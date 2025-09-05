Sozialer Aufstieg in Deutschland laut Studie schwieriger geworden

Kinder, die ab den 1980er Jahren geboren wurden, haben schlechtere Chancen auf sozialen Aufstieg. Laut einer Ifo-Studie hängt der Erfolg heute stärker vom Einkommen der Eltern ab.

Eine Studie zeigt: Das Einkommen der Eltern beeinflusst die Bildung und das spätere Einkommen der Kinder. (Symbolfoto) Quelle: imago

Kinder, die ab den 1980er Jahren geboren wurden, haben geringere soziale Aufstiegschancen als frühere Generationen. Das ist das Ergebnis einer am Freitag veröffentlichten Studie des Ifo-Instituts in München. Untersucht wurden die Geburtenjahrgänge 1968 bis 1987. Forscherin Julia Baarck erläutert:

Der Einfluss des Einkommens der Eltern auf die Bildung und das spätere Einkommen der Kinder hat sich Ende der 1970er und Anfang der 1980er Jahre innerhalb von einer Generation verdoppelt. „ Julia Baarck, Ifo-Forscherin

Der Rückgang der Einkommensmobilität falle zeitlich mit einem starken Anstieg der Einkommensungleichheit in den 1990er und 2000er Jahren zusammen.

Mit Einkommensmobilität sind Veränderungen im Einkommensranking der Bevölkerung gemeint - Einzelpersonen und Gruppen können also im Laufe des Lebens beziehungsweise im Generationenvergleich auf- oder absteigen.

Ifo: "Toxische Mischung für die Chancengerechtigkeit"

"Die Kombination einer steigenden Ungleichheit und sinkenden Mobilität stellt eine toxische Mischung für die Chancengerechtigkeit in Deutschland dar", sagt Andreas Peichl, Leiter des Ifo-Zentrums für Makroökonomik und Befragungen.

Im internationalen Vergleich sei die Einkommensmobilität in Deutschland inzwischen ähnlich gering wie in den USA. Bisher hätten Studien für Deutschland eine höhere Einkommensmobilität dokumentiert.