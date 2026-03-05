Krieg gegen Iran: Kurden als Trumps Partner?

Krieg in Nahost:Iran: Kurden als Trumps Partner?
Neuer Player im Krieg gegen Iran? US-Berichten zufolge erwägt Trump die Unterstützung kurdischer Gruppen für einen Aufstand gegen Iran. Was hat es damit auf sich? ZDFheute live ordnet ein.
Neuer Player im Krieg gegen Iran? US-Medien berichten, dass Vertreter von Trumps Regierung mit kurdischen Anführern im Nordirak und im Nordwesten Irans gesprochen haben sollen, um möglicherweise Gruppen zu bewaffnen, die Teheran gegenüber feindlich eingestellt sind. Das Weiße Haus dementierte diese Berichte. Allerdings habe Trump "mit kurdischen Führungspersönlichkeiten" über den Stützpunkt gesprochen, über den die USA im Nordirak verfügen, sagte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Leavitt.
Der Präsident der Autonomen Region Kurdistan im Nordirak, Nechirvan Barsani, hat seinen Willen zum Frieden unterstrichen. Die iranischen Streitkräfte haben ihrerseits bereits kurdische Gruppen im benachbarten Irak angegriffen.
Wie realistisch ist eine Beteiligung kurdischer Truppen? Um welche kurdischen Gruppen geht es? Welche Interessen verfolgen die USA? Bei ZDFheute live spricht Christina von Ungern-Sternberg mit ZDF-Korrespondentin Golineh Atai, die aus dem Irak berichtet.
