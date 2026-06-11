Update am Morgen: WM-Wumms auch für Berlin? 

Guten Morgen,

heute startet endlich die Fußball-WM der Männer mit einer vermutlich fulminanten Eröffnungsfeier und dem ersten Spiel: Mexiko gegen Südafrika. Beides kriegen Sie natürlich in voller Schönheit im ZDF zu sehen. Los geht's um 17:15 Uhr mit Talks und Beiträgen, die Feier startet um 19:30 Uhr. Und vielleicht geht’s Ihnen ja wie mir: Ich bin eigentlich gar kein Fußball-Fan, aber ich habe Lust auf gute Stimmung im Land, auf Fähnchen an Autofenstern, auf Public Viewing, auf ein bisschen Leichtigkeit und die Hoffnung, dass Deutschland vielleicht doch beim Fußball etwas gewuppt kriegt.

Sport | Fußball-WM : Eröffnung und das Spiel Mexiko - Südafrika Die Fußball-WM 2026 beginnt: Co-Gastgeber Mexiko trifft im Eröffnungsspiel der Gruppe A auf Südafrika. Vor dem Anpfiff startet die Eröffnungsfeier, Spielbeginn ist um 21 Uhr. Livestream

Es ist nicht allzu gewagt zu behaupten, dass es der Politik ähnlich gehen dürfte. Die freut sich nämlich auch heimlich darauf, dass die Deutschen jetzt mal schön Fußball gucken statt der schwarz-roten Koalition beim Regieren auf die Finger zu schauen. Und es ist vermutlich kein Zufall, dass die Nicht-Verlängerung des Tankrabatts am Vorabend der WM durchsickert.

Fußball und unpopuläre Entscheidungen. Da war doch was? Richtig, kurz vor der Fußball-WM 2006 in Deutschland erhöht die damals schon schwarz-rote Koalition unter Kanzlerin Merkel die Mehrwertsteuer von 16 auf 19 Prozent. Beschlossen wurde das zwar drei Wochen vor der WM, aber die Debatte darüber verspielte sich während des sogenannten "Sommermärchens".

ZDFheute, 10.06.2026, 19:07 Uhr 10.06.2026 | 0:30 min

Gewisse Parallelen zur heutigen Situation sind unübersehbar: Auch damals brauchte der Staat dringend Geld und wollte zur Ankurbelung der Wirtschaft die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung senken. Die Mehrwertsteuererhöhung schien dafür eine schnelle und effektive Lösung. Wer weiß, worauf die Regierung diesmal kommt, während wir alle Fußball gucken.

Politik und Fußball, da schwingt auch immer die Hoffnung mit, ein bisschen von der Leichtigkeit des Ballspiels zu profitieren. 2014 lernte Deutschland seine Kanzlerin mit hochgerissenen Armen in Jubelpose kennen und staunte über Kanzlerinnen-Selfies in der Kabine der Nationalmannschaft. Friedrich Merz dagegen will erst zur WM fliegen, wenn Deutschland in New York im Endspiel sein sollte. Bis dahin guckt und streamt er - wie wir alle - Fußball im ZDF.

Ich wünsche Ihnen eine WM voller Leichtigkeit!

Anne Gellinek, stellvertretende Chefredakteurin

Was im Nahen Osten passiert ist

Als Reaktion auf US-Attacke erklärt Iran Straße von Hormus für komplett gesperrt: Die USA und Iran haben sich die zweite Nacht in Folge heftig gegenseitig beschossen. Irans Militär sperrte daraufhin nach eigenen Angaben die Straße von Hormus. Das US-Militär dementierte die angebliche Komplettsperrung bereits. "Handelsschiffe fahren weiterhin heute Nacht in die Straße von Hormus ein und wieder heraus", teilte das für den Nahen Osten zuständige US-Regionalkommando Centcom auf X mit. Irans Staatsmedien nannten diese Behauptung falsch.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie auf unserer Themenseite.

