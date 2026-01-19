Globale Daten: So ungleich ist das weltweite Vermögen verteilt

Einige wenige haben sehr viel, die meisten anderen sehr wenig: Das globale Vermögen ist ungleichmäßig verteilt. Wie die Lage in Deutschland und weltweit ist.

Vermögen ist nicht gleich verteilt, wie die folgenden Grafiken zeigen. In Deutschland besitzt das reichste Prozent der Menschen über ein Viertel des Vermögens. Der Anteil der ärmeren Hälfte der Bevölkerung am Vermögen ist verschwindend gering.

[NUTZEN AB: 19.01.2026 01:01 Uhr] So verteilt sich das deutsche Vermögen

Weltweit betrachtet, ist die Schere zwischen Arm und Reich noch größer. Den reichsten Menschen gehört noch mehr. Der ärmeren Hälfte der Weltbevölkerung gehört gerade mal ein Prozent des Vermögens.

[NUTZEN AB: 19.01.2026 01:01 Uhr] So verteilt sich das globale Vermögen

Weltweites Vermögen ungleich verteilt

Auch regional zeigt sich ein Muster: Das Vermögen der Welt häuft sich vor allem im Globalen Norden. Obwohl acht von zehn Menschen auf der Welt in Ländern des Globalen Südens leben, befinden sich nur drei von zehn Dollar des weltweiten Vermögens dort. Das zeigt der Ungleichheitsbericht 2026 der Hilfsorganisation Oxfam.

[NUTZEN AB: 19.01.2026 01:01 Uhr] So verteilt sich das globale Vermögen zwischen Nord und Süd

Welche Länder gehören zum Globalen Norden/Süden? Diese Daten stammen von der Hilfsorganisation Oxfam. Basis für die Kategorisierung in Globalen Norden und Süden ist die Länderliste der Nonprofit-Organisation Finance Center for South-South Cooperation.

Die Daten im Report stammen aus der World Inequality Database. Ziel des Projekts ist unter anderem, die Datenlage von Einkommens- und Vermögensstatistiken zu verbessern.

Kaum weibliche Milliardärinnen

Daran ist zu erahnen, dass die Lage aktuell nicht optimal ist: Für zahlreiche Länder müssen Vermögenswerte mit statistischen Rechenmodellen geschätzt werden. Wo es möglich ist, bilden jedoch Umfragen und amtliche Daten die Grundlage.

[NUTZEN AB: 19.01.2026 01:01 Uhr] Milliardärinnen in der Minderheit

An der Spitze der Vermögensverteilung stehen 3.208 Milliardär*innen, vor allem Milliardäre. Nur etwa jeder siebte Vermögenswert im Milliardenbereich liegt bei einer Frau.

In Deutschland gibt es laut Forbes-Liste aktuell 171 Milliardär*innen. Nach den USA, China und Indien hat Deutschland damit die viertmeisten weltweit.