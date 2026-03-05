Update am Abend: Grundsicherung, Krieg und Tankstellen-Schock

Guten Abend,

der Bundestag hat im Streit über das Bürgergeld Fakten geschaffen: Aus Bürgergeld wird die Grundsicherung, für Millionen Arbeitssuchende bedeutet das strengere Regeln und härtere Sanktionen. Unterdessen geraten die Golfstaaten immer weiter unter Druck. Schuld daran ist der Iran-Krieg. Dessen Auswirkungen bekommen Autofahrer auch an deutschen Tankstellen massiv zu spüren.

Grundsicherung löst Bürgergeld ab

Das ist passiert: Das Bürgergeld ist Geschichte. Der Bundestag hat heute der Einführung der neuen Grundsicherung zugestimmt. Ihr liegen strengere Regeln zugrunde, bei Nichtbeachtung drohen härtere Sanktionen.

Das ist der Hintergrund: Die Reform des Bürgergeldes gehört zu den zentralen Vorhaben der schwarz-roten Koalition. Die Grundsicherung verlangt mehr Verbindlichkeit, Eigenverantwortung und Mitwirkung von Arbeitssuchenden. Dadurch kommen auf Millionen Menschen jetzt Änderungen zu. Neu vorgesehen sind zum Beispiel Totalsanktionen: Wenn Betroffene nicht zu erreichen sind, kann die Grundsicherung komplett gestrichen werden.

Das sagt der Experte: Wirtschaftswissenschaftler Enzo Weber ist skeptisch, was den Erfolg der neuen Grundsicherung angeht. Menschen müssten nachhaltig in Arbeit gebracht werden. Das aber funktioniere nicht über ein Drehen an der "Verbindlichkeitsschraube", sagt Weber im ZDF Morgenmagazin. Nötig seien Qualifizierung, intensive Betreuung und gute finanzielle Anreize. "Wenn ich alles das biete, dann sind da wirklich viele 100.000 Jobs drin und dann kann ich auch für die öffentlichen Haushalte viele Milliarden einsparen."

Über das Thema berichtete unter anderem das ZDF- Morgenmagazin. 05.03.2026 | 2:54 min

Golfstaaten geraten zunehmend unter Druck

Das ist passiert: Die Eskalation zwischen den USA, Israel und Iran belastet auch die Golfstaaten. Dabei geht es nicht nur um konkrete Angriffe auf einige Ziele dort, sondern auch um die wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges.

Das ist der Hintergrund: Mehrere Golfstaaten, wie die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar oder Kuwait, beherbergen amerikanische Militärbasen. Außerdem ist dort der Export von Rohstoffen wie Öl und Gas wichtigster Zweig der Wirtschaft. Durch den Iran-Krieg und die Lage in der Straße von Hormus leiden die Geschäfte. Auch der Tourismus leidet massiv.

Das sagt der Experte: Nahost-Experte Daniel Gerlach bezeichnet die Situation im ZDF-Interview als "ein absolutes Desaster für die Golfstaaten". Einige Länder warteten nun darauf, dass die USA und Israel den Krieg beendeten. "Andere Staaten, wie beispielsweise Saudi-Arabien, nehmen eine aggressivere Position ein und sagen, wenn diese Angriffe nicht aufhören, dann werden wir Iran angreifen bzw. Gegenangriffe starten."

ZDF auslandsjournal. 05.03.2026, 09:53 Uhr 04.03.2026 | 7:59 min

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie hier.

Super E10 kostet jetzt mehr als zwei Euro

Das ist passiert: Für Autofahrer ein Schock - jetzt ist auch der Preis von Super E10 auf über zwei Euro gestiegen. Das ist ein Vier-Jahres-Hoch an deutschen Tankstellen.

