adel
22
Omar Marmoush
7
Trézéguet
25
Zizo

Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    2
    Siege Argentinien
    2
    Siege Ägypten
    0
    Torverhältnis
    8 : 0
    Quelle: ZDF
    Über die Fußball-WM berichtet das ZDF seit dem 01.06.2026 täglich in verschiedenen Sendungen.
    Themen
    Fußball-WMSport

    Fußball-WM: Spiele im Liveticker

    Alle Spiele, alle Tore der Fußball-WM 2026

    sportstudio Fußball-Dokus