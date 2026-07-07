57′ Tooor für Belgien, 1:3 durch Hans Vanaken

Vanaken trifft die US-Boys ins Herz! Mechele schickt De Ketelaere mit einem langen Ball auf die Reise, der dieses Zuspiel nicht erreicht, weil Freese aus dem Kasten kommt. Dann verpasst der Keeper allerdings das Abspiel, sodass De Ketelaere mit der Pike dazwischenstochern kann. Die Kugel landet bei Vanaken, der aus rund 30 Metern ins verwaiste Tor trifft. Ream kann den Treffer im Rückwärtslaufen nicht mehr verhindern.

55′ Über links kommt der Ball ins Zentrum zu Adams, der ihn über den enggestaffelten Block hebt. Balogun geht tief, kann das Zuspiel links im Strafraum aber nicht verarbeiten. Die US-Boys machen nun jedoch Druck.

53′ Auf der Gegenseite kommt Pulišić vor dem gegnerische Strafraum an den Ball und will aus halblinker Position abziehen. Tielemans bekommt den Fuß noch davor, was beim US-Star für einen schmerzlichen Kontakt sorgt. Der Ex-Dortmunder tritt dem belgischen Kapitän voll in die Hacke. Einen Pfiff bekommt er dafür nicht.

51′ Eine Ecke von Tielemans findet am ersten Pfosten nicht den gewollten Abnehmer. Auch die zweite Hereingabe von Lukébakio kommt nicht beim Mitspieler an.

50′ De Ketelaere hat nach Zuspiel von Tielemans auf rechts etwas Platz und will den startenden Trossard hinter der Kette bedienen. Sein Steilpass ist aber zu lang und endet bei Freese, der gut mitspielt.

48′ Belgien startet etwas abwartender in den zweiten Durchgang und zieht sich kompakt zurück. Die US-Boys sind jetzt natürlich um einen frühen Ausgleich bemüht.

46′ Zum Wiederanpfiff kommt der Gladbacher Reyna für den schwachen Dest aufs Feld. Dadurch ändert sich die amerikanische Formation in ein 4-3-3.

46′ Anpfiff 2. Halbzeit

46′ Einwechslung bei USA: Gio Reyna

46′ Auswechslung bei USA: Sergiño Dest

45′ +7 Halbzeitfazit:

Dann ertönt der Halbzeitpfiff! Gastgeber USA liegt zur Pause mit 1:2 gegen Belgien zurück. Das Team von Rudi García startete gleich zu Beginn mit viel Power und überraschte die US-Boys ein Stück weit mit der physischen Spielweise. De Ketelaere brachte die Belgier dann folgerichtig in der achten Minuten nach schönem Zuspiel von Raskin in Führung und erzielte seinen ersten WM-Treffer. Von den "Stars and Stripes" kam lange wenig, ehe Tillman zum Freistoß aus 25 Metern antrat und den Ball mithilfe von Vanakens Kopf im Netz versenkte. Doch der Ausgleich währte nicht lange: Beinahe mit dem direkten Gegenzug markierte De Ketelaere per Kopf seinen Doppelpack. So gehen die Europäer mit einer verdienten Führung in die Kabine. Von USA muss in der zweiten Hälfte deutlich mehr kommen, wenn sie dieses Spiel noch zu ihren Gunsten drehen wollen.

45′ +7 Ende 1. Halbzeit

45′ +6 Tillman lässt Raskin auf rechts mit einem Beinschuss stehen und hat dann das Auge für Dest. Der will Balogun durchstecken, dessen anschließender Abschluss von Ngoy gestoppt wird.

45′ +4 Auf der anderen Seite gibt es nach einem direkten Duell zwischen Freeman und Trossard Eckstoß für die Europäer. Sie führen ihn kurz aus, wodurch Lukébakio links im Sechzehner zum Schuss kommt. Dieser rauscht zwei Meter am rechten Pfosten vorbei.

45′ +3 Freeman fängt einen Pass von De Cuyper ab und spielt dann auf den startenden Dest. Der will am belgischen Linksverteidiger vorbeigehen, wird aber abgekocht.

45′ Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 6

45′ Tillmans Einwurf von rechts wird im Sechzehner weitergeleitet und kommt auf den Fuß des einschussbereiten Balogun. Der Stürmer schließt im Fallen ab und setzt den Ball aus rund fünf Meter unter Bedrängnis von Ngoy über den Querbalken.

43′ Die Flanke des Linksverteidigers fliegt mit viel Effet in Richtung des ersten Pfostens. Lukébakio darf links in der US-Box frei hochsteigen, kann die Kugel aber nicht aufs Tor lenken. Da war mehr drin.

42′ Aufgrund der großen Ballsicherheit der Belgier müssen sich die US-Boys jetzt zurückziehen und im kompakten Block verteidigen. Dann wird Vanaken freigespielt und geht nach Kontakt von Adams zu Boden. De Cuyper macht sich für den ruhenden Ball bereit.