Was heute noch wichtig ist

Regierungserklärung Bundeskanzler Friedrich Merz im Bundestag / EZB gibt Entscheidung zum Leitzins bekannt / Bundesärztekammer veranstaltet bundesweiten Hitze-Aktionstag 11.06.2026 | 0:58 min

Merz gibt Regierungserklärung ab: Bundeskanzler Friedrich Merz gibt heute im Bundestag eine Regierungserklärung zum bevorstehenden EU-Gipfel ab. Bei dem Treffen der Staats- und Regierungschefs kommende Woche geht es unter anderem um die Lage in der Ukraine sowie im Nahen Osten.

EZB vor Zinserhöhung: Angesichts der stark anziehenden Verbraucherpreise wird die Europäische Zentralbank (EZB) heute vermutlich erstmals seit 2023 die Leitzinsen erhöhen. Ihre Entscheidung gibt die Notenbank heute Mittag bekannt. Höhere Leitzinsen würden Kredite für Verbraucher und Firmen verteuern, was die Nachfrage bremsen und die Inflation dämpfen kann.

Gemeinsam vorsorgen gegen Extremhitze: So lautet das Motto des heutigen Hitzeaktionstags. Mehr als 150 Institutionen und Verbände aus Gesundheitswesen, Pflege, Wohlfahrt und Zivilgesellschaft fordern, Hitzeschutz systematisch in Krisenvorsorge, Gesundheitsversorgung und Katastrophenschutz zu integrieren.

ZDFheute Xpress, 10.06.2026, 16:08 Uhr 10.06.2026 | 0:28 min

Ausführlich informiert

Verlieren Trump und Putin die Kontrolle? Brüchige Waffenruhe im Nahen Osten, schnelle Entwicklungen in der ukrainischen Kriegsführung: Trump und Putin geraten unter Druck. Militärökonom Marcus Keupp ordnet bei ZDFheute live ein.

ZDFheute live, 10.06.2026, 19:30 Uhr 10.06.2026 | 52:09 min

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

WM-Countdown und Eröffnungspiel live im ZDF

Heute beginnt die Fußball-WM: Das XXL-Spektakel aus den USA, Kanada und Mexiko wird uns die nächsten sechs Wochen begleiten:

Ab 17 Uhr überträgt das ZDF live vom Eröffnungstag mit Analysen, der spektakulären Feier und dem Spiel von Co-Gastgeber Mexiko gegen Südafrika (Anpfiff 21 Uhr).

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Mexiko hofft auf einen Tshabalala-Moment: Co-Gastgeber Mexiko will beim Auftakt die Basis legen für eine erfolgreiche WM. Ein Impulsgeber könnte der 17 Jahre alte Gilberto Mora sein, der jüngste Spieler des Turniers.

Grafik des Tages

Der Bafög-Höchstsatz ist seit 2000 zwar deutlich gestiegen, die tatsächliche Kaufkraft der Erhöhung fällt aber wegen der Inflation geringer aus.

ZDFheute, 10.06.2026, 18:40 10.06.2026 | 0:41 min

Zahl des Tages

104

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wird in insgesamt 104 Spielen ausgetragen, die in 16 verschiedenen Stadien an 39 Turniertagen (bis zum 19. Juli) in den drei Gastgeberländern USA, Mexiko und Kanada stattfinden. Erstmals in der Geschichte der WM nehmen 48 statt bisher 32 Nationalmannschaften an dem Turnier teil.

Ein Lichtblick

Im Berliner Zoo hat das ein Monat alte Zwergflusspferd den Namen "Brötchen" bekommen. Im gleichen Zoo lebt übrigens auch Flusspferddame Bulette.

ZDFheute Xpress, 10.06.2026, 17:40 Uhr 10.06.2026 | 1:04 min

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 10.06.2026 | 2:03 min

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So wird das Wetter heute

An diesem Donnerstag wechseln sich viele Wolken mit meist wenig Sonne ab. Dazu gibt es zahlreiche Schauer und kurze Gewitter. Am ehesten trocken bleibt es anfangs noch im Nordosten, später im Südwesten. Bei einem frischen Westwind werden 13 bis 20 Grad erreicht.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von Nicola Frowein