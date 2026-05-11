Update am Abend: Klingbeils Rekord-Schulden und schwache Schüler

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in Berlin ging es heute um sehr viel Geld: Finanzminister Lars Klingbeil hat seinen Etatentwurf für 2027 mit einer Rekord-Neuverschuldung vorgestellt. Bei der Pisa-Studie schneiden Deutschlands Schülerinnen und Schüler so schlecht ab wie nie und in Sachsen-Anhalt beginnt das Ringen um eine neue Regierung. Hier das Wichtigste des Tages für Sie in Kürze.

Klingbeil bringt den Haushalt 2027 in den Bundestag

Das ist passiert: Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) hat den Haushaltsentwurf für 2027 in den Bundestag eingebracht. Er plant mit Ausgaben von 555,4 Milliarden Euro, 2026 waren es 524,5 Milliarden. Dafür will er 118,7 Milliarden Euro an Krediten aufnehmen. Zusammen mit den Sondervermögen für Bundeswehr, Infrastruktur und Klimaschutz summiert sich die Neuverschuldung damit auf rund 203,6 Milliarden Euro. Zugleich sind neue Abgaben geplant: eine Plastikabgabe, höhere Tabak-, Alkohol- und Sektsteuer sowie eine Zuckersteuer.

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) hat den Haushaltsentwurf für 2027 in den Bundestag eingebracht. Er plant mit Ausgaben von 555,4 Milliarden Euro, 2026 waren es 524,5 Milliarden. Dafür will er 118,7 Milliarden Euro an Krediten aufnehmen. Zusammen mit den Sondervermögen für Bundeswehr, Infrastruktur und Klimaschutz summiert sich die Neuverschuldung damit auf rund 203,6 Milliarden Euro. Zugleich sind neue Abgaben geplant: eine Plastikabgabe, höhere Tabak-, Alkohol- und Sektsteuer sowie eine Zuckersteuer. Das sagt der Finanzminister: Klingbeil verteidigte die hohe Neuverschuldung und wandte sich gegen Kritik an den von der Regierung geplanten Sozialreformen: "Der Haushalt spiegelt wider, wie sehr sich Dinge in unserem Land verändern", sagte der Minister im Bundestag. "Wir investieren in unsere Zukunft, wir investieren in unsere Sicherheit und wir schaffen uns die Freiheit, damit wir auch morgen noch handeln können."

Klingbeil verteidigte die hohe Neuverschuldung und wandte sich gegen Kritik an den von der Regierung geplanten Sozialreformen: "Der Haushalt spiegelt wider, wie sehr sich Dinge in unserem Land verändern", sagte der Minister im Bundestag. "Wir investieren in unsere Zukunft, wir investieren in unsere Sicherheit und wir schaffen uns die Freiheit, damit wir auch morgen noch handeln können." Das ist umstritten: Der geplante Umbau der Sozialsysteme wird weiter heftig diskutiert. Insbesondere die geplante Abschaffung der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren sorgt nach wie vor für Streit - auch innerhalb der Koalition. Grüne und Linke kritisieren zudem die Kürzung im Klima- und Transformationsfonds sowie im Etat für wirtschaftliche Zusammenarbeit.

Die Vorstellung des Haushalts im Bundestag sehen Sie hier in voller Länge:

phoenix vor Ort, 08.09.2026, 10 Uhr. 08.09.2026

Der nächste (nicht ganz überraschende) Pisa-Schock

Das ist passiert: Schülerinnen und Schüler in Deutschland schneiden in der neuen Pisa-Studie so schlecht ab wie nie seit Beginn der Erhebungen im Jahr 2000. Getestet wurden mehr als 760.000 Jugendliche aus 91 Ländern, aus Deutschland rund 6.700 Schüler. In Naturwissenschaften, Lesen und Mathe liegt Deutschland nur im OECD-Durchschnitt. Rund ein Fünftel der Jugendlichen verfehlt in allen drei Bereichen die Basiskompetenzen. Dieser Negativtrend ist laut Studie bereits seit etwa 2015 zu beobachten.

Die Ergebnisse der Studie auf einen Blick haben unsere Daten-Expertinnen Chantal Ried und Luisa Billmayer für Sie zusammengestellt: Die Pisa-Studie in 5 Grafiken

Was bedeutet das? Der wissenschaftliche Leiter der Pisa-Studie in Deutschland, Prof. Samuel Greiff, erklärt gegenüber ZDFheute: "Wir sehen in allen drei erfassten Bereichen sinkende Leistungen." Es gehe dabei nicht um Spezialwissen, sondern um Alltagsfähigkeiten. Besonders deutlich werde der Rückgang in den Naturwissenschaften:

Das, was die Jugendlichen heute mit 15 Jahren können, das konnten sie vor zehn Jahren schon mit 13 Jahren. „ Prof. Samuel Greiff, wissenschaftlicher Leiter der Pisa-Studie in Deutschland

So reagiert die Politik: Bildungsministerin Karin Prien (CDU) nannte die Ergebnisse "besorgniserregend" und räumte ein: "Das Aufstiegsversprechen im Land funktioniert im Moment nicht." Kultusministerkonferenz-Präsidentin Anna Stolz verwies dagegen auf bereits eingeleitete Maßnahmen. Der Drogenbeauftragte Hendrik Streeck (CDU) forderte erneut Einschränkungen bei der Social-Media-Nutzung von Kindern.