39′ Tielemans schlägt eine Ecke von rechts mit viel Schwung flach auf den ersten Pfosten, wo Raskin einläuft. Der Assistgeber des 1:0 lenkt den Ball mit einem Kontakt weiter, bleibt aber an Freese hängen. Der Keeper der Amerikaner ist schnell unten und vereitelt den erneuten Einschlag im rechten Eck.

38′ Rudi García hat seine Mannschaft perfekt auf die US-Boys eingestellt. Die Roten Teufel behalten im Aufbau durchgehend die Ruhe und befreien sich immer wieder spielerisch aus dem Druck der Gegner.

35′ Gelbe Karte für Weston McKennie (USA)

McKennie kommt an der linken Außenbahn deutlich zu spät und trifft Raskin bei seiner Grätsche mit der offenen Sohle am Fuß. Makhadmehs Entscheidung auf eine Verwarnung ist unstrittig.

33′ Tooor für Belgien, 1:2 durch Charles De Ketelaere

Belgien antwortet prompt! Nach einem Zuspiel von Tielemans geht Trossard ins eins-gegen-eins mit Dest und lässt den US-Amerikaner alt aussehen. Von der Grundlinie löffelt er den Ball genau auf den Kopf von De Ketelaere, der sich im Fünfmeterraum gegen Ream durchsetzt und zum 2:1 einköpft.

31′ Tooor für USA, 1:1 durch Malik Tillman

Tillman tritt an - und versenkt! Der Leverkusener will die Kugel mit dem Innenspann über die belgische Mauer streicheln und hat Glück, dass Vanaken sie mit dem Kopf abfälscht. Dadurch hat Courtois, der bereits auf dem Weg ins linke Eck war, keine Chance den Freistoß zu halten. Der Ball fliegt zentral in die Maschen und lässt die Gastgeber jubeln.

30′ Pulišić setzt Balogun zentral vor der Box in Szene, der von Mechele von hinten umgelaufen wird. Es gibt einen Freistoß aus rund 25 Metern. Vielleicht kann ein ruhender Ball für Gefahr sogar.

29′ Die US-Amerikaner kommen auch nach der Trinkpause nicht richtig in die Zweikämpfe. Belgien hat bislang auf alles eine Antwort.

27′ Das Spiel wird mit einem belgischen Abstoß weitergeführt.

24′ Jetzt ist Pause. Schiri Makhadmeh schickt die Teams in die Trinkpause. Diese kommt den US-Boys zu gute, die gegen aufgeweckte Belgier schwanken.

22′ Ein langer Ball von Courtois führt beinahe zur nächsten Chance für die Roten Teufel. Ream verlängert die Kugel per Kopf, sodass Richards für Freese durchlassen will. Der hat das nicht auf dem Schirm, wodurch De Ketelaere fast in die Balleroberung kommt.

21′ Einwechslung bei Belgien: Hans Vanaken

21′ Auswechslung bei Belgien: Amadou Onana

21′ Erneut liegt ein Belgier am Boden. Mechele wurde bei einem Zusammenprall mit Tielemans an der Rippe getroffen, kann aber weitermachen.

19′ Das sieht nicht gut aus für den Mittelfeldmann. Das Team um García bereitet einen Wechsel vor. Hans Vanaken wird wohl für den verletzten Onana kommen.

18′ Die Partie ist jetzt unterbrochen, weil Onana sich bei einem Zweikampf mit Pulišić wehgetan hat. Die Ärzte betreten das Feld und müssen den 1,92-Meter-Mann am Knie behandeln.

17′ Die US-Boys sind jetzt um Sicherheit bemüht und wollen das Leder erstmal in den eigenen Reihen halten. Das Passspiel der Männer in blau ist bisher viel zu ungenau, um die geordnetete Abwehr der Belgier vor Aufgaben zu stellen.

14′ Belgien lässt nicht locker! Onana spielt De Ketelaere auf rechts an, der in Richtung Grundlinie Tempo aufnimmt und den Ball flach ins Zentrum bringt. Richards steht richtig und blockt die Hereingabe. Im Nachhinein kommt Trossards Abschluss aus 20 Metern ebenfalls nicht durch.

12′ Die Führung ist nach dieser Anfangsphase absolut verdient, weil die Roten Teufel sehr energisch und konzentriert auftreten. Die US-Boys haben zu Beginn Schwierigkeiten mit dem Anlaufen der Europäer.

9′ Tooor für Belgien, 0:1 durch Charles De Ketelaere

Belgien schockt USA! Lukébakio leitet den Treffer mit einem Seitenwechsel auf Trossard ein, der den Ball eigentlich gegen Freeman verliert. Der kann aber nicht richtig klären und bugsiert die Kugel per Bogenlampe in den eigenen Sechzehner. Raskin ist hellwach, spritzt dazwischen und legt dann von links überragend quer. De Ketelaere läuft hinten perfekt ein und muss aus kurzer Distanz nur noch einschieben.

8′ Tielemans hat das 1:0 auf dem Fuß! Castagne macht über rechts offensiv mit und wird an der Grundlinie bedient. Von dort behält er die Übersicht und findet Tielemans völlig freistehend kurz vor der Fünfmeterlinie. Der tritt dann allerdings am Ball vorbei und verhunzt so die erste Chance.

