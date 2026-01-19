Prinz Harry, Elton John und andere Promis werfen der Boulevardpresse illegale Methoden vor. Heute beginnt das Verfahren gegen die "Daily Mail".

Prinz Harry, Elton John und weitere Promis gehen mit einer Zivilklage gegen die britische "Daily Mail" vor. Der verantwortliche Verlag soll Promis mithilfe von Wanzen illegal bespitzelt haben. 19.01.2026 | 0:46 min

Prinz Harry (41) geht erneut rechtlich gegen die britische Boulevardpresse vor und tritt dabei wohl auch selbst als Zeuge auf. In London beginnt heute die Zivilklage von Harry, Popstar Elton John (78) und weiteren Prominenten gegen den Verlag der "Daily Mail" wegen angeblicher Bespitzelung. Harry betrat das Gerichtsgebäude lächelnd und winkte Reportern zu. Seine Aussage im Zeugenstand wird am Donnerstag erwartet.

Insgesamt sind neun Wochen Verhandlungszeit angesetzt. Harry und seine Mitkläger werfen dem Verlag Associated Newspapers Limited (ANL) vor, illegale Recherchemethoden in Auftrag gegeben zu haben. Der Verlag weist die Vorwürfe zurück.

Wanzen in Wohnungen und Autos für Schlagzeilen?

Den Klägern zufolge sollen Journalisten unter anderem Privatdetektive damit beauftragt haben, Wanzen in Wohnungen und Autos ihrer mutmaßlichen Opfer anzubringen, um Stoff für Schlagzeilen zu finden. Zudem sollen Telefongespräche abgehört und Krankenakten sowie Bankdaten unrechtmäßig eingesehen worden sein. All das soll sich in den Jahren 1993 bis 2011 abgespielt haben.

Meghan Markle, Schauspielerin und Ehefrau von Prinz Harry, gibt offenbar ihr Comeback vor der Kamera. Sie hat eine Nebenrolle in einer Hollywood-Komödie. 06.11.2025 | 0:36 min

Für Harry ist es schon die dritte Klage dieser Art. Er klagte bereits erfolgreich gegen den Verlag des "Daily Mirror" und einigte sich auf einen Vergleich mit dem Verlag der "Sun".

Warum Prinz Harry erneut gegen die Boulevardpresse klagt

Im Prozess gegen den "Mirror"-Verlag saß er schon einmal im Zeugenstand - ein äußerst ungewöhnlicher Vorgang für ein Mitglied der britischen Königsfamilie. Die Royals vermeiden solche Auftritte, um nicht ungewollt noch mehr aus ihrem Privatleben offenbaren zu müssen.

Daher gilt im Palast die Devise: "Never complain, never explain" ("Nie beschweren, nie erklären"). Doch der Prinz, der sich 2020 aus dem inneren Kreis der Royals löste und mit seiner Frau Herzogin Meghan (44) und den beiden gemeinsamen Kindern in den USA lebt, führt seit Jahren einen regelrechten Kreuzzug gegen die "Tabloid Press", wie die britische Boulevardpresse genannt wird.

Mit ihren Kindern Archie und Lilibet verbringen Harry und Meghan einen Tag auf dem Kürbishof. Die Herzogin hält die schönen Momente fest und teilt sie stolz mit der Welt. 27.10.2025 | 0:29 min

Er will eigenen Angaben zufolge zeigen, dass die illegalen Methoden System hatten. Doch es könnte wohl die letzte Schlacht sein: Zum einen hat Harry die größten Blätter damit vor Gericht gezerrt und das Klagepotenzial weitgehend ausgeschöpft. Zum anderen wird aber auch spekuliert, er könne eine Aussöhnung mit seinem Vater anbahnen.

Erfolgsaussichten von Harrys Klage gegen ANL noch unklar

Dass einige britische Boulevardjournalisten früher nicht vor illegalen Methoden zurückschreckten, ist unumstritten. Ziel von Abhör- und Bespitzelungsaktionen waren nicht nur Prominente, sondern auch Verbrechensopfer und deren Angehörige. Im Jahr 2011 kam es zu einem Skandal um die Wochenzeitung "News of the World", die zum Medienimperium von US-Geschäftsmann Rupert Murdoch gehörte.

Der zweite Sohn von König Charles hat mit seinen Enthüllungskampagnen für mächtig Ärger bei den Windsors gesorgt. Welche Rolle wird er in Zukunft in der Familie spielen? 03.12.2024 | 43:31 min

Das Blatt wurde daraufhin eingestellt. Dass in ihrem Auftrag Prinz Harrys Telefon abgehört wurde, gestand der Verlag später ein. Doch ob die Kläger auch im Verfahren gegen ANL Erfolg haben werden, gilt als fraglich. So widerrief ein wichtiger Zeuge frühere Aussagen, wonach er als Privatdetektiv im Auftrag der "Daily Mail" an illegalen Recherchemethoden beteiligt gewesen sein soll.

Was treibt Prinz Harry im Kampf gegen die Boulevardmedien an?

Immer wieder hat Harry deutlich gemacht, dass er den Unfalltod seiner Mutter Prinzessin Diana 1997 in Paris den Paparazzi anlastet, die ihr und ihren Begleitern damals auf den Fersen waren. Mehrmals deutete er an, dass er befürchtet, seine Frau Meghan könne ein ähnliches Schicksal ereilen.

Auch den Austritt aus dem engeren Kreis der Königsfamilie, den er und Meghan vor gut fünf Jahren vollzogen hatten und das Zerwürfnis mit Angehörigen auf beiden Seiten lastet er teilweise den Boulevardmedien an, die ihm seit seiner Kindheit auf Schritt und Tritt folgen.

Quelle: dpa