ZDFheute live, 8.9.2026, 12 Uhr. 08.09.2026 | 27:22 min

Spekulationen um Regierungsbildung in Sachsen-Anhalt

Was heute passiert ist: Zwei Tage nach dem AfD-Erfolg bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt hat die Aufarbeitung auf allen Ebenen begonnen. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst forderte eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur verfassungsrechtlichen Prüfung der AfD, warnte aber vor "Schnellschüssen" bei einem Verbotsverfahren. Vizekanzler Lars Klingbeil betonte im Bundestag, man akzeptiere "keinen Rassismus und keine Politik der Ausgrenzung". Die CDU Sachsen-Anhalt kündigte nach dem Wahldesaster eine personelle Neuaufstellung an, der Bundestagsabgeordnete Sepp Müller will neuer Landeschef werden. Ministerpräsident Sven Schulze wurde zum CDU-Fraktionschef gewählt.

Immer auf dem Laufenden bleiben Sie mit unserem Liveblog zur Landtagswahl und ihren Folgen.

Welche Szenarien im Gespräch sind: Diskutiert werden - zumindest theoretisch - eine Koalition von AfD und BSW (die das BSW ausschließt), die Tolerierung einer AfD-Minderheitsregierung durch das BSW (die die AfD bislang ablehnt) oder ein überparteilicher Ministerpräsident, wie ihn BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht vorschlägt. Die AfD-Fraktion hat im neuen Landtag allein keine Mehrheit.

Diskutiert werden - zumindest theoretisch - eine Koalition von AfD und BSW (die das BSW ausschließt), die Tolerierung einer AfD-Minderheitsregierung durch das BSW (die die AfD bislang ablehnt) oder ein überparteilicher Ministerpräsident, wie ihn BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht vorschlägt. Die AfD-Fraktion hat im neuen Landtag allein keine Mehrheit. Wie es weitergeht: Die Gespräche zwischen den Parteien in Sachsen-Anhalt beginnen jetzt. Wagenknechts Modell eines überparteilichen Ministerpräsidenten gilt als politisch riskant, AfD-Chef Tino Chrupalla besteht zudem weiter auf Ulrich Siegmund als Regierungschef. Um es grob mit den Worten des Politik-Experten Karl-Rudolf Korte vom Wahlabend zu sagen: Ministerpräsident wird nicht, wer die meisten Stimmen bei der Wahl hat, sondern wer als "Sondierungs-Weltmeister" Kompromisse schließen kann.

ZDFheute Xpress, 8.9.2026, 14:02 Uhr 08.09.2026 | 1:03 min

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Alexander Zverev zieht ins Achtelfinale der US Open ein. Dem Italiener Luciano Darderi ließ er kaum eine Chance. Mit seinem Sieg erzielte er auch einen Rekord von Boris Becker.

ZDFsport, 8.9.2026, 14:05 Uhr. 08.09.2026 | 1:31 min

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ZDFheute Xpress, 08.09.2026, 11:44 Uhr 08.09.2026 | 0:20 min

Gesagt

Dann kam die Live-Übertragung des Anflugs und des Einschlags der zweiten Maschine. Danach sagte ich sofort: Terroranschlag. Gebt mir den Bundeskanzler. „ Joschka Fischer, Ex-Außenminister

Ex-Außenminister Joschka Fischer blickt auf den 11. September 2001 zurück. 25 Jahre nach dem Anschlag in den USA beschreibt er, wie er den Tag erlebt hat und welche Konsequenzen er bis heute sieht.

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Ex-Polizist Valerio ist nach seinem Rauswurf aus dem Dienst abgestürzt und lebt ziellos vor sich hin. Als sein Sohn tot am Ufer des Tibers gefunden wird, nimmt die Polizei Suizid an. Doch seine frühere Kollegin Sara glaubt nicht an die Selbstmordtheorie und findet Ungereimtheiten in den Akten. Sie motiviert Valerio, der Sache nachzugehen. Die achtteilige italienische Krimiserie "Standing Tall" verspricht Spannung bis in die letzte Episode. (Acht Folgen à 50 min)

03.09.2026 | 52:45 min

Tiefblaue Seen, dichte dunkle Wälder und eine Küste mit Sandstränden und einsamen Felsbuchten: Schweden begeistert Reisende mit einer Natur, die für viele der Inbegriff von Freiheit ist. Unsere Doku-Reihe "Abenteuer Auswandern" nimmt Sie in der neusten Folge mit in den Norden. (45 min)

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Rezept des Tages: Zwiebelkuchen

Im Spätsommer machen Zwiebeln, Speck und Hefeteig gemeinsame Sache. Im Gegensatz zum Flammkuchen verwendet Sophie Hinkel keine rohen Zwiebeln. Diese werden sanft gedünstet.

08.09.2026 | 9:03 min

Das Rezept finden Sie hier als Download.

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