7′ Im Gegensatz zu anderen K.o.-Spielen starten hier beide Teams mit einem offenen Visier. Sie versuchen jeweils, ihre Gegner schon früh im Spielaufbau zu stören, um so Ballgewinne zu generieren.

4′ McKennie hat auf rechtsaußen etwas Platz und möchte sofort den Mann der Stunde, Folarin Balogun, in Szene zu setzen. Sein Steilpass gerät zu lang und rollt in Courtois' Arme.

2′ Bei der folgenden Ecke kommt De Ketelaere am zweiten Pfosten zum Kopfball, bekommt jedoch nicht genug Druck hinter die Kugel. Dadurch können die US-Boys ohne Probleme klären.

1′ Freese wird früh geprüft! Nach einem langen Einwurf von der linken Seite landet der Ball zunächst im Rückraum bei Tielemans, der direkt abziehen will, aber noch geblockt wird. Von einem Amerikaner springt der Ball zu Trossard, der es ebenfalls aus der zweiten Reihe versucht und Freese im linken oberen Eck zu einer sehenswerten Parade zwingt. Diese führt zur ersten Ecke für Belgien.

1′ Der Ball rollt! Belgien stößt an.

1′ Spielbeginn

Der Direktvergleich zwischen beiden Mannschaften geht mit 4:1 Siegen klar an die Belgier. Zuletzt schalteten die Roten Teufel die US-Boys bei der WM 2014, ebenfalls im Achtelfinale, mit 2:1 (n.V.) aus. Der letzte und einzige Sieg des Co-Gastgebers liegt bereits 96 Jahre zurück: Bei der WM-Endrunde 1930, als die USA sogar bis ins Halbfinale vordrang, gingen die US-Boys in der Vorrunde mit 3:0 als Sieger vom Feld.

Schauen wir aufs Personal beider Teams: US-Coach Pochettino vertraut der gleichen Startelf wie beim 2:0 gegen Bosnien-Herzegowina. Auf der anderen Seite gibt es im Vergleich zum 3:2-Sieg (n.V.) gegen Senegal gleich vier Änderungen. Ngoy rückt nach der Gelb-Sperre für Theate zurück in die Startelf. Zudem müssen Vanaken, De Bruyne und Doku für Raskin, Onana und Lukébakio weichen.

Belgien reist mit gemischten Gefühlen nach Seattle. Die Vorrunde in Gruppe G verlief zäh: Nur 1:1 gegen Ägypten und 0:0 gegen Iran, ehe beim 5:1 gegen Neuseeland endlich der Knoten platzte. Im Sechzehntelfinale gegen Senegal wurde es dramatisch – erst nach Verlängerung setzten sich die „Roten Teufel" mit 3:2 durch. Unter dem neuen Trainer Rudi Garcia und Kapitän Youri Tielemans steht die Mannschaft im Umbruch: Die goldene Generation um Kevin De Bruyne und Romelu Lukaku geht ihrem Karriereende entgegen, während jüngere Kräfte wie Jérémy Doku für frischen Schwung sorgen. Seit dem Erreichen des dritten Platzes bei der WM 2018, das das beste WM-Ergebnis der Belgier war, wartet man auf einen ähnlichen Höhenflug. Gegen die favorisierten, formstarken US-Boys braucht es nun mehr Stabilität als in der Vorrunde.

Sportlich gesehen spielen die US-Boys ein starkes Heimturnier. In Gruppe D setzten sie sich souverän als Erster gegen Australien, Paraguay und Türkei durch. Auch im Sechzehntelfinale waren sie trotz der Roten Karte gegen genannten Balogun nicht zu schlagen und zogen verdient mit 2:0 ins Achtelfinale ein. Nun wartet mit Belgien der erste richtige Härtetest auf die „Stars and Stripes“, die unter Coach Mauricio Pochettino wie ein Top-Team bei dieser Endrunde auftreten. Ein Weiterkommen würde das erste Viertelfinale bei einer WM-Endrunde seit 2002 bedeuten und den Traum vom ganz großen Wurf weiterleben lassen.

Das Duell zwischen USA und Belgien ist seit der Entscheidung der FIFA, US-Stürmer Folarin Balogun von seiner Rot-Sperre zu befreien, in aller Munde. Das war passiert: Im Sechzehntelfinale sah der Top-Torschütze der US-Boys (3 Tore) nach einem unabsichtlichen, jedoch üblen Einsteigen gegen Bosniens Muharemović die Rote Karte, die eigentlich sicher mindestens ein Spiel Pause nach sich zieht. Mithilfe des Artikels 27 des Disziplinarkatalogs der FIFA wurde diese kurzerhand aufgehoben, sodass dem Einsatz des Mannes von AS Monaco im Achtelfinale gegen Belgien nichts im Wege steht. Der Entscheidung des Weltverbandes war zudem ein Anruf des amerikanischen Präsidenten direkt bei Gianni Infantino vorgeeilt, der in diesem Zusammenhang für einen herben Beigeschmack sorgt. Einen Protest der Belgier ließen Infantino und Co. vor dem heutigen Achtelfinale zu dessen Unmut verstummen.