Das ist der Hintergrund: Auslöser für den massiven Preisanstieg sind der Iran-Krieg und die Sperrung der Straße von Hormus, die für Öl- und Gaslieferungen eine wichtige Rolle spielt. Seit der Eskalation am Samstag sind auch Rohöl und Gas deutlich teurer geworden.

Das sagt die Politik: Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) drohte den Mineralölkonzernen am Mittwoch im ZDF spezial mit Konsequenzen, sollten sie versuchen, aus dem Krieg Kapital zu schlagen: "Es darf da jetzt keine Abzocke geben." Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) kündigte deshalb eine Überprüfung der Preise an. Auch das Bundeskartellamt sei eingeschaltet.

ZDFheute Xpress, 04.03.2026, 16:34 Uhr 04.03.2026 | 0:22 min

Starker Anstieg bei Kraftstoffpreisen ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Ratgeber: Abo-Kosten im Auto vermeiden

Navigationsdaten, Sprachsteuerung, App-Zugriff: Immer mehr Auto-Funktionen sind nur zeitweise kostenlos. Danach drohen Abo-Kosten. Worauf Verbraucher bei digitalen Extras achten sollten.

Volle Kanne, 13.02.2026, ab 12:52 Uhr 13.02.2026 | 0:39 min

Sport

Das ist neu in der Formel 1: Die Formel 1 geht mit den vielleicht größten Regeländerungen ihrer Geschichte in die neue Saison. Erstmals sind Motoren und Fahrgestelle gleichzeitig betroffen.

ZDF sportstudio, 05.03.2026, 11:31 Uhr 05.03.2026 | 1:16 min

Ist Energie Cottbus reif für die zweite Liga? Kaum ein Profi-Klub ist so eng mit seiner Region verbunden wie Energie Cottbus. Nach schweren Jahren stehen die Lausitzer vor der Rückkehr in die zweite Liga. Dank Trainer und Fans. Wie ist dem Klub das gelungen? Und wie wichtig wäre ein Aufstieg für den Ost-Fußball?

ZDF sportstudio, 05.03.2026, 17:00 Uhr 05.03.2026 | 13:55 min

Schlagzeilen

Das sollten Sie sich mal anschauen

ZDFheute Xpress, 06.03.2026, 15:33 Uhr 05.03.2026 | 0:29 min

Touristen müssen für den Besuch des Kölner Doms bald Eintrittsgeld zahlen. Damit will das Domkapitel steigende Ausgaben für Pflege, Sicherheit und Betrieb decken. Die Höhe der Gebühr steht noch nicht fest.

Ein Lichtblick

Chile hat als zweites Land der Welt Lepra besiegt. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat der Regierung ein entsprechendes Zertifikat ausgehändigt. Diesen Meilenstein erreichte bislang nur Jordanien, 2024.

Streaming-Tipps für den Abend

Er scharte die Reichen und Mächtigen um sich - Politiker, Künstler und Reiche sind verstrickt in das Missbrauchsnetzwerk von Jeffrey Epstein. Doch wie gelang ihm der Aufstieg? Wer war Jeffrey Epstein? (ZDF auslandsjournal, Doku, 44 Minuten)

ZDF auslandsjournal, 05.03.2026, 01:20 Uhr. 05.03.2026 | 43:41 min

Sie betäuben, lassen Sorgen vergessen - und bringen manchmal den Tod: Immer mehr Jugendliche entfliehen ihrem Alltag mit Hilfe von Tabletten. Die Reportage "Benzos, Tilidin, Oxys - Jugend im Rausch" zeigt, dass viele die Gefahr unterschätzen (ZDF, Die Spur, Reportage, 29 Minuten).

Immer mehr Jugendliche entfliehen ihrem Alltag mit Hilfe von Tabletten, die betäuben und vergessen lassen. Viele unterschätzen dabei die Gefahr. Manche zahlen mit ihrem Leben. 01.03.2026 | 28:55 min

Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrer ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

Genießen Sie Ihren Abend!

Nicola Frowein und das gesamte ZDFheute-Team