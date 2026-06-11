Weitere Gespräche nach Spitzentreffen mit Sozialpartnern geplant

Nach Beratungen im Kanzleramt sind weitere Gespräche mit Arbeitgebern und Gewerkschaften über Reformen vereinbart worden. Die Gesprächsatmosphäre sei "konstruktiv" gewesen.

Bei einem Treffen kommen Regierung, Gewerkschaften und Wirtschaftsverbände zusammen, um über geplante Reformen zu sprechen. Angesichts der schwierigen Lage wächst der Druck auf schnelle Lösungen. 10.06.2026 | 1:41 min

Das Spitzentreffen der schwarz-roten Koalition mit Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden ist beendet. Die Gespräche im Kanzleramt dauerten am Mittwochabend rund dreieinhalb Stunden. Wie Regierungssprecher Stefan Kornelius im Anschluss mitteilte, tauschten sich die Teilnehmer "über notwendige Reformschritte für Wachstum und Beschäftigung" aus.

Die Vertreter der Regierungskoalition begrüßten die Bereitschaft der Wirtschafts- und Gewerkschaftsvertreter, den Reformprozess konstruktiv zu begleiten. „ Stefan Kornelius, Regierungssprecher

Im Anschluss seien "weitere Gespräche vereinbart" worden.

Konstruktive Gespräche und große Herausforderungen für den Standort Deutschland – das war die vorläufige Bilanz des Spitzentreffens, sagt ZDF-Hauptstadtkorrespondent Wulf Schmiese. 11.06.2026 | 2:14 min

Diskussionen in "konzentrierter Atmosphäre"

Diskutiert wurde laut Kornelius "in konstruktiver und konzentrierter Atmosphäre". Union und SPD wollen bis zur Sommerpause grundlegende Reformen auf den Weg bringen. Bei den Beratungen im Kanzleramt ging es laut Kornelius um die Situation am Arbeitsmarkt, die Stabilität und Sicherung der Sozialversicherungen, Bürokratieabbau und Steuerpolitik.

Einigkeit habe unter den Gesprächsteilnehmern geherrscht, "dass der Wirtschaftsstandort Deutschland vor großen Herausforderungen steht", teilte Kornelius weiter mit.

Der technologische Wandel, die Veränderung in der Demografie und die vielfältigen Krisen in der Welt zwingen zu entschlossenen Schritten für mehr Wachstum und neue Wertschöpfung. „ Stefan Kornelius, Regierungssprecher

Gleichzeitig hätten alle Seiten anerkannt, "dass die Sozialsysteme reformiert und die Bürokratielast verringert werden müssen".

Die Bundesregierung und Vertreter von Gewerkschaften und Arbeitgebern sind zu Gesprächen über Reformen im Kanzleramt zusammengekommen. Felix Hinterleitner mit einer Einschätzung. 10.06.2026 | 1:13 min

Bemühungen, Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands zu verbessern

Einigkeit habe auch darüber bestanden, "dass weitere Schritte zur Sicherung von Arbeitsplätzen und zur Verbesserung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes zügig und entschlossen angegangen werden müssen", erklärte der Regierungssprecher weiter. Dazu gehörten auch die Bemühungen, die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands zu verbessern, "etwa durch die Senkung von Energiekosten und die steuerliche Entlastung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern".

Die IG-Metall-Chefin Christiane Brenner sagte der Deutschen Presse-Agentur nach dem Treffen: "Sie sehen mich gut gelaunt." Näher wollte sie sich direkt nach den Beratungen nicht äußern. Die teilnehmenden Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften hatten im Vorfeld angekündigt, sich voraussichtlich erst am Donnerstag zu äußern.

Die deutsche Wirtschaft steckt in einer langen Schwächephase. Ziel von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ist es, die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft zu stärken. Entscheidungen zu den geplanten Reformen wollen CDU, CSU und SPD nach dem bisherigen Zeitplan bei einem Koalitionsausschuss am 1. Juli treffen.

Wichtiger Hinweis in eigener Sache

Unser Nachrichtenangebot - jetzt als bevorzugte Quelle bei Google Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.



Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.



→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.

Quelle: AFP, dpa