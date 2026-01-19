Update am Abend: Neue Stromer braucht das Land

Guten Abend,

gehören Sie schon zu den E-Auto-Fahrern und -fahrerinnen in Deutschland? Die Wahrscheinlichkeit dafür ist nicht so groß. Derzeit sind nur rund vier Prozent der nicht ganz 50 Millionen Pkw auf deutschen Straßen reine E-Autos. Huch, nur so wenige? Ja, tatsächlich - die Mühlen mahlen langsam. Auch im Dezember vergangenen Jahres kauften noch immer mehr Kunden einen neuen Benziner als ein neues reines Elektroauto (22 Prozent).

Neidisch schauen da manche gen Norden, genauer nach Norwegen. 2025 waren dort fast 96 Prozent der neu zugelassenen Autos reine Stromer. So kommt es, dass mittlerweile fast ein Drittel der Autos in Norwegen rein elektrisch unterwegs sind. Man darf also durchaus etwas mehr Tempo von den Deutschen erwarten.

Helfen will da nun die Bundesregierung - und setzt eine Maßnahme wieder in Kraft, die schon mal geholfen hat, den E-Auto-Absatz kräftig anzukurbeln: Die E-Auto-Prämie ist zurück. Drei Milliarden Euro darf die Förderung insgesamt kosten - 800.000 Fahrzeuge könnten mit ihr gefördert beziehungsweise gekauft werden. Das Wichtigste zur Förderung in Kürze:

gilt rückwirkend ab 1. Januar 2026

zwischen 3.000 und 6.000 Euro Prämie für reine E-Autos

gefördert werden Neuwagen - egal ob Kauf oder Leasing

Förderung für Haushalte mit maximalem Jahreseinkommen von 80.000 bzw. 90.000 Euro

Beantragung voraussichtlich ab Mai 2026

Machtkampf um Grönland

Die Welt ist nicht sicher, wenn wir nicht die vollständige und totale Kontrolle über Grönland haben. „ Donald Trump, US-Präsident

Donald Trump wird in seiner Forderung, Grönland zu übernehmen, immer deutlicher. Nun hat der US-Präsident eine Nachricht an den norwegischen Ministerpräsidenten geschrieben und eine Grönland-Übernahme mit dem Fakt verknüpft, dass er - anders als von ihm gewünscht - nicht den Friedensnobelpreis erhalten hat. Er fühle sich nicht länger verpflichtet, "nur an Frieden zu denken", da Norwegen ihm die Auszeichnung nicht verliehen habe, so Trump.

Dass Norwegen den Preis gar nicht vergibt, sondern das unabhängige Nobelkomitee, geschenkt. Größenwahn und Machtlogik aus den USA drohen die Nato weiter zu zerreißen. Mit Zoll-Drohungen will Trump den Druck weiter erhöhen. Als Reaktion will die EU am Donnerstag bei einem Sondergipfel zusammenkommen.

Ein Lichtblick

Der Internationale Währungsfonds hat seine Prognose für die deutsche Wirtschaft leicht angehoben - 2026 soll das Plus demnach bei 1,1 Prozent liegen.

Sportlich in den Abend

Für die deutschen Handballer geht es im letzten EM-Vorrundenspiel gegen Spanien (ab 20:15 Uhr live im ZDF) schon um alles. Die stark verjüngten Iberer hingegen können ohne Druck aufspielen.

Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU) kündigt Fördermittel an, um die Ursachen der Wechseljahre und neue Behandlungsmöglichkeiten zu erforschen. In einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" nannte die Forschungsministerin Deutschland in Bezug auf Frauengesundheit ein "Entwicklungsland".

