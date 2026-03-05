Krieg gegen Iran: Kurden als Trumps Partner?

Neuer Player im Krieg gegen Iran? US-Medien berichten, dass Vertreter von Trumps Regierung mit kurdischen Anführern im Nordirak und im Nordwesten Irans gesprochen haben sollen, um möglicherweise Gruppen zu bewaffnen, die Teheran gegenüber feindlich eingestellt sind. Das Weiße Haus dementierte diese Berichte. Allerdings habe Trump "mit kurdischen Führungspersönlichkeiten" über den Stützpunkt gesprochen, über den die USA im Nordirak verfügen, sagte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Leavitt.